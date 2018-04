„Mich hätte es genauso erwischt“

Sechs Spieltage vor Saisonende ist beim Fußball-Landesligisten TSV Abtswind Hektik entstanden. Als Reaktion auf eine 1:4-Niederlage hat der Klub am vergangenen Montag seinen Trainer Petr Škarabela entlassen und Thorsten Götzelmann als Nachfolger installiert. Mit ihm, so hofft der TSV, wird sich die seit Wochen anhaltende Schwindsucht bekämpfen lassen, der Vorsprung ist von neun auf nur noch drei Punkte geschmolzen. Die Gründe der aktuellen Schwächephase aber sind längst nicht so eindeutig, wie es die simple Antwort des Vereins glauben macht. Einfach mal den Trainer zu tauschen und den Mann als Hoffnungsträger einzusetzen, der in Abtswind schon einmal als Trainer wirkte (von 2014 bis 2016) und danach als „Koordinator Spielbetrieb“ mehr im Hintergrund werkelte – das kann gutgehen. „Eine Garantie gibt es nicht“, sagt der 45-jährige Wahl-Rüdenhäuser, der bekannt ist für seine fordernde und fördernde Art und sein Motivationsgeschick. Er kann Menschen mitreißen und dürfte deshalb in dieser Situation genau der Richtige sein in Abtswind. Er ist sich aber auch sicher: Es hätte ihn genauso erwischen können.

Thorsten Götzelmann: Samstagnachmittag nach dem Spiel, konkret: am Sonntag.

Götzelmann: Wenn Sie fragen, ob alles Gold war, was glänzte, muss ich sagen: nein.

Götzelmann: Das hat mit der Vorbereitung auf die Rückrunde begonnen.

Götzelmann: Man hat ja im Winter gewisse Sachen mitbekommen: dass die Stimmung nicht bei 100 Prozent war oder Resultate nicht passten. Das reichte aber sicherlich nicht aus, um zu sagen: Nun zweifelt man am Trainer. Ich habe zu manchen der Spieler gesagt: „Jetzt beginnt die Runde, und wenn wir die Spiele gewinnen, läuft es wieder. Dann kommen wir wieder in die Spur.“ Die ganzen Umstände in der Vorbereitung waren nicht ideal, aber das hat in keiner Weise dazu gereicht, Petr oder dessen Arbeit in Frage zu stellen.

Götzelmann: Vielleicht war es das. Ich hatte den Eindruck: Es wird Zeit, dass die Vorbereitung zu Ende ist und die Saison weitergeht. Die Hoffnung war: Wenn es erst wieder um Punkte geht, würden die Jungs schon wieder Fahrt aufnehmen. Leider ist es anders gekommen.

Götzelmann: Hätte Vach auf ähnliche Weise gepatzt wie wir und unser Vorsprung wäre konstant bei acht bis neun Punkten geblieben, wäre nach meiner Überzeugung gar nichts passiert. Ich glaube, dass es für die Entscheidungsfindung im Vorstand elementar war, dass Abtswind vor einigen Jahren schon einmal einen Vorsprung von neun Punkten verspielt hat . . .

Götzelmann: So ist es. Man hat am Trainer festgehalten, und am Schluss ist der TSV Abtswind Dritter geworden. Ich bin sicher, dass dies in den Köpfen drin war. Und da machst du dir in der Vereinsführung schon Gedanken: Welche Möglichkeiten hast du? Was kannst du tun, damit sich so etwas nicht wiederholt? Die Ansprache, um die Jungs wachzurütteln, hat es ja immer wieder gegeben. Das hat man ja probiert. Deshalb hat die Vereinsführung jetzt die letzte Möglichkeit gesehen, ein Zeichen zu setzen. Sie wollte den Spielern signalisieren: Wir müssen uns jetzt wieder am Riemen reißen, sonst passiert es uns wie vor vier Jahren. Eine Garantie, dass es gelingt, ist das natürlich nicht. Aber dann hat man wenigstens alles versucht.

Götzelmann: Lassen Sie mich es so sagen: Man war sich nicht sicher, ob er es schafft.

Götzelmann: Ich hatte das Gefühl, dass sie – aus welchen Gründen auch immer – ihr Leistungspotenzial nicht mehr abgerufen hat. Ob das mit der Verunsicherung zu tun hat, weiß ich nicht. Aber natürlich spielte die Situation eine Rolle, dass wir vorne dran stehen und dass es auf den Endspurt zugeht. Wenn du da die Punkte nicht holst und der Verfolger konstant ist, spürst du viel mehr Druck. Die Jungs haben sicher nicht das gespielt, was sie können.

Götzelmann: Ein Trainer wird doch immer Dinge tun, die nicht jedem in der Mannschaft gefallen. Unter dem Strich stehen Ergebnisse, die dich als Trainer stärken oder halt schwächen. Fakt ist: Die Jungs haben nicht so gespielt wie in der Vorrunde und nicht die Leistung gebracht. Deshalb ist ja der Vorsprung auch auf drei Punkte geschmolzen.

Götzelmann: Ja, natürlich. Wir haben drei Kreuzzeichen gemacht, dass Vach am Wochenende auch nur unentschieden spielte, weil sonst ja nur noch ein Punkt Vorsprung geblieben wäre. Aber das ist genau das, was die Vereinsführung auch sagte: Knapper geht es jetzt nimmer. Wenn es noch ein bisschen so weitergegangen wäre, hätten wir mit dem Ofenrohr ins Gebirge geschaut.

Götzelmann: Ja, wir hatten gleich am Montag Kontakt. Ich komme mit ihm gut aus, wir haben uns auch gut verständigt. Ich habe zu ihm gesagt: „Wäre ich an deiner Stelle Trainer gewesen, dann hätte es mich genauso erwischt.“ Die Vereinsführung macht aus ihrer Sicht das, was sie noch machen kann, um das Ziel zu erreichen. Der Trainer ist das schwächste Glied in der Kette.

Götzelmann: Da steckte ganz viel Skarabela drin. An der Art und Weise, wie die Jungs Fußball spielen, kannst du ja in drei Tagen nicht viel ändern. Das einzige, was du machen kannst, ist, die Jungs stark zu reden. Und: Ich habe ganz anders auf den Rückstand reagiert, als Petr hätte reagieren können.

Götzelmann: Ich war in einer ganz anderen Situation als Petr, der für die ganze Saison verantwortlich ist und die Felle jetzt davonschwimmen sah. Er stand viel stärker unter Druck als ich jetzt. Ich hatte die Mannschaft ja gerade erst übernommen, ich konnte sie noch gar nicht groß für Fehler verantwortlich machen. Ich muss jetzt sehen, dass sie in den paar Wochen, die mir bleiben, wieder ihre Leistung abruft.

Götzelmann: Die Jungs hatten zuvor schon manche Schwächephase, dann geht das Spiel los, und wir liegen 0:1 zurück, weil wir nicht hart genug gegen den Ball gearbeitet haben. Das kann man mir nach zwei Tagen als Trainer kaum anlasten. Natürlich hat jeder gehofft, der Trainerwechsel würde neuen Schwung bringen. Wie die Jungs das 0:1 weggesteckt haben, wie sie auf das 1:2 reagiert haben, ohne dabei den Kopf hängen zu lassen, das war schon gut. Und da weiß ich nicht, ob es bei Petr genauso gelaufen wäre.

Götzelmann: Das Wichtigste ist in dieser Situation, dass die Spieler wie-der Vertrauen fassen in sich und ihre Fähigkeiten. Aber damit wir das Ziel erreichen, muss ich auch im Spiel einiges verändern. Ich werde jetzt nicht alles auf den Kopf stellen, das geht in der Kürze der Zeit gar nicht, und das würde auch gar keinen Sinn ergeben. Aber manches möchte ich schon anpacken, wenn ich sehe, dass es nötig scheint.

Götzelmann: Ja, das muss uns egal sein. Niemand in der Klasse schenkt dem TSV Abtswind auch bloß einen Punkt. Wir müssen unsere Leistung abrufen, und wenn wir das schaffen, ist es wiederum egal, gegen wen wir spielen.

Götzelmann: Wenn es gut läuft, ja. Was ich erwarte, ist, dass Vach nichts mehr liegen lässt. Das heißt im Umkehrschluss: Wenn wir am vorletzten Spieltag noch drei Punkte vorn sind, haben wir unsere Sache gut gemacht. Dann würde es auf so ein Endspiel hinauslaufen.

Götzelmann: Ja, was würde passieren? Ich glaube, gar nicht mal so viel. Wir wären extrem enttäuscht, keine Frage, weil wir innerhalb vier Jahren schon wieder eine große Chance verspielt hätten. Aber wenn ich die Reaktionen innerhalb der Mannschaft richtig deute, dann bräche sie nicht auseinander, und die Vereinsführung würde – davon gehe ich aus – so viel Energie und Einsatz aufbringen, es in der nächsten Saison wieder zu versuchen.

Götzelmann: Ja. Einfach nur ganz schlicht: ja.