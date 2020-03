Mainfranken wackelt im Rennen um den Relegationsrang

Landesliga Nord, Frauen

HC Sulzbach-Rosenberg – DJK Rimpar 16:26 1. FC Nürnberg Handball – Post SV Nbg 28:27 SV Obertraubling – HC Forchheim 30:21 HSG Mainfranken – SC 04 Schwabach 25:31 TV Marktsteft – HSG Pleichach 23:24 ESV Regensburg II – TSV Wendelstein 32:16 TS Herzogenaurach II – SG Kunstadt/Weidhausen 25:18

1. (1.) ESV Regensburg II 19 16 2 1 539 : 359 34 : 4 2. (3.) Post SV Nbg 19 12 2 5 468 : 431 26 : 12 3. (4.) SC 04 Schwabach 19 13 0 6 518 : 442 26 : 12 4. (2.) HSG Mainfranken 19 12 2 5 467 : 435 26 : 12 5. (5.) TS Herzogenaurach II 19 10 1 8 436 : 428 21 : 17 6. (6.) SV Obertraubling 19 10 1 8 377 : 382 21 : 17 7. (7.) HSG Pleichach 19 10 0 9 390 : 423 20 : 18 8. (10.) DJK Rimpar 19 8 1 10 376 : 378 17 : 21 9. (8.) HC Sulzbach-Rosenberg 19 8 1 10 436 : 436 17 : 21 10. (9.) TV Marktsteft 19 8 1 10 438 : 475 17 : 21 11. (11.) Kunstadt/Weidhausen 18 5 3 10 406 : 445 13 : 23 12. (12.) HC Forchheim 18 4 3 11 376 : 447 11 : 25 13. (13.) 1. FC Nürnberg Handball 19 5 1 13 426 : 459 11 : 27 14. (14.) TSV Wendelstein 19 2 0 17 378 : 491 4 : 34

HSG Mainfranken – SC Schwabach 25:31 (13:12)

Nach der überraschenden 24:25-Heimniederlage der HSG Mainfranken zwei Wochen zuvor gegen Sulzbach-Rosenberg hatte HSG-Trainerin Steffi Placht die Hoffnung geäußert, dass die folgende Spielpause ihrer Mannschaft vielleicht gut tun würde. Geholfen hat das spielfreie Faschingswochenende dem Team allerdings nicht. Im Gegenteil: Nach der dritten Pleite nacheinander droht die HSG, in eine sportliche Krise zu schlittern und entscheidenden Boden im Rennen um den zweiten Tabellenplatz zu verlieren, der am Ende zur Relegationsteilnahme berechtigt. Das Rennen wird nämlich immer spannender: Mit der HSG, Schwabach und dem Post SV Nürnberg weisen hinter Spitzenreiter Regensburg inzwischen drei Mannschaften die gleiche Punktausbeute auf. Und die aktuelle Form spricht aktuell gegen die Mainfränkinnen.

Gegen den direkten Konkurrenten aus Schwabach legten Plachts Mädels zwar einen gelungenen Start hin, mit zunehmender Spieldauer machten sich bei so mancher Spielerin aber konditionelle Defizite bemerkbar. Für Trainerin Placht ein Ausdruck mangelnder Trainingsbeteiligung. „Die Kraft reicht bei uns nicht für 60 Minuten. Ab Minute 40 haben wir in der Abwehr die Konzentration verloren, der Gegner war immer einen Schritt schneller.“

Erschwerend kam aus Mainfranken-Sicht hinzu, dass Schlüsselspielerin Melanie Meyer einen für ihre Verhältnisse rabenschwarzen Tag erwischte und lediglich einmal vom Siebenmeterstrich erfolgreich war. „Ich werde in nächster Zeit ein bisschen als Psychologin gefragt sein“, sieht Placht den Schlüssel für die Trendwende darin, die Köpfe der Spielerinnen freizubekommen.

Mainfranken: Flohr 7, Geuder 7/5, Selina Geißler 6, Golm 2, Schwab 2, Melanie Meyer 1/1. Schwabach: Lubach 9/5, Rapke 7, Fleiter 5, Bludau 4, Czöppan 2, Dornisch 1, Häusler 1, Lehner 1, Schlegl 1.

TV Marktsteft – HSG Pleichach 23:24 (12:10)

Unglückliche Heimniederlage für den TV Marktsteft: Der Aufsteiger erwischte einen Topstart in die Begegnung und lag nach gut sechs Minuten mit 4:1 vorne. Bis zur Pause behaupteten die Gastgeberinnen zwar stets einen Vorsprung, vermochten aber nicht, diesen so auszubauen, dass sie dem zweiten Durchgang entspannter hätten entgegenblicken können. Die Partie blieb folglich auf des Messer Schneide, und nach dem Wechsel lagen plötzlich die Gäste erstmals mit zwei Toren in Front (14:16, 39.). Marktsteft schaffte es zwar, das Blatt wieder zu wenden. Einen entscheidenden Vorteil schufen sie sich dadurch jedoch nicht. Pleichach hielt Schlagdistanz und war in der Schlussphase präsenter. Vier Minuten waren noch auf der Uhr, als der TVM seinen letzten Treffer des Abends markierte. Weil die Gäste in der verbleibenden Zeit noch zweimal trafen, verließen sie das Parkett in dem engen Match letztlich als Sieger. „In den letzten zehn Minuten waren wir zu nervös und haben viele technische Fehler gemacht“, konstatierte Marktstefts Coach Viliam Vitkovic, dass sein Team ausgerechnet in der entscheidenden Phase alles andere als auf der Höhe war.

Marktsteft: Müller-Scholden 9/6, Ina Hertlein 4, Hering 2, Lenzer 2, Remler 2, Hankewitz 1, Jule Hertlein 1, Streng 1, Weiß 1. Pleichach: Göbel 6/3, Alexandra Wald 5, Fuchs 3, Katharina Wald 2, Theresa Wald 2, Königer 1, Merz 1, Müller 1, Schömig 1, Seitz 1, Wolz 1.