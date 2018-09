Marktbreiter Negativserie wächst weiter

Bezirksliga Ost

TSV Gochsheim – TSV/DJK Wiesentheid 2:2 FT Schweinfurt – TSV Forst 3:3 SV Rödelmaier – SV-DJK Unterspiesheim 1:1 TSV Bergrheinfeld – Oberschwarzach/Wiebelsberg 0:3 TSV Münnerstadt – FSV Krum 3:0 DJK Altbessingen – SV Riedenberg 1:2 FC Thulba – Dettelbach und Ortsteile 5:1 DJK Dampfach – FC Bad Kissingen 1:1

1. (1.) FT Schweinfurt 6 5 1 0 27 : 7 16 2. (2.) FC Thulba 6 4 2 0 14 : 5 14 3. (3.) Oberschwarzach/Wiebelsberg 6 4 1 1 14 : 9 13 4. (4.) TSV Forst 6 2 3 1 14 : 10 9 5. (9.) SV Riedenberg 6 2 3 1 6 : 4 9 6. (5.) TSV Gochsheim 6 2 2 2 9 : 7 8 7. (10.) SV Rödelmaier 6 1 4 1 6 : 6 7 8. (11.) FC Bad Kissingen 6 2 1 3 10 : 13 7 9. (6.) TSV Bergrheinfeld 6 2 1 3 7 : 12 7 10. (8.) DJK Altbessingen 6 1 3 2 7 : 6 6 11. (15.) TSV Münnerstadt 5 2 0 3 8 : 9 6 12. (7.) Dettelbach und Ortsteile 5 1 3 1 8 : 10 6 13. (12.) DJK Dampfach 6 1 3 2 7 : 9 6 14. (13.) TSV/DJK Wiesentheid 7 1 3 3 6 : 12 6 15. (14.) FSV Krum 7 1 1 5 7 : 19 4 16. (16.) SV-DJK Unterspiesheim 6 0 3 3 5 : 17 3

FC Thulba – Dettelbach und Ortsteile 5:1 (3:1). Stark ersatzgeschwächt musste Neuling Dettelbach beim Tabellenzweiten antreten. Thulbas Führung fiel nach einem Eckball, den Lorenz Heim einköpfte. Als Lukas Bock im Strafraum von Thulba zu Fall kam, forderten die Gäste Strafstoß, doch der Pfiff von Schiedsrichter Marvin Heimrich kam nicht. Lukas Schimmer gelang der Ausgleich. Durch zwei Handelfmeter ging Thulba dann noch vor der Pause mit 3:1 in Führung. Die Dettelbacher steckten aber nicht auf. Die Moral in der Mannschaft stimmte. Sie versuchte mit aller Macht den Anschlusstreffer zu erzielen. Die Möglichkeiten durch Michael Wagenhäuser und Lukas Bock waren vorhanden. Durch einen Konter den Markus Kaufmann zum 4:1 abschloss war die Partie dann entschieden. Das 5:1 besorgte Julian Wüscher mit einem Schuss in den Winkel.

Tore: 1:0 Lorenz Heim (11.), 1:1 Lukas Schimmer (28.), 2:1 Marcus Hein (35., Handelfmeter), 3:1 Marcus Hein (43., Handelfmeter), 4.1 Markus Kaufmann (74.), 5:1 Julian Wüscher (82.). Zuschauer: 150.

Restprogramm

FT Schweinfurt – TSV Forst 3:3 (1:1). Tore: .0:1 Lucas Wirth (13.), 1:1 Fabian Reith (25., Elfmeter), 2:1 Julius Herrmann (64.), 2:2 Marcel Hartmann (79.), 2:3 Florian Hetzel (85.), 3:3 Dominik Popp (90. + 4).

SV Rödelmaier – SV/DJK Unterspiesheim 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Branko Krizanovic (26.), 1:1 Steffen Hein (62.), .

TSV Bergrheinfeld –SV/DJK Oberschwarzach/Wiebelsberg 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Sven Friedrich (13.), 0:2 Eric Renno (70.), 0:3 Jens Hart (88.).

TSV Münnerstadt – FSV Krum 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Lucas Fleischmann (43.), 2:0 Lukas Katzenberger (56.), 3:0 Jonas Back (87.).

DJK Altbessingen – SV Riedenberg 1:2 (0:0). Tore: 1:0 Kai Herold (50.), 1:1 Kevin Lormehs (62.), 1:2 Patrick Barthelmes (64.).

DJK Dampfach – FC Bad Kissingen 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Jonas Schmitt (30.), 1:1 Patrick Winter (47.).

Bezirksliga West

TuS Aschaffenburg-Leider – TSV Heimbuchenthal 3:0 FV Karlstadt – TSV Keilberg 1:3 SG Hettstadt – TSV Neuhütten/Wiesthal 2:1 DJK Hain – SpVgg Hösbach-Bahnhof 3:2 Spfrd Sailauf – TSV Uettingen 3:4 TSV Retzbach – TSV Rottendorf 1:2 FG Marktbreit/Martinsheim – TuS Frammersbach 2:3 SV Vatan Spor A'burg – BSC A'burg-Schweinheim 3:4

1. (1.) TSV Retzbach 6 5 0 1 24 : 6 15 2. (5.) TSV Rottendorf 6 4 2 0 10 : 3 14 3. (2.) SV Vatan Spor A'burg 6 4 0 2 16 : 8 12 4. (4.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 6 4 0 2 13 : 9 12 5. (3.) TSV Heimbuchenthal 6 4 0 2 8 : 5 12 6. (6.) TuS Frammersbach 6 4 0 2 14 : 12 12 7. (8.) TuS Aschaffenburg-Leider 6 3 2 1 15 : 10 11 8. (7.) DJK Hain 6 3 2 1 11 : 6 11 9. (9.) TSV Keilberg 6 3 1 2 11 : 15 10 10. (12.) BSC A'burg-Schweinheim 6 2 1 3 14 : 18 7 11. (13.) TSV Uettingen 6 2 0 4 14 : 14 6 12. (15.) SG Hettstadt 6 2 0 4 6 : 15 6 13. (10.) Spfrd Sailauf 6 1 1 4 14 : 15 4 14. (11.) TSV Neuhütten/Wiesthal 6 1 1 4 7 : 10 4 15. (14.) FG Marktbreit/Martinsheim 6 1 0 5 6 : 15 3 16. (16.) FV Karlstadt 6 0 0 6 2 : 24 0

FG Marktbreit/Martinsheim – TuS Frammersbach 2:3 (1:0). Es wurde nichts mit dem erhofften Befreiungsschlag für die Elf von Trainer Daniel Mache. Gegen Frammersbach gab es die fünfte Niederlage in Folge. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte war man durch einen Freistoß von Christoph Ott nach einer guten halben Stunde in Führung gegangen. Aber kurz vor der Pause kam es knüppeldick für die FG. Joachim Hupp, schon mit gelb belastet, wurde nach Reklamierens mit gelb-rot bestraft. Binnen fünf Minuten nach dem Wechsel stand es 1:3. Nach dem Anschlusstreffer durch Joachim Barthel keimte noch einmal Hoffnung auf. Aber trotz zweier guter Ausgleichschancen reichte es nicht mehr.

Tore: 1:0 Christoph Ott (35.), 1:1 Steven Summa (50., Foulelfmeter), 1:2 Ferdinand Weiß (52.), 1:3 Mario Jaborek (55.), 2:3 Joachim Barthel (60.). Gelb-Rot: Joachim Hupp (43., FG). Zuschauer: 80.

Restprogramm

TuS Aschaffenburg-Leider – TSV Heimbuchenthal 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Daniel Meßner (40.), 2:0 Sven Bolze (79.), 3:0 Sven Bolze (82.).

FV Karlstadt – TSV Keilberg 1:3 (1:0). Tore: 1:0 Sanusie Bah (34.), 1:1 Sandro Zahn (52), 1:2 Niklas Stenger (88.), 1:3 1:3 Raphael Bott (90.).

SG Hettstadt – TSV Neuhütten/Wiesthal 2:1 (1:1). Tore: 1:0 (2.), 1:1 (6.), .

DJK Hain – SpVgg Hösbach-Bahnhof 3:2 (1:1). Tore: 1:0 Patrick Badowski (5.), 1:1 Patrick Schneider (42.), 2:1 Patrick Badowski (53.), 3:1 Patrick Badowski (83.), 3:2 Niklas Schöfer (90.+2).

Spfrd. Sailauf – TSV Uettingen 3:4 (2:3). Tore: 0:1 Kai Schlessmann (14.), 1:1 Tobias Borrmann (24.), 2:1 Sebastian Aulenbach (39.), 2:2 Lukas Weimer (45. +2), 2:3 Lukas Weimer (45. +2), 3:3 Niclas Büttner (48.), 3:4 Lukas Weimer (74.).

TSV Retzbach – TSV Rottendorf 1:2 (1:2). Tore: 0:1 Julian Wolff (13.), 1:1 Dominik Hehrlein (22.), 1:2 Jannik Fischer (36.).

SV Vatan Spor Aschaffenburg – BSC Aschaffenburg-Schweinheim 3:4 (1:2). Tore: 1:0 Zdenko Bilac (7.), 1:1 Adnan Kerouad (23.), 1:2 Ugur Öner (31.),2:2 Ünal Noyan (62.), 2:3 Adnan Kerouad (81.), 3:3 Ünal Noyan (88., Elfmeter), 3:4 Adnan Kerouad (90.).