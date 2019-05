Mit einem Sieg beim FC Südring in die Bezirksliga

Relegation zur Kreisliga

FC Südring Aschaffenburg – Bayern Kitzingen (Samstag, 14 Uhr, Am Häsbach)

Voller Fokus auf den Aufstieg in die Bezirksliga. Die Kitzinger Bayern wollen unabhängig aller möglicher Konstellationen oder einer weiteren Chance in der nächsten Woche am Samstag den Sprung in Unterfrankens höchste Liga schaffen. Dafür trainierten die Schützlinge von Thomas Hofmann und Tim Reiner sogar an Christi Himmelfahrt. „Mich als Trainer freut das natürlich und zeigt, wie motiviert die Jungs sind. Denn sie wollten sich unbedingt nochmals treffen, um die Strapazen des letzten Spiels gemeinsam herauszulaufen“, berichtet Hofmann über die zusätzliche regenerative Einheit am Donnerstag.

Am Freitag stand dann eine weitere Physio-Einheit an. Thema dabei war natürlich auch das späte Gegentor im Hinspiel, das eine bessere Ausgangssituation verhinderte. Ihm sei der Treffer selbst noch mehrmals durch den Kopf gegangen, sagt Hofmann. An der Marschroute für das Rückspiel hätte dieser allerdings kaum etwas geändert. „Wir sind keine Mannschaft, die versucht, die Null zu halten. Wir wollen dort mindestens ein Tor schießen und die Partie für uns entscheiden“, so der Übungsleiter. Zudem verleite das Ergebnis niemanden dazu, sich zu sicher zu fühlen, glaubt Hofmann, der neben einer soliden Defensive vor allem auf seine starke Offensive setzt. Zwar hätte der Motor im ersten Duell merklich gestottert, doch das führt der 44-Jährige auf die kürzere Regenerationszeit nach dem Schweinheim-Spiel – Bayern spielte am Sonntag, Südring bereits am Freitag gegen Leinach – zurück. Und natürlich auf den individuell starken Gegner, der a Bayernplatz einen forschen Auftritt hinlegte. (ara)