Marktsteft liefert Spitzenreiter Friedberg einen heißen Tanz

Bayernliga männliche A-Jugend

TV Marktsteft – TSV Friedberg 29:30 TSV Herrsching – BHC Königsbrunn 24:25 HBC Nürnberg – HSC Coburg 22:18 HT München – SV Anzing 30:25 DJK Rimpar – HC Erlangen 26:21

1. (1.) TSV Friedberg 5 4 0 1 154 : 133 8 : 2 2. (2.) HT München 4 3 1 0 128 : 92 7 : 1 3. (5.) DJK Rimpar 5 3 0 2 134 : 127 6 : 4 4. (4.) SV Anzing 4 2 1 1 113 : 98 5 : 3 5. (3.) HSC Coburg 4 2 1 1 102 : 95 5 : 3 6. (6.) BHC Königsbrunn 4 2 0 2 98 : 95 4 : 4 7. (7.) TSV Herrsching 4 1 1 2 97 : 92 3 : 5 8. (8.) TV Marktsteft 4 1 0 3 104 : 120 2 : 6 9. (9.) HC Erlangen 5 1 0 4 106 : 151 2 : 8 10. (10.) HBC Nürnberg 5 1 0 4 89 : 122 2 : 8

TV Marktsteft – TSV Friedberg 29:30 (11:13)

Obwohl am Ende knapp unterlegen, lieferte Marktsteft Tabellenführer Friedberg einen heißen Tanz, ließ den Gegner nie entscheidend davonziehen und läutete mit dem Treffer zum 23:25 eine spannende Schlussphase ein. Nach zuvor dauerhaftem Rückstand konnten die Hausherren mit dem 29:29 erstmals gleichziehen und das gerade mal eineinhalb Minuten vor Schluss. Den darauffolgenden Angriff konnten die Marktstefter abwehren und hatten somit kurz vor Schluss die Chance, in Führung zu gehen. Der folgende Wurf wurde jedoch vergeben, Friedberg hatte zehn Sekunden Zeit für einen letzten Angriff und erzielte kurz vor der Schlusssirene das Siegtor. Damit war die dritte Niederlage in Folge für die A-Jugend des TV Marktstefts besiegelt. (pm)

Marktsteft: Mölter 7/2, Wendel 7, Matern 5/2, Cronau 3, Bischoff 2, Deppisch 2, Etzelmüller 2, Wolf 1. Friedberg: Häusler 10/4, Hrgic 6/2, Geisreither 5, Link 3, Braun 2, Cada 1, Porterfield 1, Lugauer 1, Salopek 1.