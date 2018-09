Mit Patrick Webers Dreier überrascht Schwarzach

Kreisliga Würzburg 1

SB Versbach – ETSV Würzburg 1:2 SB DJK Würzburg – SV Sickershausen abg. SV Bütthard – FC Eibelstadt 1:3 SV Sonderhofen – SSV Kitzingen 2:2 Bayern Kitzingen – TSV Reichenberg 3:0 SV Heidingsfeld – SC Schwarzach 1:4 TSG Estenfeld – SpVgg Giebelstadt 5:3

1. (1.) SSV Kitzingen 6 5 1 0 15 : 4 16 2. (4.) FC Eibelstadt 6 4 1 1 11 : 5 13 3. (5.) SC Schwarzach 6 4 0 2 16 : 10 12 4. (6.) ETSV Würzburg 6 4 0 2 10 : 7 12 5. (9.) Bayern Kitzingen 6 3 2 1 12 : 5 11 6. (3.) SV Bütthard 6 3 1 2 19 : 12 10 7. (2.) SV Heidingsfeld 5 3 1 1 13 : 6 10 8. (8.) SV Sonderhofen 6 3 1 2 10 : 12 10 9. (7.) SB Versbach 6 3 0 3 13 : 13 9 10. (10.) SB DJK Würzburg 5 2 1 2 9 : 14 7 11. (13.) TSG Estenfeld 6 2 0 4 14 : 17 6 12. (11.) TSV Güntersleben 5 1 1 3 5 : 11 4 13. (12.) SpVgg Giebelstadt 6 1 1 4 12 : 21 4 14. (14.) SV Sickershausen 4 0 1 3 3 : 6 1 15. (15.) SG Buchbrunn/Mainstockheim 4 0 1 3 2 : 8 1 16. (16.) TSV Reichenberg 5 0 0 5 4 : 17 0

TSG Estenfeld – SpVgg Giebelstadt 5:3 (2:2). Endlich durfte die TSG nach zuletzt vier Pleiten in Folge ihren zweiten Sieg bejubeln. Zunächst begannen die Gastgeber etwas verunsichert, was Gäste-Torjäger Benjamin Kemmer zweimal zur Führung ausnutzte. Ein Traumtor von Thomas Scheller führte zum 2:2-Ausgleich, als dieser aus 35 Metern in den Winkel traf (37.), gab Estenfeld den Schub und auch mehr Ruhe. In der zweiten Hälfte besaß zunächst der Gast die Chance zur erneuten Führung, doch mit Grögers Doppelschlag lief das Spiel für den Aufsteiger.

Tore: 0:1 Benjamin Kemmer (16.), 1:1 Sven Burkard (22.), 1:2 Benjamin Kemmer (34.), 2:2 Thomas Scheller (37.),3:2 Jens Gröger (52.), 4:2 Jens Gröger (58.), 5:2 Sven Burkard (74.), 5:3 Benjamin Kemmer (82.). Besonderheit: Estenfelds Torwart Jens Schulz hält einen von ihm verschuldeten Foulelfmeter, getreten von Stefan Reinhard (11.).

Bayern Kitzingen – TSV Reichenberg 3:0 (1:0). Schwerer, als auf dem Papier zu erwarten war, taten sich die Kitzinger gegen den Letzten. Zu Beginn musste Bayern-Torwart Florian Nöth zweimal prächtig parieren, ehe Tim Reiner nach einem Abwehrschnitzer mit dem 1:0 Dankeschön sagte. Die Platzherren legten nun deutlich zu, ließen jedoch manche Chance aus. Auf Zuspiel von Florian Gaubitz lenkte Marcel Solick mit dem 2:0 das Ganze in die richtige Richtung. Christoph Hofmanns Alleingang von der Mittellinie bedeutete das 3:0 für Kitzingen, das weitere Gelegenheiten liegen ließ.

Tore: 1:0 Tim Reiner(27.), 2:0 Marcel Solick (54.), 3:0 Christoph Hofmann (72.). Gelb-Rot: Marc Rohrmann (TSV, 67., Foulspiel).

SV Heidingsfeld – SC Schwarzach 1:4 (0:2). Für eine dicke Überraschung sorgten die Schwarzacher beim Ex-Verein ihres Trainers Frank Wettengel. Die Gäste nutzten die anfängliche Unordnung Heidingsfelds zu zwei Treffern und schockten den SVH mit zwei schnellen Treffern. Ismir Ramaj ließ kurz nach dem 0:1 die Gelegenheit zum Anschluss aus (9.), später verpasste es Michael Kerbler in der nun über weite Strecken ausgeglichenen Partie. Heidingsfeld tat sich schwer gegen die aufmerksame Defensive und das flexible Angriffsspiel der Gäste, schaffte aber mit Libischers Abstauber das 1:2 (72.). Später in Unterzahl drängte der SVH auf den Ausgleich, doch in der Schlussphase konterte Schwarzach zweimal eiskalt den klaren Erfolg heraus.

Tore: 0:1 Patrick Weber (4.), 0:2 Patrick Weber (17., Foulelfmeter nach Foul von Sahin Cangul an Dominik Laudenbach), 1:2 Henry Libischer (72.), 1:3 Fabian Rabenstein (90.), 1:4 Patrick Weber (90.+1). Gelb-Rot: Marco Hartmann (Heidingsfeld, 76., Meckern).

SV Bütthard – FC Eibelstadt 1:3 (0:2). Ausgerechnet im sonst so starken Angriff ging bei Bütthard diesmal nicht viel zusammen. „Uns fehlte die Durchschlagskraft, wir waren viel zu nervös“, analysierte Informant Mario Zipf. Die abgeklärteren Eibelstädter nutzten zwei dicken Böcke im Spielaufbau Bütthards durch Merker und Berger zur 2:0-Führung und ließen sich in der recht hitzigen Begegnung nicht mehr vom Erfolg abbringen. Bei zwei Freistößen der Gastgeber benötigten sie auch etwas Glück. Eibelstadt pirscht sich damit bis auf Rang zwei nach vorne.

Tore: 0:1 Michael Merker (4.), 0:2 Mike Berger (11.), 0:3 Felix Herrmann (70.), 1:3 Patrick Gutknecht (87., Foulelfmeter nach Foul an Christian Steinmetz).

SV Sonderhofen – SSV Kitzingen 2:2 (1:0). Eine heiße Kiste wurde das Spiel der beiden in der Schlussphase, als Sonderhofen einen angeblich klaren Elfmeter beim Stand von 1:2 nicht bekam. Der Schiedsrichter entschied nach einer Aktion gegen Jochen Kreutzer nur auf indirekten Freistoß (82.). Sonderhofen hielt insgesamt gut dagegen und hatte in Torwart Markus Körner einen guten Rückhalt. Der SSV blieb mit seinen Angriffen über Steffen Metz stets gefährlich, musste am Ende aber doch noch den Ausgleich durch den zuletzt fehlenden Alexander Kreußer hinnehmen. Wie bei Kremers 1:0 war Keußer dabei mit dem Kopf zur Stelle (86.).

Tore: 1:0 Benjamin Kremer (17.), 1:1 Steffen Metz (51.), 1:2 Vincent Held (78.), 2:2 Alexander Kreußer (86.).

SB Versbach – ETSV Würzburg 1:2 (1:0). Erneut zog Versbach in Führung, erneut reichte das nicht, was Trainer Jochen Hümmer ärgerte. „Wir müssen in der ersten Halbzeit bei Chancen von Kai Stephan und William Drung das zweite Tor machen“, haderte er. Die recht effektiven Würzburger drehten die Partie. Erst nutzten sie einen Abwehrfehler zum 1:1, dann sorgte Pfautsch mit schöner Einzelleistung für die kalte Dusche ganz am Ende.

Tore: 1:0 Yannick Balling (16.), 1:1 Jens Müller (71.), 1:2 Stefan Pfautsch (90.).

SG Buchbrunn/Mainstockheim – TSV Güntersleben 3:1 (1:0). Im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Martin Markowski zeigte die SG die von der Führung erhoffte Reaktion in Form eines Sieges. „Wir haben die Mannschaft in die Pflicht genommen“, sagte Franz-Josef Rüdling, der seine Elf von Beginn an deutlich überlegen sah. Allerdings ohne den neuen Trainer Thorsten Selzam, der noch in Urlaub ist. Gegen die insgesamt recht harmlosen Gäste verpasste die SG bereits zur Halbzeit bei manch guter Gelegenheit eine klarere Führung. Nur wenige Minuten nach dem 1:2 rückte das 3:1 schließlich wieder alles gerade.

Tore: 1:0 Marco Gröll (25.), 2:0 Marco Brandner (53.), 1:2 Martin Burger (83., Eigentor), 3:1 Michael Twardy (86.).