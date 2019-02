Michelfeld mit Wucht und Präzision

Bezirksoberliga Männer

HSG Mainfranken – SV Michelfeld 25:30 FC Bad Brückenau – HSG Volkach 26:24 TV Marktsteft – TSV Rödelsee 22:20 MHV Schweinfurt – TSV Lohr II 23:27 TV Gerolzhofen – TSV Partenstein 17:30 HSC Bad Neustadt II – SpVgg Giebelstadt 31:28

1. (1.) SV Michelfeld 13 11 0 2 372 : 313 22 : 4 2. (2.) TV Marktsteft 13 11 0 2 410 : 320 22 : 4 3. (3.) TSV Rödelsee 13 8 1 4 382 : 361 17 : 9 4. (4.) FC Bad Brückenau 13 7 2 4 388 : 378 16 : 10 5. (5.) SpVgg Giebelstadt 14 7 0 7 386 : 413 14 : 14 6. (7.) TSV Lohr II 13 5 3 5 366 : 348 13 : 13 7. (9.) TSV Partenstein 12 5 2 5 334 : 329 12 : 12 8. (6.) HSG Volkach 13 5 2 6 371 : 383 12 : 14 9. (8.) HSG Mainfranken 13 4 3 6 383 : 388 11 : 15 10. (10.) HSC Bad Neustadt II 13 4 2 7 335 : 357 10 : 16 11. (11.) MHV Schweinfurt 13 2 3 8 369 : 367 7 : 19 12. (12.) TV Gerolzhofen 13 0 0 13 301 : 440 0 : 26

HSG Mainfranken – SV Michelfeld 25:30 (12:15). Die Niederlage der Vorwoche hatte bei den Michelfeldern Spuren hinterlassen. „Anfangs waren wir recht nervös. Keiner wollte verlieren, das zeigte sich mit vielen Fehlpässen und frühen Abschlüssen“, sagte Spielertrainer Maximilian Häckner. Mainfranken legte bis zum 8:8 vor, danach stabilisierten sich die Gäste und erspielten sich bis zur Halbzeit eine Führung. Die gab ihnen nach Seitenwechsel größere Sicherheit. Michelfelds Vorsprung wuchs bis auf 23:15. „Danach haben wir das Spiel zu leicht gewonnen“, sagte Häckner.

Als Folge holten die Gastgeber mit einer Sechs-Tore-Serie zum 21:23 auf. Erst im Endspurt brachte Michelfeld den Sieg über die Zeit. „Wir haben verdient gewonnen, aber es war ein zähes Spiel“, fand Häckner. Auch Mainfrankens Dominik Ruschin erklärte, dass „Michelfeld die bessere Mannschaft“ gewesen sei und deshalb „ihr Sieg in Ordnung“ gehe. Vor allem der gegnerische Rückraum habe seiner Mannschaft Probleme bereitet. „Ihn haben wir nicht in den Griff bekommen. Das war letztlich entscheidend.“

Mainfranken: Eckert 9/2, Motscha 4, Neuweg 3, Uhl 3, Gattenlöhner 3, Markert 2, Schmitt 1. Michelfeld: Häckner 10/4, Faustmann 6, Möslein 5, Lukas Dennerlein 3, Unser 2, Schardt 2, Pürckhauer 1, Reinhard 1.

FC Bad Brückenau – HSG Volkach 26:24 (12:12). Trotz Niederlage berichtete Volkachs Trainer Stefan Knötgen von einer „insgesamt guten Leistung“. In der Abwehr standen die Seinen sicher, sie leisteten sich aber zu viele Fehler im Angriff. Obwohl Bad Brückenau lange Zeit vorgelegt hatte, drehte sich eine Viertelstunde vor Schluss mit dem 18:18 der Spielverlauf. Nun waren die Volkacher obenauf. „Hätten wir uns nicht in den letzten zehn Minuten eine Schwächephase erlaubt, wäre ein Sieg möglich gewesen“, sagte Knötgen. Bad Brückenau nutzte die sich bietende Chance im Stil einer Spitzenmannschaft und erzielte kurz vor Schluss die entscheidenden Treffer.

Bad Brückenau: Tim Schumm 7, Müller 6/3, Dietrich 5/1, Bott 3, Nick Schumm 2, Bauer 2, Hoch 1. Volkach: Baumann 9/3, Lutz 6, Seitzer 2, Götz 2, Fertig 2, Kimmel 1, Fröstl 1, Weimann 1.

HSC Bad Neustadt II – SpVgg Giebelstadt 31:28 (15:17). Nach verheißungsvollem Start mussten die Giebelstädter in der ersten Halbzeit einen Rückstand nachlaufen, der zwischenzeitlich bis auf drei Tore stieg. Erst eine Fünf-Tore-Serie brachte sie zurück ins Spiel, und bis zum Seitenwechsel gaben sie ihren Vorsprung nicht mehr ab. Nach der Halbzeit holte Bad Neustadt jedoch schnell auf. Zehn Minuten waren gespielt, als Benjamin Kleinhenz das 20:19 für die Gastgeber erzielte. Diesen Vorsprung gaben die abstiegsbedrohten Rhöner in der restlichen Spielzeit nicht mehr ab, und kurz vor Spielende bauten sie ihn sogar auf vier Tore aus.

Bad Neustadt: Kleinhenz 5, Kirchner 5, Beetz 5, Stöhr 5/5, Bördlein 3, Ulsamer 3, Finke 3, Wilm 1, Rheinsberg 1. Giebelstadt: Ackermann 6, Binder 6, Schnapp 6/5, Beisheim 3, Kemmer 3, Michel 2, Mark 2.

Bezirksoberliga Frauen

TSV Lohr – TG Höchberg 28:20 TV Großlangheim – VfL Spfr. Bad Neustadt 24:25 SpVgg Giebelstadt – TG Heidingsfeld 18:18 TV Marktsteft – TSG Estenfeld 28:26 HSV Bergtheim II – DJK Waldbüttelbrunn 37:14

1. (1.) TV Marktsteft 12 11 0 1 310 : 254 22 : 2 2. (2.) TSV Lohr 12 8 1 3 301 : 253 17 : 7 3. (3.) HSV Bergtheim II 12 8 1 3 330 : 283 17 : 7 4. (4.) VfL Spfr. Bad Neustadt 11 8 0 3 294 : 263 16 : 6 5. (5.) DJK Waldbüttelbrunn 13 5 1 7 262 : 300 11 : 15 6. (6.) TG Höchberg 11 4 2 5 233 : 257 10 : 12 7. (7.) TSG Estenfeld 13 3 1 9 257 : 299 7 : 19 8. (8.) TV Großlangheim 10 3 0 7 222 : 229 6 : 14 9. (9.) TG Heidingsfeld 12 2 2 8 257 : 278 6 : 18 10. (10.) SpVgg Giebelstadt 12 2 2 8 236 : 286 6 : 18

TV Marktsteft – TSG Estenfeld 28:26 (14:11). Erleichtert über den erneut knappen Sieg äußerte sich Marktstefts Trainerin Valentina Dennerlein. „Es war ein unnötig schwerer Kampf, den sich die Mädels angetan haben.“ Da Estenfeld den Spielfluss des Tabellenführers erfolgreich störte, waren technische Fehler und Ballverluste die Folge. Marktsteft vermochte sich nicht mit mehr als vier Toren abzusetzen, da Estenfeld dagegenhielt und nach Tempogegenstößen traf. Weil nicht alle Spielerinnen zur Verfügung standen, ging den Gastgeberinnen am Ende die Kraft aus. Umso mehr lobte Dennerlein den Einsatz ihrer Mannschaft. „Es war klasse, dass wir bis zum Schluss für den Sieg gekämpft haben.“

Marktsteft: Ina Hertlein 11, Wendel 5/1, Luisa Hirsch 4, Reinertz 3, Müller-Scholden 2, Möslein 2, Greta Hirsch 1. Estenfeld: Emelie Reisinger 5, Stamm 4/1, Antonia Reisinger 4, Erbar 3/1, Förster 2, Schraud 2, Julia Fischer 2, Hauser 2, Andjana Fischer 1, Schaub 1.

TV Großlangheim – VfL SF Bad Neustadt 24:25 (10:11). Eine unglückliche Heimniederlage kassierte Großlangheim gegen Bad Neustadt. In der letzten Sekunde traf Ramona Gerhardt zum Sieg, obwohl Barbara Saum erst eine halbe Minute vor Schluss den umjubelten Ausgleich erzielt hatte, dem die Gastgeberinnen seit dem 6:6 nachgelaufen waren. „Ramona war beim Gegner die entscheidende Spielerin. Wir hatten sie mit der kurzen Deckung gut im Griff, aber bei Freiwürfen und Strafwürfen konnten wir nichts machen“, sagte Großlangheims Rückraumspielerin Melanie Dürr. Jedoch habe der Einsatz gestimmt: „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt. Das wollen wir mit ins nächste Spiel nehmen.“

Großlangheim: Kutschera 8/5, Krißmer 7, Dürr 4, Saum 4, Olbrich 1. Bad Neustadt: Gerhardt 14/4, Anne Wolf 5, Lena Wolf 2, Kessler 1, Schrameyer 1/1, Ziegler 1, Benz 1.

SpVgg Giebelstadt – TG Heidingsfeld 18:18 (8:13). Nachdem die Gastgeberinnen die meiste Zeit einem Rückstand nachgelaufen waren, sicherte Alicia Bitzek ihrer Mannschaft durch den Ausgleich in vorletzter Minute zumindest einen Punkt im Kellerduell. „Wir mussten ohne Vorbereitung in das wichtigste Spiel der Rückrunde gehen“, sagte Trainer Mario Bitzek angesichts des Krankenstands in der Mannschaft. Als Giebelstadt kurz nach der Halbzeit mit 9:15 in Rückstand lag, sei das Spiel eigentlich entschieden gewesen. „Für uns war es ein Punktgewinn. So haben wir das Unentschieden nach Spielende auch gefeiert“, sagte Bitzek.

Giebelstadt: Henkelmann 6/2, Merz 4/1, Alicia Bitzek 4, Ann-Kathrin Bitzek 2, Sina Bitzek 1, Raps 1. Heidingsfeld: Baunach 9/5, Orf 4, Zerhusen 2, Hawkins 2, Wolfram 1.