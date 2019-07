Marktsteft schafft es in die Bayernliga

Der Zug schien schon abgefahren, aber nun haben ihn die A-Jugend-Handballer des TV Marktsteft doch noch erwischt: Sie spielen nächste Saison in der Bayernliga und werden dort interessante neue Adressen und Aufgaben kennenlernen. Die entscheidenden Weichen stellten sie am Wochenende bei einem Turnier in eigener Halle, nachdem der Bayerische Handballverband (BHV) einen unverhofften Fahrplanwechsel angekündigt hatte. Ziel dabei war es, die Bayernliga von acht auf zehn Teams aufzustocken.

Was fehlte, war ein Modus, wie die beiden freien Plätze zu besetzen sind. Der BHV entschied sich dafür, die Tickets unter den drei Drittplatzierten der vergangenen Bayernliga-Qualifikationsrunde zu verteilen. Die Kandidaten stammten aus Marktsteft, vom BHC Königsbrunn und dem TSV Niederraunau.

Die Gastgeber kamen gleich gut in Fahrt, rollten mit 5:1 über die Königsbrunner hinweg, wurden aber rasch wieder eingeholt. Beim 7:7 lagen die beiden Kontrahenten gleichauf, ehe Marktsteft kurz vor der Halbzeit noch das 8:7 gelang. Die zweite Hälfte gehörte dem 2009 gegründeten Beach-Handball-Club (BHC). Die Schwaben gingen in Führung und hielten ihren Vorsprung. Marktsteft kam mehr und mehr vom Kurs ab. Die Lücken in der Abwehr waren zu groß, die vertanen Großchancen zu zahlreich.

Selbst der Versuch von Marktstefts Trainer Florian Hähle, in einer Auszeit die Notbremse zu ziehen und den ins Rollen geratenen Zug vielleicht noch in eine andere Richtung zu leiten, misslang. Da gab es nichts mehr umzusteuern, der Auftakt war mit einer 15:20-Niederlage verpatzt.

Nachdem Königsbrunn auch seine zweite Partie gegen Niederraunau mit 25:17 gewonnen hatte, war ein Startplatz für die Bayernliga bereits vergeben und der Druck auf die Gastgeber gestiegen. Sie mussten Niederraunau nun schlagen, um noch auf den Zug aufzuspringen. Dabei hatten sie noch nicht einmal ihre stärkste Besetzung am Start: Christoph Wendel verletzt, Christoph Mölter und Felix Bischoff auf Abschlusstour mit der Schule und Nico Baumann am Sprunggelenk angeschlagen. Da nahm Trainer Hähle kurzfristig vier B-Jugendliche mit ins Abteil.

Nervös begannen die Marktstefter das entscheidende Spiel. Beim 2:3 lagen sie erstmals in Rückstand. Erneut zeigte sich an diesem Tag ein großes Problem: Sie konnten sich nicht auf ein Ziel für ihre Bälle einigen, warfen zu viele einfach weg. Einmal waren sie bereits mit drei Toren in Führung gezogen, aber dann kam Niederraunau wieder ran. Zur Pause führten sie 15:14.

Es war der Ausgangspunkt für eine rasante zweite Hälfte. Nach sieben Minuten hatten sich die Marktstefter wieder drei Tore Vorsprung geschaffen, und bei ein paar schnellen Angriffen bauten sie diesen noch aus. Die Aufholjagd der Schwaben führte zwar neun Minuten vor Schluss noch einmal zu einer brisanten Situation, da Marktsteft plötzlich nur noch ein Tor vorn lag. Doch am Ende stand ein recht deutliches 31:25 der Gastgeber, die nach einer strapaziösen Reise am Ziel waren.

Ab Herbst dürfen sich Marktstefts Jugendliche nun auf namhafte neue Ziele des bayerischen Handballs freuen. Der HSC 2000 Coburg wird dabei sein, aber auch ein Unterfrankenderby wird es geben: gegen die DJK Rimpar. Dorthin verabschiedet sich auch einer der aktuellen Marktstefter Helden: der Torwart Paul Siegl, dem Trainer Hähle für die „erfolgreiche Zeit“ dankte.