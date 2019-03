Mit neuem Geist geht Abtswind in den Endspurt

Zwei Punkte vorne, aber ein Spiel mehr – der TSV Abtswind steht in der Bayernliga zwar weiterhin auf einem Nichtabstiegsplatz, allerdings auf wackligem Fundament. Zu den Konkurrenten des Aufsteigers gehört der FC Sand, der bereits am Freitagabend gegen Seligenporten antreten musste (Spiel bei Redaktionsschluss nicht zu Ende) und als erster Verfolger nach oben drängt. Gegen die DJK Ammerthal möchten die Abtswinder an den Sieg im vorherigen Heimspiel anknüpfen.

Vor einer Woche kehrten die Abtswinder trotz ansprechender Leistung mit leeren Händen aus Aubstadt zurück. Der Tabellenzweite, der auch in dieser Saison Ansprüche auf den Aufstieg in die Regionalliga erhebt, setzte sich zwar 3:0 durch. Doch Abtswinds Trainer Mario Schindler stimmte zuversichtlich, wie seine Schützlinge in den letzten zwei Spielen und im Training aufgetreten sind. „Meine Jungs haben endlich begriffen, was zu tun ist, um die Bayernliga zu halten“, erklärt der Trainer, der in dieser Runde schon so manche Rückschläge erlebt hat. Man sah zwar, dass es gegen eine so erfahrene und clevere Mannschaft von der Qualität eines TSV Aubstadt mitunter nicht reicht, fleißig und bemüht zu sein. Doch gegen Konkurrenten, die nicht die hohen Ziele der Aubstädter verfolgen, sollten solche Attribute die Basis eines Abtswinder Erfolgs sein.

Immerhin acht Versuche bleiben dem TSV, um sich den Verbleib in der Bayernliga zu sichern. Die in der Tabelle auf den ersten drei Plätzen stehenden Mannschaften, die höchsten Hürden, haben die Abtswinder nun hinter sich. Die restlichen Aufgaben stellen Gegner aus dem Mittelfeld der Klasse ohne Aussicht auf einen Spitzenplatz haben, oder Teams aus dem unteren Tabellendrittel. Das sind die unmittelbaren Konkurrenten, gegen die es für Abtswind zählt.

Zur ersten Kategorie zählt derzeit noch die DJK Ammerthal, die drei Plätze und sechs Punkte besser platziert ist als der TSV. Doch die Oberpfälzer sollten sich in nächster Zeit nicht mehr allzu viele Nullrunden erlauben, um ihren Vorsprung nach unten nicht zu gefährden. In den letzten elf Spielen gelang ihnen nur ein Sieg, womit die Mannschaft von Trainer Dominik Haußner in der Rückrunde zu den Schwächeren gehört.

Haußner weiß denn auch , worum es im bevorstehenden Spiel geht: Sowohl Abtswind als auch Ammerthal könnten mit einem Sieg bestenfalls ihren Abstand auf die unteren Relegationsränge vergrößern. Gegen Seligenporten verloren die Ammerthaler zuletzt durch zwei späte Gegentreffer mit 1:2. Gegen die Abtswinder gelang im Hinspiel Anfang September noch ein 2:0-Erfolg, was auch der größeren Erfahrung geschuldet war.

Immerhin spielen die Fußballer aus dem Landkreis Sulzbach-Rosenberg schon ihre sechste Saison in der Bayernliga. Die Abtswinder rechnen zu Hause trotzdem mit ihrer Chance: „Wir sind garantiert nicht chancenlos. Wenn wir unsere Leistung von voriger Woche wiederholen, können wir hier etwas holen“, sagt Abtswinds Spielmacher Adrian Dußler, der mit sechs Treffern zweitbeste Schütze nach Max Hillenbrand.

Trotz der vergangenen Niederlage in Aubstadt zieht auch Schindler aus dem Auftritt positive Schlüsse: „Wir waren dort über 70 Minuten die bessere Mannschaft. Das haben wir als Bestätigung mitgenommen“, sagt der Trainer. Zwar komme Ammerthal als robuster, konterstarker Gegner, doch „wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, die nötigen Punkte zu holen. Deswegen werden wir alles raushauen, um zu gewinnen.“ Nicht dabei sein kann bei diesem Versuch der verletzte Pascal Jeni. Zudem fehlen Jürgen Endres und auch Adrian Graf. In den Kader zurückkehren wird dagegen Philipp Hummel. (Jst)