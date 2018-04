Mainfranken wehren sich erfolglos

Landesliga Nord Frauen

SV Obertraubling – HC Sulzbach-Rosenberg 24:21 ESV Regensburg II – HSG Pleichach 25:21 MHV Schweinfurt – MTV Stadeln 25:23 TSV Röthenbach – TG Landshut 16:24 TV Helmbrechts – HSG Mainfranken 27:23 TSV Winkelhaid – HSG Freising/Neufahrn 26:29 HSV Bergtheim II – SG Kunstadt/Weidhausen 17:24

1. (1.) HSG Freising/Neufahrn 23 21 0 2 673 : 472 42 : 4 2. (2.) MTV Stadeln 23 15 3 5 692 : 574 33 : 13 3. (3.) TSV Winkelhaid 23 16 1 6 663 : 565 33 : 13 4. (4.) TG Landshut 23 14 0 9 608 : 525 28 : 18 5. (5.) SV Obertraubling 23 14 0 9 552 : 523 28 : 18 6. (6.) HSG Mainfranken 23 12 0 11 590 : 590 24 : 22 7. (7.) HC Sulzbach-Rosenberg 23 11 2 10 612 : 560 24 : 22 8. (8.) HSV Bergtheim II 23 11 1 11 561 : 568 23 : 23 9. (9.) HSG Pleichach 23 11 1 11 551 : 545 23 : 23 10. (10.) ESV Regensburg II 23 10 0 13 562 : 583 20 : 26 11. (11.) MHV Schweinfurt 23 9 0 14 480 : 547 18 : 28 12. (12.) TV Helmbrechts 23 8 1 14 544 : 597 17 : 29 13. (14.) Kunstadt/Weidhausen 23 2 1 20 420 : 615 5 : 41 14. (13.) TSV Röthenbach 23 1 2 20 447 : 691 4 : 42

TV Helmbrechts – HSG Mainfranken 27:23 (15:13)

Während Helmbrechts im Kampf um den Ligaverbleib dringend einen Sieg brauchte, musste die Kitzinger Spielgemeinschaft stark ersatzgeschwächt auflaufen. So fehlte neben anderen auch Julia Flohr, die mit einem Anriss des Kreuzbands länger pausieren dürfte. Dadurch war Trainerin Steffi Placht gezwungen, im Rückraum erneut zu improvisieren, Jugendspielerin Gabriella Moser machte ihre Sache auf Halblinks nicht nur wegen ihrer vier Tore gut. Sie erhielt nach dem Spiel ein Lob ihrer Trainerin.

Die Gastgeberinnen ließen Melanie Meyer von Beginn an „kurz“ decken, dennoch hatten die Mainfranken gute Aktionen im Angriff, und sie hielten das Geschehen bis in die Schlussminuten offen. Zunächst war Selina Golm sogar die 7:6-Führung gelungen (11. Minute). In der Folge hielt die Heimmannschaft stets eine Führung, wenn auch teilweise nur mit einem Tor. „Wir mussten immer einem Rückstand nachlaufen“, sagte Placht, „hatten aber gerade nach der Halbzeit bei drei Pfostentreffern etwas Pech.“

Mehrmals waren ihre Spielerinnen dicht am Ausgleich dran, doch auch manch leichter Fehler stand diesem Plan im Weg. In den letzten Minuten, als Selina Golm noch mal auf 23:25 verkürzt hatte, stellten die Mainfranken auf offene Deckung um. Den erhofften Erfolg brachte das aber nicht mehr. „Die Mannschaft hat sich ge-gen die Niederlage gewehrt. Da kann ich keinen Vorwurf machen. Wir waren zum Teil etwas unerfahren und nicht clever genug“, so die Trainerin. Sie will den rechnerisch zum Klassenverbleib nötigen Punkt möglichst im nächsten Spiel gegen Schweinfurt holen, das nächsten Samstag zu Hause stattfindet.

Helmbrechts: Reif 13/5, Jakob 6, Carolin Wirth 3, Kieser 2, Schlegel 2, Aust 1; Mainfranken: Melanie Meyer 6/4, Golm 5, Gabriella Moser 4, Petra Geißler 2, Selina Geißler 2, Nina Markert 2, Meulenkamp 1, Ruschin 1.