Marktstefts Frauen geht der Saft aus

Als alles vorüber war, hielten die Kontrahenten im Landesliga-Derby Pläusche wie beim Familientreffen. Man kennt sich eben. Natürlich waren die vorangegangenen 60 Minuten, in denen die Gastgeberinnen aus Rimpar den TV Marktsteft mit 21:17 (8:8) bezwungen hatten, der Kern der Gespräche.

"Wir hätten das gewinnen können, aber wir leisten uns zu viele Fehlwürfe", bemerkte Marktstefts Trainerin Valentina Dennerlein, die in der vergangenen Saison noch in Rimpar tätig gewesen war.

Speziell an zwei Szenen nach gut 40 Minuten dürfte sie dabei gedacht haben, als ihr Team 13:11 in Führung lag und zweimal bei Gegenstößen die Chance besaß, den Vorsprung auszubauen. Doch bei beiden über Rechtsaußen abgeschlossenen Schnellangriffen landete der Ball am Pfosten. "Diese Fehlwürfe waren der Knackpunkt, aber unsere Mannschaft ist jung und kann noch lernen", erklärte Vilo Vitkovic, der gemeinsam mit Valentina Dennerlein für die TVM-Frauen die Verantwortung trägt.

Drei frühere Marktstefterinnen im Rimparer Team

Dass die Gäste derart viele Bälle verwarfen, lag aber nicht allein an ihnen selber. "Wir haben eben auch sehr gute Torhüterinnen", machte Ann-Kathrin Lang klar, eine von drei früheren Marktstefterinnen im Rimparer Team. In den ersten 45 Minuten scheiterten die Gäste immer wieder mit Würfen aus dem Nahbereich an Lea Kaupp, dann kam für sie Miriam Bergmann zwischen die Pfosten, eine weitere frühere Markstefterin.

"Natürlich war es für sie ein Vorteil, dass sie unsere Werferinnen gut kennt. Aber wir haben eben auch nicht gut geworfen", erläuterte Valentina Dennerlein das Abschlussverhalten ihres Teams in der Schlussphase. In dieser Zeit kippte das Spiel, Rimpar glich zunächst aus und ging dann uneinholbar in Führung.

Ein Faktor in dieser Partie war wohl auch, dass die Gastgeberinnen durchwechseln und ihren Spielerinnen einmal Ruhepausen gönnen konnten. Auf Marktstefter Seite dagegen stand eine Leistungsträgerin wie Spielmacherin Sophie Wendel 58 Minuten lang auf dem Feld, eine Pause erhielt sie nur während einer Zwei-Minuten-Strafe. "Wir haben viele Mädels, die gut sind. Da kommt eine für eine andere rein, ohne dass wir an Qualität verlieren", erklärte Ann-Kathrin Lang.

Laura Knorz verletzt sich am Knie

Doch ganz ungetrübt war auch die Rimparer Freude über den Derbysieg, es waren die ersten Punkte für das Team von Trainer Andreas Motscha in dieser Saison, auch nicht. Schon in der ersten Hälfte verloren die Gastgeberinnen Laura Knorz. Die wurfstärkste Rimparer Rückraumspielerin zog sich eine Knieverletzung zu. Gut möglich, dass sie länger ausfällt.