Mit zwei Siegen wieder Zweiter

Kreisliga A3 Hohenlohe

SAMSTAGApfelbach/Herrenzimmern – TV Niederstetten 1:0 FC Creglingen – TSV Dörzbach/Klepsau 1:1 SC Amrichshausen – Spvgg Gammesfeld 0:0 Weikersheim/Schäftersh. – Löffelstelzen/VfB Bad M. 2:4 SV Edelfingen – FSV Hollenbach II 5:2 SC Wiesenbach – FC Igersheim 4:2 SGM Taubertal/Röttingen – DJK-TSV Bieringen 3:2 MONTAG FC Igersheim – SGM Taubertal/Röttingen 1:2 FSV Hollenbach II – SC Wiesenbach 0:3 SGM Löffelstelzen/VfB Bad M. – SV Edelfingen 0:2 FC Phoenix Nagelsberg – Spvgg Gammesfeld 3:1 TSV Dörzbach/Klepsau – SC Amrichshausen 0:3 TV Niederstetten – FC Creglingen 2:1 DJK-TSV Bieringen – Apfelbach/Herrenzimmern 2:1

1. (1.) SGM Weikersheim/Schäftersh. 21 16 3 2 53 : 21 51 2. (4.) SGM Taubertal/Röttingen 22 13 3 6 51 : 23 42 3. (2.) SGM Löffelstelzen/VfB Bad M. 21 12 5 4 49 : 27 41 4. (3.) FC Phoenix Nagelsberg 21 12 4 5 44 : 24 40 5. (6.) SV Edelfingen 22 10 9 3 55 : 34 39 6. (5.) FC Creglingen 21 11 4 6 39 : 24 37 7. (8.) SC Wiesenbach 22 10 4 8 35 : 36 34 8. (7.) Spvgg Gammesfeld 22 8 6 8 34 : 37 30 9. (9.) FSV Hollenbach II 21 6 5 10 28 : 45 23 10. (11.) TV Niederstetten 22 6 4 12 33 : 42 22 11. (12.) DJK-TSV Bieringen 22 6 4 12 31 : 55 22 12. (13.) SC Amrichshausen 21 5 6 10 25 : 37 21 13. (10.) FC Igersheim 21 5 5 11 32 : 37 20 14. (14.) Apfelbach/Herrenzimmern 21 4 4 13 14 : 44 16 15. (15.) TSV Dörzbach/Klepsau 22 2 4 16 23 : 60 10

SGM Taubertal/Röttingen – DJK-TSV Bieringen 3:2 (3:0). Die Heimelf ging nach einer schönen Einzelleistung durch André Fries früh in Führung und war auch in der Folge spielbestimmend. Sie erhöhte mit eine Elfmeter-Doppelschlag durch Stefan Heller zur beruhigenden Pausenführung. Nach dem Wechsel übernahmen die offensiveren Gäste immer mehr das Kommando. Die SGM konnte nicht mehr an die gute Leistung der ersten Halbzeit anknüpfen und wurde nach rund einer Stunde mit einem Doppelschlag der Bieringer geschockt. Auch in der Folgezeit blieben die Gäste die tonangebende und offensivere Mannschaft, die aber keinen weiteren Treffer mehr erzielten. (wro)

Tore: 1:0 André Fries (3.), 2:0 Steffen Heller (35., Handelfmeter), 3:0 Steffen Heller (38., Foulelfmeter), 3:1 Johannes Kühler (60.), 3:2 Timo Holzinger (64.).