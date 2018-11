Marktstefter ringen um Worte und Fassung

Die Luftgewehrschützen der Schützengesellschaft Marktsteft durchleben seit dem Saisonbeginn in der Bayernliga eine schwierige Zeit. Auch nach dem dritten Wettkampftag stehen sie weiterhin sieglos am Tabellenende. Die 1:4-Niederlagen scheinen auf der Tagesordnung zu stehen. Am Sonntag unterlagen sie zu Hause dem SV Höbing und der SSG Dynamit Fürth: jeweils 1:4. Nach dem Wettkampf gaben sie sich wortkarg und Mannschaftsführer Werner Vehe gar ratlos.

Mit 0:8 Punkten schlecht gestartet, hatten sich die Marktstefter manches vorgenommen gegen den SV Höbing, der mit 2:6 Punkten eine ähnlich miserable Bilanz aufwies. Doch augenscheinlich hatten sie sich zu viel aufgeladen – und so verfestigte sich eine mentale Blockade, die ihnen seit Wochen aufs Gemüt und die Leistungsbilanz schlägt. Beispielhaft für diese Blockade stand Werner Vehe, der nur ein Schatten seiner selbst war, die Zuschauer erlebten gleich zum Beginn, dass er mehr mit sich selbst rang als mit Gegnerin Stephanie Wehner. „Er bekam keine körperliche Stabilität“, stellte Trainer Rainer Bauer fest, „und kämpfte mit einem Zittern in seinen Beinen.“

Vehe brach reihenweise Versuche eines Schusses ab und ging aus dem Schießstand, um sich mit dem Trainer zu besprechen. So waren bereits sieben der zur Verfügung stehenden 50 Minuten am Schießstand verflossen, bevor Vehe seinen ersten Schuss abgab. Später merkte ein Fachmann aus den Reihen der Zuschauer an, Vehe habe ein Geschenk seiner Gegnerin nicht nutzen können. Denn während Stephanie Wehner nur auf 375 Ringe kam, schoss Vehe weit unterhalb seines Leistungsvermögens und musste nach nur 372 Ringen sein Duell abgeben.

Seine Frau Tanja Vehe erlebte eine Berg- und Talfahrt mit zwei 97er-Serien und dazu einmal 93 und einmal 90 Ringe und kam auf 377 Ringe. Da ihre Mannschaftskolleginnen Regina Merkert (392 Ringe) und Anna-Maria Gnebner (387) trotz guter Leistungen nicht punkteten, blieb es Luisa Merkert vorbehalten, den Ehrenpunkt zu markieren.

„Sie können ja alle schießen, aber derzeit machen sie sich viel zu viel Kopf“, sagt Rainer Bauer. Der Trainer ist derzeit als Psychologe gefordert, die Körpersprache seiner Schützlinge verdeutlichte aber, dass seine Bemühungen, sein Team moralisch aufzurichten, gerade wenig fruchten. Am Nachmittag standen die Marktstefter Tabellenführer SSG Dynamit Fürth II gegenüber, und dabei kassierten sie erneut eine 1:4-Niederlage, die fünfte im sechsten Wettkampf. Zwar gelangen Regina Merkert und Anna-Maria Gnebner je eine 100er-Serie, aber nur Gnebner (394 Ringe) erzielte mit diesem Ergebnis einen Punkt für ihre Mannschaft, den einzigen in diesem Duell.

Während Werner Vehe nach dem Kampf wortlos durch die Umgebung stapfte, fand sein Trainer keine Erklärung für das Leistungstief. So übte er sich in Durchhalteparolen. Fakt ist: Nach drei der insgesamt sieben Wettkampftage in der Bayernliga ist die SG Marktsteft mit 0:12 Punkten nur Tabellenletzter im Feld der acht Kandidaten. Während sich Höbing (4:8 Punkte) durch den Sieg im direkten Duell schon etwas von Marktsteft abgesetzt hat, steht der SV Pfeifferhütte (2:10 Punkte) an vorletzter Position.

„Auch wenn wir heute verlieren, geht morgen die Sonne wieder auf“, sagte Rainer Bauer poetisch und wollte damit deutlich machen, dass der Sport nicht die Hauptsache, sondern nur eine hübsche Nebensache im Leben sei. Doch ein Trost ist das kaum, und so kam diese Botschaft auch bei einigen seiner Schützlinge nicht an. Alle hoffen, dass der Knoten in den kommenden Wettkämpfen endlich platzen möge. Sonst ist es bald vorbei mit den hochfliegenden Plänen Marktstefts.

Luftgewehr Bayernliga Nordwest

SG Marktsteft – SSG Dynamit Fürth 1:4 SSG Dynamit Fürth – SV Haibach 3:2 FSG Hilpoltstein – SV Hausen 4:1 SG Marktsteft – SV Höbing 1:4 SV Haibach – SV Höbing 3:2 SV Hausen – BSG Bergrheinfeld 3:2 FSG Hilpoltstein – SV Pfeifferhütte 3:2 BSG Bergrheinfeld – SV Pfeifferhütte 4:1