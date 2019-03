Marktstefter Frauen steigen auf

Wollen hoch hinaus: Die Handballerinnen des TV Marktsteft steigen als Meister der Bezirksoberliga in die Landesliga auf. Am vorletzten Spieltag sicherten sie sich im Auswärtsspiel in Giebelstadt mit einem souveränen 31:15-Sieg den letzten Punkt, um nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden zu können. Die Meisterinnen (oben, von links): Ina Hertlein, Alina Streng; (mitte von links): Sarah Reinertz, Anna Müller-Scholden, Luisa Hirsch, Trainerin Valentina Dennerlein; (vorne von links): Celina Schuster, Theresia Lang, Sophie Wendel, Jule Hertlein, Lena Möslein, Christina Seitz. Liegend: Anne Hering und Greta Hirsch. Zur Mannschaft gehören auch Melissa Zerr, Janina Bergmann, Selina Lenzer, Maren Fahmer, Nina Dennerlein, Betreuerin Carina Maurer und Trainer Viliam Vitkovic. (jst) Foto: Foto: J. Sterzbach