Marktstefts Jugend verliert Ruhe und Spiel

Bayernliga männliche A-Jugend

TV Marktsteft – DJK Rimpar 23:24 TSV Herrsching – HC Erlangen 27:25 HT München – BHC Königsbrunn 33:19 HBC Nürnberg – TSV Friedberg 26:28

1. (1.) HT München 7 5 1 1 218 : 167 11 : 3 2. (3.) DJK Rimpar 7 5 0 2 191 : 173 10 : 4 3. (4.) TSV Friedberg 7 5 0 2 214 : 193 10 : 4 4. (2.) HSC Coburg 6 4 1 1 175 : 145 9 : 3 5. (5.) SV Anzing 5 3 1 1 140 : 118 7 : 3 6. (6.) TV Marktsteft 7 3 0 4 184 : 194 6 : 8 7. (8.) TSV Herrsching 7 2 1 4 169 : 187 5 : 9 8. (7.) BHC Königsbrunn 6 2 0 4 144 : 161 4 : 8 9. (9.) HC Erlangen 7 1 0 6 159 : 214 2 : 12 10. (10.) HBC Nürnberg 7 1 0 6 135 : 177 2 : 12

TV Marktsteft – DJK Rimpar 23:24 (11:10). Einst schrieb Tennis-Held Becker mit seinem berühmten Bumm-Bumm-Boris-Spiel eine große Erfolgsgeschichte. Doch in der Handballhalle ist Bumm-Bumm keine geeignete Strategie, um ein Spiel zu gewinnen, schon gar keine Meisterschaft. „Die Jungs sind halt in diesem Alter etwas hitzköpfig und nicht abgezockt“, sagt Martin Frank, der im Duo mit der Mainbernheimerin Sonja Henning die Rimparer A-Jugend trainiert. Freilich gestaltete sich die Stimmung ihrer Mannschaft nach dem hauchdünnen Sieg am Samstag weitaus besser als bei den geschlagenen Marktsteftern.

Die hatten eine Woche zuvor den Tabellenführer aus München besiegt und erneut gut begonnen. Ihre zupackende Abwehr eroberte immer wieder den Ball, und dann ging die Post ab, um mit Kontern bis zum 5:2 das Heft in der Hand zu halten. Besonders Christoph Wendel zeichnete sich als Vollstrecker oder Passgeber aus. Als sich die Gäste langsam berappelt hatten, fanden sie beim 6:5 den Anschluss, und sie gestalteten die Partie fortan offen. Immer mehr rächte sich bei den Gastgebern, dass von den Mittelspielern kaum Impulse ausgingen. Bei Rimpar führte Luca Frank gekonnt Regie und setzte die Kollegen in Szene. Die Marktstefter agierten immer überhasteter und brachten sich selbst um den Lohn ihrer Mühen.

Viele Angriffe verliefen ohne wirkliche Spieleröffnung im Sande, unvorbereitete Würfe waren eine leichte Beute für Paul Siegl, der vor der Saison von Marktsteft nach Rimpar gewechselt war. Nach 38 Minuten gelang Rimpar mit 15:14 die erste Führung, das intensive Derby wogte bis zum Schlusspfiff hin und her. Der Abschnitt zwischen der 44. und 47. Minute sollte sich als zu schwere Hypothek für den Endspurt erweisen. Beim 16:16 kamen die Marktstefter in Folge zweier Rimparer Zeitstrafen zweimal in Überzahl. Doch statt den Vorteil zu nutzen, offenbarten sie schlechtes Überzahlspiel – und plötzlich leuchtete ein 16:19 auf der Anzeigetafel.

Was den Gastgebern das Leben weiter erschwerte, war die Erfolglosigkeit von den Außenpositionen. Felix Bischoff, Tobias Seitz und Franz Wolf blieben gänzlich ohne Torerfolg, Lukas Haag erzielte auch nur ein Tor gegen seinen früheren Mitspieler Paul Siegl – diese Quote war einfach schlecht. Zunehmend flüchteten sich beide Mannschaften in den Bumm-Bumm-Handball, keiner der Trainer war in der Lage, die jungen Wilden zu zäumen. Spätestens nach dem 16:19 erlebten die Beteiligten eine Berg- und Talfahrt, in der die Gastgeber sich ab der 50. Minute etwas fingen.

Als Christoph Deppisch (56.) und danach Tim Etzelmüller (57.) zum 23:21 vollstreckten kam der heimische Anhang wieder in den Jubel-Modus. Doch binnen einer Minute schlug Rimpar mit Silas Kütt zweifach zurück zum 23:23. Da waren noch 80 Sekunden auf der Uhr. Eine halbe Minute vor Schluss erzielte Rimpars treffsicherster Schütze Hanno Märker auch noch das Siegtor für die DJK – und er hinterließ mit der Schlusssirene enttäuschte Marktstefter. „Wir hatten die Vorgabe ausgegeben, diszipliniert zu spielen, doch das haben die Jungs nach und nach vergessen“, erklärte Marktstefts Trainer Florian Hähle.

„Ich würde jetzt nur das Falsche sagen“, wiegelte Sonja Henning hernach einen Kommentar ab. Einig war sie sich mit Martin Frank und Hähle darin, dass das Schiedsrichtergepann zu wenig durchgegriffen und aufkommende Härten nicht unterbunden habe. „Am Schluss war es eine Willenssache“, sagte Frank über ein Spiel, in dem jede Mannschaft einen Punkt verdient gehabt hätte. „Das Ergebnis war gar nicht so wichtig“, stellte Rimpars Martin Frank fest. „Entscheidend sind der Ausbildungsstand und die Fortschritte der Jungs.“

Marktsteft: Tilgner; Wolf, Bischoff, Seitz, Behnke, Stark, Wendel 7/4, Etzelmüller 3, Cronau 1, Mölter 4, Matern 5, Haag 1, Lang, Deppisch 1.

Rimpar: Siegl; Kütt 7, Frank2, Brietzke, Nagy, Weckesser 6, Poszdich 1, Märker 8, Bleckmann, Liebe, von Keitz.

Schiedsrichter: Geißler/Büttner (Stadeln/Fürth).

Zuschauer: 110

Zeitstrafen: 4:8 Minuten

Siebenmeter: 4:4 (4:4 verwandelt).

Spielfilm: 5:2 (10.), 6:5 (14.), 10:8 (21.), 10:10 (25.), 11:10 (Halbzeit); 14:14 (38.), 16:16 (43.), 16:19 (47.), 23:21, (56.), 23:23 (59.), 23:24 (Endstand).