Mainfrankens Frauen geben ersten Punkt ab

HSG Mainfranken – ESV Regensburg II 18:18 (9:11). Erster Punktverlust für Mainfrankens Frauen: Das Unentschieden ging aus Sicht von HSG-Trainerin Steffi Placht vollauf in Ordnung – sie bezeichnete es sogar als „insgesamt glücklich“ für ihre Mädels. Ausgerechnet zur Etwashäuser Kirchweih, zu der man sich besonders viel vorgenommen hatte, kam die HSG nicht in ihren Rhythmus und an ihre Leistungsgrenze. Besonders das Angriffsspiel ihrer Mannschaft gefiel Placht nicht. „Da haben wir heute zu viele Fehler gemacht. 18 Tore sind eigentlich unter unserem Niveau.“

Der Gast aus der Oberpfalz wusste die Schwächen der Heim-Sieben zu nutzen, lag Mitte des ersten Durchgangs beim 8:5 (17.) erstmals mit drei Toren vorne und gab den Vorsprung bis zur Halbzeit nicht mehr her. Der Auftritt der Gastgeberinnen blieb im zweiten Durchgang mau. Über sechs Minuten trafen sie nichts ins Tor, was den Rückstand beim 12:17 auf fünf Tore wachsen ließ. Placht bedankte sich bei Torhüterin Sonja Szabo, die ihr Team in dieser Phase im Spiel gehalten und einen höheren Rückstand verhindert habe.

Nachdem Melanie Meyer mit dem 13. Treffer der HSG den Bann gebrochen hatte, kam ihr Team ins Rollen und führte 35 Sekunden vor Schluss plötzlich mit 18:17. Dass ihre Mannschaft den Ausgleich sieben Sekunden vor dem Ende nicht verhindern konnte, war für Placht nicht tragisch. Ein Sieg wäre des Guten wohl zu viel gewesen.

Mainfranken: Melanie Meyer 10/3, Geuder 3, Geißler 2, Golm 2, Schwab 1. Regensburg II: Galgenmüller 5, Annalena Kessler 5/2, Popovici 4, Sophia Peter 2, Bertuccini 1, Gayr 1.