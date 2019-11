Marktstefts Frauen geben den Sieg noch her

Landesliga Nord Frauen

HSG Mainfranken – DJK Rimpar 26:19 HC Sulzbach-Rosenberg – TSV Wendelstein 25:14 1. FC Nürnberg Handball – HC Forchheim 23:11 SV Obertraubling – SC 04 Schwabach 27:21 TV Marktsteft – SG Kunstadt/Weidhausen 28:28 TS Herzogenaurach II – Post SV Nürnberg 22:25 ESV Regensburg II – HSG Pleichach 36:14

1. (1.) ESV Regensburg II 7 5 1 1 173 : 138 11 : 3 2. (2.) HSG Mainfranken 7 5 1 1 175 : 156 11 : 3 3. (3.) Post SV Nürnberg 7 5 1 1 164 : 149 11 : 3 4. (4.) SV Obertraubling 7 5 0 2 124 : 113 10 : 4 5. (5.) TS Herzogenaurach II 7 4 0 3 151 : 151 8 : 6 6. (9.) HC Sulzbach-Rosenberg 8 4 0 4 175 : 161 8 : 8 7. (7.) TV Marktsteft 7 3 1 3 164 : 158 7 : 7 8. (6.) HC Forchheim 7 3 1 3 144 : 162 7 : 7 9. (10.) Kunstadt/Weidhausen 8 3 1 4 188 : 180 7 : 9 10. (12.) 1. FC Nürnberg Handball 7 3 0 4 135 : 137 6 : 8 11. (8.) SC 04 Schwabach 7 3 0 4 165 : 175 6 : 8 12. (13.) DJK Rimpar 7 2 0 5 108 : 106 4 : 10 13. (11.) HSG Pleichach 7 2 0 5 133 : 162 4 : 10 14. (14.) TSV Wendelstein 7 0 0 7 127 : 178 0 : 14

TV Marktsteft – SG Kunstadt/Weidhausen 28:28 (15:13). Mit einem Unentschieden mussten sich die Marktstefterinnen begnügen – und das, obwohl sie schon klar geführt hatten. Vor allem mit der Anfangsphase der Partie war Marktstefts Trainer Viliam Vitkovic unzufrieden. Seine Spielerinnen seien nervös gestartet und hätten in der Abwehr nicht so konsequent gearbeitet wie in den vergangenen beiden Spielen. „Im Angriff haben wir zudem schlechte Entscheidungen getroffen und dadurch viele Bälle verloren.“

Trotz der schwächeren Vorstellung war es keineswegs so, dass die Gastgeberinnen aussichtslos in Rückstand gerieten. Im Gegenteil: Die meiste Zeit über lag Marktsteft sogar in Führung, kurz vor der Halbzeit mit drei Toren (15:12). Nach und nach habe sich seine Mannschaft verbessert, stellte Vitkovic fest. Dies führte dazu, dass sie nach Seitenwechsel durchgängig einen Vorsprung zu verteidigen hatte. Zunächst mit ein bis zwei Toren, später in der Spitze sogar mit vier Treffern Differenz – 24:20 (49.).

Angesichts schlechter Chancenverwertung und technischer Fehler schmolz der Vorsprung dann Tor um Tor. Er lag zwei Minuten vor dem Ende beim 28:26 aber immer noch bei zwei Toren. Ins Ziel brachte der Aufsteiger diese Führung nicht, weshalb Vitkovic einem verlorenen Punkt nachtrauerte.

Marktsteft: Ina Hertlein 12/1, Müller-Scholden 9, Hering 2, Jule Hertlein 1, Remler 1, Streng 1, Weiß 1, Wendel 1. Kunstadt: Freitag 7/3, Seufert 5, Staudt 4, Held 3, Kübrich 3, Schnack 3, Glaß 2, Bauer 1.