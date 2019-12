Marktstefts A-Jugend mit Auswärtssieg in die Winterpause

Handball

Bayernliga männliche A-Jugend

HSC Coburg – DJK Rimpar 33:23 SV Anzing – BHC Königsbrunn 27:24 HT München – TV Marktsteft 24:30 HBC Nürnberg – TSV Herrsching 31:25

1. (4.) SV Anzing 8 6 1 1 220 : 188 13 : 3 2. (1.) HSC Coburg 9 6 1 2 264 : 213 13 : 5 3. (2.) TSV Friedberg 9 6 0 3 267 : 245 12 : 6 4. (3.) DJK Rimpar 10 6 0 4 267 : 264 12 : 8 5. (6.) TV Marktsteft 10 5 1 4 272 : 262 11 : 9 6. (5.) HT München 10 5 1 4 288 : 248 11 : 9 7. (7.) TSV Herrsching 10 3 2 5 242 : 262 8 : 12 8. (8.) HBC Nürnberg 10 4 0 6 224 : 251 8 : 12 9. (9.) BHC Königsbrunn 9 2 0 7 210 : 248 4 : 14 10. (10.) HC Erlangen 9 1 0 8 198 : 271 2 : 16

HT München – TV Marksteft 24:30 (14:15)

Im letzten Spiel dieses Jahres, gleichzeitig die erste Partie der Rückrunde, gelang der A-Jugend des TV Marktefts ein 30:24-Erfolg in München. Die Gäste starteten furios und zogen schnell bis auf 9:3 davon. Es folgte allerdings ein Bruch im Spiel: Die TV-Spieler wirkten in der Folge vor allem im Angriff ideenlos und in der Abwehr fanden sie keine Mittel mehr, um die Oberbayern zu stoppen. Daraufhin schmolz der Vorsprung zur Halbzeitpause bis auf 15:14. In Durchgang zwei ging München zwischenzeitlich sogar in Führung, bis die Partie wieder zugunsten der Unterfranken kippte. Bis zur Mitte der zweiten Halbzeit zogen sie auf drei Tore davon. Bis acht Minuten vor Schluss blieb München in Schlagdistanz. Doch dann mobilisierte der TVM noch einmal alle Kräfte und zog Tor auf Tor davon. Das Spiel endete dann mit 30:24 für den TV Marktsteft. (pm)

Tore für Marktsteft: Matern 8/1, Wendel 8/1, Mölter 4, Deppisch 3, Seitz 3, Bischoff 2, Etzelmüller 1, Wolf 1.