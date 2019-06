Marktsteft gehen die Schützen aus

Seit Jahren war die erste Luftgewehr-Mannschaft das Aushängeschild der Schützengesellschaft Marktsteft. Als Bayernligist war das Team in der vergangenen Saison die einzige Luftgewehr-Mannschaft aus dem Schützengau Kitzingen in Bayerns höchster Spielklasse. Die Betonung liegt auf „war“, denn aus dieser Mannschaft schießt künftig keiner mehr für Marktsteft. Nach Differenzen zwischen den Sportschützen und Sportleiter Werner Vehe auf der einen Seite und der Vereinsführung auf der anderen Seite haben alle ehemaligen Bayernliga-Schützen den Verein verlassen.

Werner Vehe wechselt mit seiner Frau Tanja zur BSG Schweinfurt, wo Werner Vehe schon einmal zwischen 2001 und 2012 aktiv war. Regina Merkert schießt künftig für Petersaurach und ihre jüngere Schwester Luisa Merkert hat mit Dachsbach ebenfalls einen mittelfränkischen Verein gefunden. Anna-Maria Gnebner schließt sich Bayernligist Bergrheinfeld an und Jan Löther gehört künftig zur Mannschaft in Faulbach. Laut Werner Vehe ist nur noch die Zukunft von Hellmuth Sitterli offen.

„Ich habe zwar etwas von den Differenzen mitbekommen, aber und wurde davon überrascht, dass Werner und Tanja Vehe nach Schweinfurt gehen“, bekannte Trainer Rainer Bauer. Er gibt sich enttäuscht darüber, dass sich die komplette Mannschaft in alle Himmelsrichtungen zerstreut hat. Bauer macht trotzdem weiter und will sich um den Neuaufbau kümmern.

Neuaufbau in der Unterfrankenliga

Die neue Mannschaft in der Unterfrankenliga stellt sich jetzt praktisch von selbst auf: Mit Martin Dietz, Natalia Schäffner und Maximilian Stöhr, die vergangenen Runde in der zweiten Mannschaft schon in der Unterfrankenliga geschossen haben und damit Duelle gewohnt sind. Dazu kommen noch Luna Tanverdio und – aus Obernbreit – Lisa Faber. „Uns sind bis zum Meldeschluss im August noch junge Talente willkommen“, sagt Rainer Bauer, der die Flinte nicht vorab ins Korn werfen will. „Wir werden es mit unserer jungen Truppe versuchen. Wir haben dort eigentlich keine Chance, die wir aber nutzen wollen“, kündigt der Trainer mit einer gehörigen Portion Humor an.

Schützenmeister Achim Krämer machte auf Nachfrage finanzielle Gründe für die unterschiedlichen Auffassungen zwischen Schützen und Verein geltend. Die Marktstefter haben seit geraumer Zeit elektronische Schießstände, die aber nicht im Handumdrehen auf- und abzubauen sind, im Erdgeschoss des Schützenhauses. Einst trainierten die Sportschützen im Kellergeschoss, seit gut einem Jahr aber im Erdgeschoss auf den neuen Schießständen. Sportleiter Werner Vehe hatte sich zudem dafür stark gemacht, dass auch die in die Unterfrankenliga aufgestiegene Luftpistolen-Mannschaft ihre Wettkämpfe im Erdgeschoss austragen kann.

In der Folge war das Schützenhaus durch die Schießstände nur noch eingeschränkt für Veranstaltungen oder Wirtschaftsbetrieb nutzbar. Zudem war laut Krämer auch mehr Aufwand für Strom und Heizung notwendig. Der Vereinschef sprach auf Nachfrage dieser Redaktion von einer groben Summe von 300 Euro pro Monat, die dem Kassier durch den Mehraufwand und Mindereinnahmen gefehlt hätten. „Als Schützenmeister bin ich nicht nur 20 Sportschützen, sondern allen 160 Mitgliedern verpflichtet“, schilderte Achim Krämer seine Lage. Eine Abstimmung im Vereinsausschuss sei knapp dafür ausgefallen, die elektronischen Schießstände nicht dauerhaft aufgestellt zu lassen. In der Jahreshauptversammlung habe dann auch eine Mehrheit der Mitglieder dem Vorschlag der Vereinsführung zugestimmt. „Diese Zahlen will ich nicht gelten lassen“, kommentierte dagegen Werner Vehe die Aussagen des Schützenmeisters. Vehe legte in der Jahreshauptversammlung sein Amt nieder, seine Nachfolge trat die Frau des Schützenmeisters, Bianca Krämer an.

Wiedersehen in der neuen Liga

„Wir konnten manche Bedingungen einfach nicht mehr erfüllen“, erklärte Krämer, der keine Alternative dazu sah, die elektronischen Schießstände nur noch temporär im Erdgeschoss des Schützenhauses aufzustellen. „Danach haben wir uns neue Prioritäten gesetzt“, begründete Werner Vehe den gemeinsamen Abschied mit seiner Frau.

Freilich gibt es für die Vehes und Jan Löther in ein paar Monaten ein Wiedersehen mit der neuen Mannschaft seines Heimatvereins, sehen sich die Marktstefter doch den Schweinfurtern und auch Löthers Faulbachern in der kommenden Unterfrankenliga-Runde gegenüber.