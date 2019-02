Marktsteft steuert Titelkurs

Handball

Landesliga Nord männliche A-Jugend

TV Marktsteft – MTV Stadeln 30:19 TV Lauf – FC Neunburg v.W. 37:38

1. (1.) TV Marktsteft 10 9 1 0 310 : 220 19 : 1 2. (2.) HC Bamberg II 9 6 0 3 264 : 246 12 : 6 3. (3.) Post SV Nbg 10 5 2 3 295 : 271 12 : 8 4. (4.) HC Erlangen 10 5 2 3 264 : 267 12 : 8 5. (6.) FC Neunburg v.W. 10 5 0 5 299 : 314 10 : 10 6. (5.) TV Großwallstadt 9 4 0 5 226 : 246 8 : 10 7. (7.) MTV Stadeln 10 2 0 8 256 : 290 4 : 16 8. (8.) TV Lauf 10 0 1 9 222 : 282 1 : 19

TV Marktsteft – MTV Stadeln 30:19 (15:11)

Auch im vorletzten Saison-Heimspiel gelang dem Tabellenführer ein Sieg. Kellerkind Stadeln fand schneller ins Spiel und führte nach sechs Minuten mit 3:1. Vor allem fehlende Entschlossenheit verhinderte zunächst Treffer der Gastgeber. Dies änderte sich aber im weiteren Spielverlauf. Der Marktstefter Nachwuchs gestaltete die Partie zwar wieder knapper (4:4, 8.), konnte sich jedoch bis kurz vor der Halbzeitpause nicht entscheidend absetzen. Ab dem 13:11 (28.) war die Wende geschafft, die zur Pause eine Vier-Tore-Führung erbrachte.

In der zweiten Halbzeit bauten die Marktstefter, getragen durch den Teamspirit, ihre Führung weiter ausbauen (21:14, 41.). Nach 60 Minuten stand ein deutlicher Sieg zu Buche. Dennoch kritisierte Trainer Florian Hähle seine Schützlinge dafür, dass sie nicht das zeigten, was in ihnen steckt. In der ersten Halbzeit sei zu wenig von dem gespielt geworden, was man im Vorfeld besprochen hatte. In der zweiten Halbzeit habe sich sich dies zwar gebessert, jedoch blieb man auch dann weit unter seinen Möglichkeiten.

Marktsteft: Mölter 6/1, Wendel 5, Baumann 4, Etzelmüller 4, F. Bischoff 3, Deppisch 2, Matern 2, Seitz 2, Cronau 1, Wolf 1. Stadeln: Nieschler 6, Herbst 4/1, Michali 3, Albach 2, Brinkmann 2, Nagel 1, Schmitt 1.