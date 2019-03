Mit toller Moral zum bayerischen Titel

In einem hart umkämpften Spiel bezwangen die Tischtennis-Jungen II (Jahrgang 2002 bis 2005) des Armin-Knab-Gymnasiums Kitzingen das Johann-Sailer-Gymnasium Dillingen mit 5:4 und wurden bayerischer Meister. Nach den Eröffnungsdoppeln in Seubersdorf (Oberpfalz) stand es 1:1. Die folgende Schwächephase der Kitzinger nutzte der Gegner zur 4:1-Führung. Nur ein Punkt fehlte den Schwaben noch zum Sieg. Doch die Schützlinge von Carlo Bank bewiesen Kampfgeist und stellten nach einer furiosen Aufholjagd mit den Siegen von Kilian Hartner, Felix Lenz, und Timothy Pollithy den 4:4-Gleichstand her. So musste das letzte Doppel über Sieg oder Niederlage entscheiden. In der längsten Partie des Spieltages landeten Dominik Kleinschrodt/Mirko Winzenhörlein einen Sieg und sorgten für Jubel bei den Kitzinger Schülern. Lohn der Mühen ist neben dem Titel das Bundesfinale, das Anfang Mai in Berlin stattfinden wird. Die bayerischen Meister (von links): Niklas Vogt, Mirko Winzenhörlein, Dominik Kleinschrodt, Timo Pollithy, Kilian Hartner, Felix Lenz und Timo Philipp. (pm) Foto: Foto: Carlo Bank