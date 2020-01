Marktstefterinnen mit erstem Sieg des Jahres

Landesliga Nord Frauen

TS Herzogenaurach II – HSG Mainfranken 27:28 1. FC Nürnberg Handball – DJK Rimpar 29:23 TSV Wendelstein – SV Obertraubling 22:23 HC Forchheim – HSG Pleichach 24:22 ESV Regensburg II – SC 04 Schwabach 32:23 TV Marktsteft – HC Sulzbach-Rosenberg 28:21 Post SV Nürnberg – SG Kunstadt/Weidhausen 35:21

1. (1.) ESV Regensburg II 15 12 2 1 424 : 296 26 : 4 2. (2.) HSG Mainfranken 15 11 2 2 370 : 329 24 : 6 3. (4.) Post SV Nürnberg 14 9 2 3 339 : 318 20 : 8 4. (3.) SC 04 Schwabach 15 10 0 5 407 : 343 20 : 10 5. (5.) SV Obertraubling 16 9 1 6 304 : 314 19 : 13 6. (7.) TS Herzogenaurach II 15 7 1 7 339 : 354 15 : 15 7. (6.) HC Sulzbach-Rosenberg 15 7 1 7 354 : 328 15 : 15 8. (8.) TV Marktsteft 15 7 1 7 342 : 363 15 : 15 9. (9.) HSG Pleichach 15 6 0 9 296 : 341 12 : 18 10. (10.) Kunstadt/Weidhausen 16 5 2 9 362 : 394 12 : 20 11. (11.) DJK Rimpar 14 5 1 8 266 : 270 11 : 17 12. (12.) HC Forchheim 15 4 3 8 317 : 358 11 : 19 13. (13.) 1. FC Nürnberg Handball 15 4 0 11 332 : 356 8 : 22 14. (14.) TSV Wendelstein 15 1 0 14 290 : 378 2 : 28

TV Marktsteft – HC Sulzbach-Rosenberg 28:21 (11:9). Erstes Erfolgserlebnis für den TV Marktsteft in diesem Jahr: Nach anfänglichen Schwierigkeiten bot der Aufsteiger im Heimspiel gegen Sulzbach-Rosenberg eine konzentrierte Leistung und reagierte mit dem klaren Sieg am Samstag auf die Klatsche in der Vorwoche bei Tabellenführer ESV Regensburg (41:13). „Nachdem wir die ersten zwei Spiele dieses Jahres verloren hatten, wollten wir unseren Fans und uns unbedingt zeigen, dass wir es besser können“, sagte Marktstefts Trainer Viliam Vitkovic.

Derart motiviert hatten die Seinen nach gut zehn Minuten das Heft des Handelns in die Hand genommen. Aus einer stabilen Abwehr heraus dominierten sie mit variablem Angriffsspiel das Geschehen. Besonders Ina Hertlein, Sophie Wendel und Anna Müller-Scholden machten viel Druck auf die generische Verteidigung und hoben diese dadurch ein ums andere Mal aus den Angeln. Dennoch ließen sich die Gäste lange Zeit nicht abschütteln.

Sie gingen nur mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause und wandelten diesen gut fünf Minuten nach dem Wechsel gar in eine Zwei-Tore-Führung. Der TVM blieb aber cool und schlug zurück. Bei einer Trefferbilanz von 8:4 konnten sich die Gastgeberinnen in den letzten zehn Minuten schließlich entscheidend absetzen.

Marktsteft: Ina Hertlein 9/6, Wendel 6, Müller-Scholden 5/1, Remler 4, Reinertz 2, Hering 1, Hirsch 1. Sulzbach: Ertel 7/1, Zientek 6, Wagner 5, Lang 1, Mutzbauer 1, Stefanie Häckl 1/1.

TS Herzogenaurach II – HSG Mainfranken 27:28 (14:15). Mit nur acht Feldspielerinnen war Mainfrankens Trainerin Steffi Placht nach Herzogenaurach gereist. Unter anderem musste sie auf Franziska Schwab und Julia Flohr wegen Skiurlaub und Studium verzichten. Doch das verbliebene HSG-Häufchen machte seine Sache in Mittelfranken prächtig. „Die Voraussetzungen waren nicht ideal“, so Placht, „aber wir hatten die richtige Einstellung und haben eine sehr gute Mannschaftsleistung geboten.“ So lag ihr Team in einer intensiven, körperbetonten Partie fast stets vorn, verpasste aber gegen laufstarke Gastgeberinnen erneut eine frühe Entscheidung.

Erneut hatte der Gegner Melanie Meyer als Schlüsselspielerin der HSG ausgemacht und sie demnach in kurze Deckung genommen. Lea Geuder sprang in die Bresche und trug mit zehn Toren entscheidend zum Auswärtssieg bei. Bis zehn Sekunden vor Ultimo stand dieser beim Stand von 27:26 aus HSG-Sicht jedoch auf der Kippe. Dann traf Johanna Knauer zur Entscheidung.

Herzogenaurach: Willert 7/3, ten Brink 5, Janka Kräck 4, Lena Kräck 4, Hentschke 3, Denkl 3, Küffner 1. Mainfranken: Geuder 10/2, Melanie Meyer 5/2, Knauer 4, Coccorullo 3, Selina Geißler 2, Renner 2, Ebner 1, Golm 1.