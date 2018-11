Landesliga Nord Frauen

ESV Regensburg II – HSG Mainfranken 25:26

1. (1.) VfL Günzburg 11 9 0 2 326 : 227 18 : 4 2. (2.) TSV Winkelhaid 10 8 1 1 263 : 220 17 : 3 3. (3.) SC Schwabach 10 6 1 3 221 : 205 13 : 7 4. (4.) SV Obertraubling 11 6 1 4 223 : 213 13 : 9 5. (5.) DJK Rimpar 10 6 0 4 224 : 195 12 : 8 6. (9.) HSG Mainfranken 11 5 1 5 251 : 264 11 : 11 7. (6.) HSG Pleichach 10 3 4 3 222 : 223 10 : 10 8. (7.) TS Herzogenaurach II 10 4 1 5 217 : 230 9 : 11 9. (8.) Post SV Nürnberg 10 4 1 5 232 : 243 9 : 11 10. (11.) HSG Volkach 10 3 2 5 199 : 234 8 : 12 11. (10.) ESV Regensburg II 10 4 0 6 216 : 209 8 : 12 12. (12.) HC Sulzbach-Rosenberg 10 3 0 7 218 : 250 6 : 14 13. (13.) TV Gundelfingen 10 3 0 7 207 : 226 6 : 14 14. (14.) MHV Schweinfurt 9 1 0 8 158 : 238 2 : 16

ESV Regensburg II – HSG Mainfranken 25:26 (11:14). Dank einer mannschaftlich geschlossenen Leistung ist den Mainfränkinnen ein wichtiger Sieg gelungen. „Wir haben eine sehr gute Abwehr gestellt“, sagte Trainer Sascha Hammer. Nach kompliziertem Start und einem 1:4-Rückstand kamen die Seinen zunehmend besser zurecht mit dem Gegner, der Melanie Meyer wie erwartet in kurze Deckung nahm. Doch ihre Schwester Julia Meyer feierte nach langer Verletzungspause ein erfolgreiches Comeback.

Da ihm am Samstag nur sieben Feldspielerinnen zur Verfügung standen, freute sich Hammer über den beherzten Einsatz. Zur Halbzeit führten die Mainfranken mit drei Toren, aber danach ließen sie sich durch manche Entscheidung gegen sich vom erfolgreichen Weg abbringen, und so lagen sie zehn Minuten vor dem Ende mit 19:22 in Rückstand.

Angeführt von der einst für Regensburg spielenden Melanie Meyer, die sechs ihrer insgesamt elf Tore in der Schlussphase erzielte und 34 Sekunden vor Ende das Siegtor warf, drehten die Gäste diese Partie noch – „verdient“, wie Sascha Hammer fand.

Regensburg: Tillack 5, Popovici 5, Ellwanger 5, Baumgardten 4, Ohsam 4, Klenk 1, Wyrwoll 1. Mainfranken: Melanie Meyer 11, Julia Meyer 9, Ebner 3, Knauer 2, Golm 1/1.