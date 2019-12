Marktsteft fällt gegen Lohrer Routiniers zu wenig ein

Janis Gremzde lag nach dem Schlusspfiff mit lädiertem Knie quer auf der Auswechselbank und verlangte nach einem Bier, das sich der lettische Ex-Nationalspieler redlich verdient hatte. Denn der Rückraumwerfer des TSV Lohr II war einer der Leistungsträger beim 28:24-Sieg beim bisherigen Tabellenführer TV Marktsteft gewesen. „Leute, das war ein geiles Spiel“, rief derweil sein Kollege Mischa Bauer, der einer der Mosaiksteine auf Seiten der Gäste beim BOL-Gipfeltreffen gewesen war, bei dem die Lohrer Handballer die zuvor verlustpunktfreien Marktstefter in ihrer eigenen Halle vom Thron stürzten.

Lohrer Wurfgewalt

Auf Gastgeberseite ging ein relativ junges Team mit fünf A-Jugend-Spielern ins Rennen und auf der anderen Seite ein älteres und routinierteres Gäste-Ensemble. „Wir haben bewusst ruhig unsere Angriffe ausgedehnt gespielt, um die Marktstefter gar nicht in ihr Tempospiel kommen zu lassen“, verriet Lohrs Coach Christian Rath seine voll aufgegangene Taktik. Während im Lohrer Rückraum Bauer aus halblinks und Gremzde auf halbrechts die Musik machten, offenbarte sich bei den Gastgebern schon bald ein Defizit: das Fehlen von Rückraumschützen.

Daher verwunderte der Spielverlauf nicht, die Marktstefter lagen nur dreimal minimal in Führung, der Rest des Spitzenduells ging an die Spessarter. Mischa Bauer scheute sich auch nicht davor, aus elf Metern hochzusteigen und traf dabei meistens, da TVM-Torsteher Felix Lang nicht seinen besten Tag erwischt hatte. „Über die Schiedsrichter sage ich nichts“, sagte der bediente TVM-Coach Stefan Knötgen und meinte: „Wir haben uns genug Chancen erspielt, haben davon aber zu wenig verwertet und müssen uns deshalb an die eigene Nase fassen.“ Tatsächlich bildete die Effizienz einen weiteren Pluspunkt für die Lohrer und obendrein vermochte sich ihr angeschlagener Torwart Manuel Prokscha mehrmals auszuzeichnen.

Wenig Marktstefter Impulse

Die 14:13-Pausenführung schmeichelte den Gastgebern etwas, aber ab der 32. Minute ließ die Marktstefter Herrlichkeit immer mehr nach. Der Rückraum ohne Druck, die Außenspieler nicht effektiv und wenige Impulse auf der Spielmacherposition, auf der Franz-Xaver Hetterich enttäuschte. Das war zu wenig, um die Tabellenführung zu verteidigen. Einzig Linus Reuthal verdiente sich ein Lob seines Trainers, aber der Rest der Mannschaft war dem Gegner nicht gewachsen.

Da es die Schiedsrichter zuließen, zogen die Lohrer ihre Angriffe in die Länge und schlossen erst ab, wenn sich eine klare Torgelegenheit aufgetan hatte. In der zweiten Halbzeit probierte es Stefan Knötgen mit einer 5:1-Abwehrformation und in den letzten vier Minuten gar mit offener Manndeckung. Doch da war es längst um die Gastgeber geschehen, denn beim 19:23 nach 50 Minuten war die Messe gelesen. „Unser junges Team hat Lohr Paroli geboten“, strich Stefan Knötgen das Positive heraus, doch auch er erkannte an, dass sich die Cleverness der höherklassig erfahrenen Gäste durchgesetzt hatte.

Positiv war aus Sicht des Marktstefter Anhangs zu registrieren, dass die Gastgeber den Kampf angenommen hatten und sich auch die Jugendlichen nicht den Schneid abkaufen ließen. Nicht nur deswegen sieht Stefan Knötgen die Seinen auf einem guten Weg, denn die Integration des Nachwuchses klappt und die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft passt.

Landesliga als Ziel

Beide Trainer möchten mit ihren Teams nach der Saison gerne in die Landesliga aufsteigen, nach der ersten Saisonniederlage der Marktstefter liegen sie gleichauf mit je 16:2-Punkten an der Tabellenspitze. „Wenn wir es sportlich schaffen, dann gehen wir rauf“, wollte Christian Rath gar nicht abwinken und er verriet, dass sich die Lohrer schon jetzt mir der Kaderplanung für die kommende Saison beschäftigen.