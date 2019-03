Mainfrankens Siegesserie reißt in Schwabach

Landesliga Nord Frauen

HSG Pleichach – TS Herzogenaurach II 25:16 ESV Regensburg II – TSV Winkelhaid 27:26 HSG Volkach – MHV Schweinfurt 24:16 Post SV Nürnberg – DJK Rimpar 20:19 SC Schwabach – HSG Mainfranken 30:24 TV Gundelfingen – SV Obertraubling 18:21 HC Sulzbach-Rosenberg – VfL Günzburg 24:43

1. (1.) TSV Winkelhaid 20 16 2 2 529 : 421 34 : 6 2. (2.) VfL Günzburg 20 14 2 4 541 : 400 30 : 10 3. (3.) DJK Rimpar 20 13 2 5 458 : 382 28 : 12 4. (4.) SC Schwabach 19 12 1 6 448 : 423 25 : 13 5. (5.) HSG Mainfranken 20 11 1 8 493 : 476 23 : 17 6. (6.) TS Herzogenaurach II 20 10 2 8 464 : 445 22 : 18 7. (7.) Post SV Nürnberg 20 9 1 10 484 : 508 19 : 21 8. (9.) HSG Pleichach 20 7 4 9 444 : 461 18 : 22 9. (10.) SV Obertraubling 20 8 1 11 410 : 431 17 : 23 10. (11.) ESV Regensburg II 19 8 0 11 440 : 441 16 : 22 11. (12.) HSG Volkach 20 6 4 10 439 : 478 16 : 24 12. (8.) HC Sulzbach-Rosenberg 20 8 0 12 430 : 494 16 : 24 13. (13.) TV Gundelfingen 20 4 0 16 424 : 479 8 : 32 14. (14.) MHV Schweinfurt 20 3 0 17 345 : 510 6 : 34

SC Schwabach – HSG Mainfranken 30:24 (15:13). Nach zuvor sechs Siegen in Serie haben die Mainfranken am Samstag mal wieder verloren. Die Partie in Schwabach gestaltete sich in der ersten Hälfte als ausgeglichen. Jedoch gelang es den Gästen nicht, den Ausgleich zu erzielen. Bis auf ein Tor kamen sie heran, ehe Schwabach wieder größeren Abstand herstellte. „Wir haben ein paar gute Chancen liegengelassen“, sagte Mainfrankens Trainerin Steffi Placht. Dazu bereitete ihren Schützlingen die Auslegung der Schrittregel unerwartete Probleme. „Wir sind aus dem Tritt gekommen“, so Placht.

Begann auch die zweite Hälfte erst ausgeglichen, so erlebten die Gäste zwischen der 35. und 45. Minute ihre schwächste Zeit. „Das war zum Vergessen, uns ist nichts mehr gelungen, es hat rein gar nichts funktioniert“, berichtete Placht. Dabei schien sich alles gegen ihr Team verschworen zu haben, denn selbst Bälle prallten nur zum Gegner ab. „In diesen zehn Minuten haben wir das Spiel verloren“, meinte Placht. Schwabach zog von mit sechs Toren in Folge auf 22:15 davon. Dennoch lobte die Trainerin ihre Mannschaft für die Moral in der Schlussphase.

„Wir haben uns nicht aufgegeben oder das Spiel hergeschenkt, sondern sind noch auf vier Tore herangekommen.“ Dabei wurde ihnen die Hoffnung durch vier Zeitstrafen in den letzten sieben Minuten genommen. Es waren die einzigen Zwei-Minuten-Strafen gegen die HSG in der Partie. Weil der Gegner für kurze Zeit gegen nur noch vier HSG-Feldspielerinnen leichtes Spiel hatte, zog er noch einmal davon.

Schwabach: Rapke 6, Häusler 5, Bludau 5, Schmidpeter 4, Wälzlein 4/2, Schlegl 3, Benz 3. Mainfranken: Melanie Meyer 10/4, Golm 4, Geuder 2, Julia Meyer 2, Flohr 2, Schwab 2, Selina Geißler 1, Coccorullo 1.