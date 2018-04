Medaille als Krönung der Hallensaison

Die Jugendarbeit des TV Segnitz zeitigt schon seit Jahrzehnten Erfolge am laufenden Band und der Name Christian Lauck bürgt für den Erfolg. Durch die Schule des Cheftrainers im männlichen Jugendbereich sind schon mehrere Spielergenerationen gegangen und sogar Weltmeister hat Christian Lauck geformt. Jetzt schicken sich wieder mehrere Talente an, groß raus zu kommen, wie am vergangenen Wochenende bei den Deutschen Hallenmeisterschaften der männlichen U16-Faustballer. Dort errangen die Segnitzer die Bronzemedaille und sorgten damit nach dem U14-Jungs im Jahr 2013 wieder für eine Segnitzer Medaille auf Bundesebene.

Als Süddeutsche Meister angereist, legten die Segnitzer im schleswig-holsteinischen Großenaspe eine gute Vorrunde hin und lagen als Tabellenzweite ihrer Vorrundengruppe bei 7:1 Punkten gleichauf mit dem Mitfavoriten TV Brettorf. „Nur im Angriff hätten die Jungs noch mehr machen können“, sagte Christian Lauck, der zwei Bällen nachtrauerte, die fehlten um vor Brettorf zu stehen und dadurch dem schleswig-holsteinischen TSV LoLa vor dem Finale aus dem Weg zu gehen. „Unsere Abwehr agierte bombenstark“, urteilte der Trainer und lobte damit Fabio Lauck, Julian Schiffler, Leon Mark und Ersatzmann Gabriel Wagner. Leon Mark überzeugte nicht nur seinen Vereinstrainer, sondern auch die sichtenden Jugend-Bundestrainer und erhielt als Belohnung für seine tolle Vorstellung eine Einladung für den nächsten Lehrgang des U14-Nationalkaders. Damit folgt er seinen Kollegen Fabio Lauck, Julian Schiffler und Andreas Kaemmer nach, die schon geraume Zeit im U15-Bundeskader stehen. Im Halbfinale brachten die Segnitzer gegen den TSV LoLa kaum ein Bein auf den Boden, und die Angreifer Andreas Kaemmer und Moritz Lutzenberger kamen kaum dazu zu punkten. Mit 11:6 und 11:4 setzte sich der TSV LoLa klar durch, so dass für die Segnitzer nur das kleine Finale gegen den Ahlhorner SV blieb. Im Spiel um Platz drei legte Segnitz mit 12:10 im ersten Satz vor, wofür sich Ahlhorn mit 11:4 revanchierte. In der entscheidenden Phase behielten die Segnitzer kühlen Kopf und bejubelten den elften Punkt zum 11:9 und 2:1-Sieg nach Sätzen.

„Wir hatten schon auf eine Medaille spekuliert“, verriet Erfolgstrainer Christian Lauck, der sich darüber freute, dass sich seine Jungs mit der Bronzemedaille belohnten. Den Titel holte sich der TV Brettorf nach dem 2:1 (11:6, 9:11, 11:6)-Sieg über den TSV LoLa.

Beim Blick über den Tellerrand ist der Erfolg der U16-Jungs noch wertvoller. Denn Christian Lauck hat neben dem Traineramt der männlichen Jugend auch noch die Männer übernommen. In dieser Doppelfunktion kann er den aufstrebenden Talenten noch besser den Weg von der Jugend zu den Männern ebnen. Denn die Bayernliga ist nicht der Level, den Christian Lauck gewohnt ist und als Schleifer vieler Rohdiamanten der Macher ist, aus dessen Schule die Spieler kommen, die künftig in der Männer-Bundesliga auflaufen sollen.