Michelfeld setzt noch einen drauf

Schon vor dem Spiel gegen die HSG Volkach am Sonntagnachmittag stand der SV Michelfeld wegen der Marktstefter Niederlage in Lohr am Vorabend als neuer Meister der Bezirksoberliga fest. Obwohl die Entscheidung gefallen und die Spannung raus war, zeigten die Gastgeber ihrem Publikum eine konzentrierte Leistung und gewannen beim 34:24 (14:13) deutlich.

Für Michelfelds Spielertrainer Maximilian Häckner war es eine ungewohnte Situation, wie er zugab. „Das allererste Spiel dieser Saison, das wir ohne jeden Druck angehen konnten. Dass wir schon als Meister feststanden, war komisch. Da noch einmal die passenden Worte zu finden war ein wenig schwierig.“ In die Festlaune konnten die Volkacher nicht einstimmen, denn für sie ging und geht es noch mit voller Wucht gegen den Abstieg. Für Trainer Stefan Knötgen kamen die personellen Probleme zur Unzeit. „Mit unserer Rumpf-Truppe haben wir ihnen letztlich mehr abverlangt, als alle gedacht haben“, bemerkte er nach Spielende. Mit acht einsatzfähigen Spielern musste Volkach auskommen – nach 35 Minuten sogar mit einem weniger, weil Maximilian Weimann die dritte Zeitstrafe kassiert hatte.

Die Volkacher schienen zunächst zu fremdeln mit der launigen Atmosphäre in der von Blau dominierten Halle und wirkten eher schüchtern. So mutete die Partie in den ersten Minuten wie ein Treffen zweier Mannschaften an, die ihre Pfründe sicher haben. Michelfeld durfte leichte Angriffe laufen und auch abschließen. Kai Roth im Michelfelder Tor zeichnete sich mit Paraden aus, während sein Gegenüber Mirco Lurz in dieser Zeit einen höheren Rückstand Volkachs verhinderte. Beim Stand von 3:6 holte Knötgen die Seinen zur Auszeit zu sich. Seine Ansprache zeitigte Wirkung, denn die Volkacher traten bis zur Halbzeit bissiger auf. Nach ihrem Ausgleich zum 9:9 entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, da sie mit mehreren Würfen von außen erfolgreich waren. Tim Fertig brachte Volkach sogar mit 10:11 in Führung. „Es war ein ständiges Auf und Ab“, fasste Häckner die erste Hälfte für sich zusammen.

Als die Michelfelder nicht mehr so aufmerksam wie bislang in dieser Saison am Kreis verschoben, erinnerte Spielertrainer Häckner an das, was er mit seinem Team für den Rest dieser Runde verabredet hatte. „Wir wollen Spaß haben, aber die letzten Spiele zugleich konzentriert angehen.“ Als die personellen Möglichkeiten Volkachs sich kurz nach der Pause abermals verringert hatten, ließ auch ihre Gegenwehr nach. Knötgen blieb nur die Erkenntnis: „Wir haben den Gegner gezwungen, lange mit der besten Mannschaft zu spielen. Am Ende hat uns die Kraft verlassen.“ Michelfeld bekam so den Raum für sehenswerte Angriffe.

Ein kurzes Spannungsmoment am Kreis genügte Michelfeld, um einen zweistelligen Vorsprung zu erspielen. Volkach lief in den letzten Minuten nach Ballverlusten gar nicht mehr an den eigenen Kreis zurück, so dass ein Michelfelder nach dem anderen seinen von der Halle bejubelten Alleingang abschließen konnte. War schon der Aufstieg in die Bezirksoberliga vor zwei Jahren ein größter Erfolg in der Michelfelder Vereinsgeschichte, so ist ihr Aufstieg in die Landesliga um so größer.

Bezirksoberliga Männer

FC Bad Brückenau – MHV Schweinfurt 24:25 TSV Partenstein – TSV Rödelsee 27:28 TSV Lohr II – TV Marktsteft 25:20 SV Michelfeld – HSG Volkach 34:24 TV Gerolzhofen – SpVgg Giebelstadt 26:29 HSG Mainfranken – HSC Bad Neustadt II 41:22

1. (1.) SV Michelfeld 20 18 0 2 563 : 469 36 : 4 2. (2.) TV Marktsteft 20 15 0 5 578 : 487 30 : 10 3. (3.) TSV Rödelsee 20 13 1 6 589 : 539 27 : 13 4. (4.) HSG Mainfranken 20 11 3 6 616 : 560 25 : 15 5. (5.) TSV Lohr II 20 9 3 8 553 : 500 21 : 19 6. (7.) SpVgg Giebelstadt 20 10 0 10 579 : 613 20 : 20 7. (6.) TSV Partenstein 20 8 2 10 547 : 554 18 : 22 8. (8.) FC Bad Brückenau 20 8 2 10 563 : 582 18 : 22 9. (9.) HSG Volkach 20 7 2 11 566 : 594 16 : 24 10. (10.) HSC Bad Neustadt II 20 7 2 11 521 : 561 16 : 24 11. (11.) MHV Schweinfurt 20 5 3 12 563 : 565 13 : 27 12. (12.) TV Gerolzhofen 20 0 0 20 458 : 672 0 : 40