Marktsteft mit neuer Hoffnung

Landesliga Nord Männer

SV Auerbach – HSG Lauf/Heroldsberg 27:31 SG Regensburg – TV Münchberg 32:20 TV Marktsteft – TV Helmbrechts 21:19 MTV Ingolstadt – ASV Cham 23:23 TG Heidingsfeld – HC Forchheim 35:18 HSG Fichtelgebirge – MTV Stadeln 38:22 HSV Hochfranken – HC Sulzbach-Rosenberg 30:23

1. (1.) SG Regensburg 23 21 1 1 732 : 549 43 : 3 2. (2.) TG Heidingsfeld 23 18 2 3 721 : 501 38 : 8 3. (3.) HSG Lauf/Heroldsberg 23 19 0 4 697 : 582 38 : 8 4. (4.) MTV Ingolstadt 23 13 1 9 672 : 640 27 : 19 5. (5.) ASV Cham 24 12 3 9 625 : 607 27 : 21 6. (7.) HSG Fichtelgebirge 23 12 1 10 676 : 658 25 : 21 7. (6.) TV Helmbrechts 24 11 2 11 632 : 627 24 : 24 8. (8.) TV Münchberg 23 10 2 11 617 : 618 22 : 24 9. (9.) HC Sulzbach-Rosenberg 23 8 1 14 633 : 672 17 : 29 10. (10.) SV Auerbach 23 8 1 14 632 : 663 17 : 29 11. (12.) HSV Hochfranken 23 7 0 16 575 : 685 14 : 32 12. (11.) MTV Stadeln 23 5 2 16 571 : 704 12 : 34 13. (14.) TV Marktsteft 23 5 1 17 508 : 654 11 : 35 14. (13.) HC Forchheim 23 3 3 17 572 : 703 9 : 37

TV Marktsteft – TV Helmbrechts 21:19 (7:10)

Eine starke kämpferische Partie und ein überragender Torwart Felix Lang hat dem TV Marktsteft am Samstag abend geholfen, vier Tore Rückstand (12:16, 48.) in der Schlussphase doch noch in einen Sieg zu wandeln. Lang parierte insgesamt vier Siebenmeter, davon drei in der zweiten Halbzeit. „Endlich haben wir mal so ein knappes Spiel für uns entschieden“, sagte Spielertrainer Vilo Vitkovic. „Durch enormen Kampfgeist und Willen haben wir es noch gedreht.“ Mit dem Sieg in einer nicht unbedingt hochklassigen, dafür aber umso spannenderen Partie verlässt Marktsteft den letzten Platz und erhält sich noch die kleine Chance, in den verbleibenden drei Spielen den Klassenverbleib zu schaffen.

Gegen die Oberfranken schienen die Gastgeber nach dem freien Oster-Wochenende zunächst etwas außer Tritt. Nach ausgeglichenem Beginn (6:6, 16. Minute) zog der Gast bis zur Pause etwas weg. Bereits hier zeigte sich, dass auf beiden Seiten die Abwehrreihen und die beiden Torhüter zu den Stärken zählen sollten. „In der Halbzeit habe ich die Mannschaft etwas beruhigt. Wir wollten langsam herankommen, was mit dem 12:13 zunächst gelang. Doch dann stand es 12:16“, sagte Vitkovic. In der Schlussphase riss Franz-Xaver Hetterich das Marktstefter dann an sich. Mehrfach setzte er Kreisläufer Kevin Pfeiler in Szene, und dem gelang das wichtige 19:18. Erst Sekunden vor dem Ende machte Dominik Thorwarth den Sieg perfekt. Marktsteft: Hetterich 8/2, Olbrich 4, Linus Reuthal 3, Michael Bayer 2, Pfeiler 2, Dennis Schmidt 1, Thorwarth 1; Helmbrechts: Troßmann 5, Wopperer 4, Eckardt 3, Berthold 2, Pascal Müller 2, Christian Peetz 2, Leupold 1.