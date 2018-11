Marktbreits Bescherung fällt aus

Die Vorzeichen hätten kaum besser sein können für Marktbreit, um mit einem Heimsieg gegen Schweinheim noch auf einen Nichtabstiegsplatz zu klettern. Aber es kam anders am Sonntag im letzten Spiel vor der Winterpause. Die FG verlor nach einer durchwachsenen Leistung dem BSC Schweinheim nicht unverdient mit 0:1 (0:1) und fiel in der Bezirksliga gar hinter den direkten Konkurrenten zurück auf einen Abstiegsrang.

„Maximal“ waren nach dem Spiel Ärger und Enttäuschung auf Seiten der Gastgeber, auch bei Trainer Daniel Mache. „Mit einem Sieg hätten wir uns ein großes Geschenk unter den Weihnachtsbaum legen können. Aber wir haben genau das Gegenteil dessen geboten, was wir uns vorgenommen hatten.“ Zwar war seine Elf, die zuletzt nach drei Siegen in Serie das rettende Ufer wieder vor Augen hatte, gegen die ersatzgeschwächten Schweinheimer gut gestartet, verlor aber rasch den eigenen, spielerischen Faden.

Die tief stehenden Gäste hingegen versuchten, immer wieder Nadelstiche zu setzen und wären nach vier Minuten fast bestätigt worden. Doch Patrick Zimlich köpfte aus vier Metern FG-Torwart Benjamin Stör in die Arme. Bissig in den Zweikämpfen und taktisch diszipliniert boten die Schweinheimer den Gastgebern die Stirn und blieben auch in der Folge gefährlicher.

Während Philipp Hoos mit einem flach getretenen Freistoß Christopher Augustin kaum forderte (18.) und Joachim Hupp kurz darauf aus dem Gewühl drüberschoss (26.), hatte erneut Patrick Zimlich die Führung auf dem Fuß, schoss aber knapp vorbei (24.). Besser machte es nach einer knappen halben Stunde Ismail Vardarli, der der FG-Defensive enteilt war und Benjamin Stör keine Chance ließ.

Der Treffer spielte den tief verteidigenden Gästen in die Karten, und er machte es der Heimelf noch schwerer, zu ihrem Spiel zu finden, was ihr vor der Pause nicht mehr gelang. Zu umständlich agierten die Gastgeber im Angriff, zu schlampig im Spielaufbau. „In Sachen Einstellung und Einsatzwillen haben sie uns vorgemacht, wie man in einem solchen Spiel agieren muss“, sagte Mache mit Blick auf den pomadigen Auftritt der Seinen. Er sprach zur Pause in der Kabine klare Worte.

Zwar hatte Schweinheims Patrick Zimrich die erste Möglichkeit in der zweiten Hälfte – der Ball ging knapp drüber –, wirklich eingreifen musste Benjamin Stör aber nach dem Wechsel Pause nicht mehr. Einerseits, weil sich die Schweinheimer vornehmlich darauf konzentriertem, den knappen Vorsprung zu verteidigen. Andererseits, weil sich seine Kameraden nun deutlich steigerten. Stefan Walthers Schuss hielt Christopher Augustin sicher (54.) – und auch gegen Rainer Radlinger klärte der Schweinheimer Schlussmann mit dem Fuß (55.). Der Angreifer hätte besser den günstiger postierten Niklas Oberth bedient, der drei Meter vor dem Tor frei gestanden hatte.

Die Hausherren drängten auf den Ausgleich, blieben im Abschluss aber ohne Fortune. Joachim Hupps Kopfball geriet zu zentral (59.), Joachim Barthels Schuss klärte Augustin gerade noch zur Ecke (63.). Wenig später blieb dessen Freistoß in der Schweinheimer Mauerhängen (68.). Was Maches Elf auch probierte, es gelang ihr einfach nicht. So holte Schweinheim mit konzentrierter Defensivleistung die drei Punkte und Mache blieb die Erkenntnis: „Wir haben auf das Spiel hingearbeitet, aber unser Potenzial nicht abgerufen. Man kann verlieren, aber die Art und Weise war sehr ärgerlich.“