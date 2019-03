Michelfeld wartet auf die große Sause

Frogelaunt erwarten die Fans des SV Michelfeld den kommenden Spieltag in der Handball-Bezirksoberliga Männer. Denn bei einem Sieg an diesem Sonntag (14 Uhr) im Heimspiel gegen die HSG Volkach wäre ihre Mannschaft Meister und stiege erstmals in der Klubgeschichte in die Landesliga auf. Nach sieben Siegen in Folge ist die Party bereits drei Spieltage vor Saisonende geplant, zumal Michelfeld im Hinspiel ein 31:23-Erfolg gelang. (elz) Foto: Foto: Jürgen Sterzbach