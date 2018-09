Meister Rödelsee bleibt bescheiden

Der Meister der vergangenen Saison geht auch in dieser Runde in der Bezirksoberliga an den Start, nachdem der TSV Rödelsee auf sein Aufstiegsrecht in die Landesliga verzichtet hat. Zu weiten Teilen ist der Kader um Spielertrainer Radovan Suchy unverändert geblieben. Wie also motiviert sich eine Mannschaft, nachdem sie ihr ausgegebenes Ziel erreicht hat? „Das ist eine gute Frage und bereitet mir auch manche Sorge. Es wäre schwierig zu sagen, dass wir die Meisterschaft eben ein zweites Mal gewinnen wollen“, erklärt der 40-Jährige.

Dass er sich beim Saisonziel mit der Angabe von Platz fünf zurückhält, ist auch der gewachsenen Konkurrenz geschuldet. Die Aufsteiger schätzt Suchy als stark ein, von oben aus der Landesliga komme der TV Marktsteft als ambitionierter Absteiger hinzu – und der Vizemeister SV Michelfeld habe an Erfahrung gewonnen. „In der vergangenen Saison ist vieles optimal für uns gelaufen. Zudem hatten wir wenige Ausfälle. Ich erwarte nicht, dass es zweimal nacheinander so gut für uns laufen wird“, sagt Suchy und möchte sich über jeden Platz freuen, den seine Mannschaft über die Vorgabe hinaus nach oben klettert. Die Vorbereitung ist nur schleppend gelaufen. Erst in den letzten zwei Wochen, als der Saisonanfang näher rückte, besserte sich die Beteiligung.

„Wir sind fast das gleiche Rödelsee wie letzte Saison“, sagt Suchy über den kaum veränderten Kader. Patrick Heß und Lukas Demel nach einer schweren Verletzung hörten mit dem aktiven Handballsport auf. Kai Chrischilles und Christoph Deppisch rückten aus der Jugend nach, doch Chrischilles hat sich an der Hand verletzt und bislang noch nicht trainiert. „Ich würde mich freuen, wenn neue Spieler nach Rödelsee kommen. Aber wir haben hier eben auch nichts zu verschenken“, sagt Suchy über die Schwierigkeiten und die limitierten Finanzmittel des einstigen Drittligisten. Sofern tatsächlich einmal alle Mann zur Verfügung stünden, sei der Kader gut und erfahren genug, um auch in der kommenden Saison eine gute Rolle zu spielen. Nur das war in der Vorbereitung kein einziges Mal der Fall.

Aufgebot TSV Rödelsee

Abgänge: Patrick Heß, Lukas Demel (beide Karriereende). Zugänge: Christoph Deppisch, Kai Chrischilles (beide eigene Jugend).

Tor: Thomas Paul, Christian Roßmark.

Rückraum: Sascha Hammer, Thomas Endriss, Stephan Pruy, Christian Häckner, Moritz Reichhard, Radovan Suchy

Kreis: Michael Burger, Christoph Deppisch, Tobias Hemberger.

Außen: Martin Strietzel, Andreas Wandler, Pascal Burkholz, Leonardo Piske, Kai Chrischilles.

Trainer: Radovan Suchy (seit 2015).

Saisonziel: Platz 5.

Meistertipp: SV Michelfeld.