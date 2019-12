Mainfranken kann es auch minimalistisch

Landesliga Nord, Frauen

HC Forchheim – HSG Mainfranken 18:19 SV Obertraubling – HC Sulzbach-Rosenberg 27:23 Post SV Nbg – DJK Rimpar abg. 1.FC Nürnberg Handball – ESV Regensburg II 20:25 SC 04 Schwabach – HSG Pleichach 31:16 SG Kunstadt/Weidhausen – TSV Wendelstein 26:25 TS Herzogenaurach II – TV Marktsteft 26:24

1. (1.) ESV Regensburg II 12 9 2 1 318 : 235 20 : 4 2. (2.) HSG Mainfranken 12 9 1 2 294 : 256 19 : 5 3. (4.) SC 04 Schwabach 12 8 0 4 316 : 273 16 : 8 4. (6.) TS Herzogenaurach II 12 7 1 4 270 : 263 15 : 9 5. (3.) Post SV Nbg 11 6 2 3 252 : 261 14 : 8 6. (7.) SV Obertraubling 12 7 0 5 220 : 232 14 : 10 7. (5.) TV Marktsteft 12 6 1 5 284 : 270 13 : 11 8. (9.) Kunstadt/Weidhausen 13 5 2 6 306 : 297 12 : 14 9. (8.) HSG Pleichach 13 6 0 7 253 : 295 12 : 14 10. (10.) HC Sulzbach-Rosenberg 11 4 1 6 243 : 236 9 : 13 11. (11.) HC Forchheim 11 3 3 5 232 : 258 9 : 13 12. (12.) DJK Rimpar 11 3 1 7 197 : 206 7 : 15 13. (13.) 1.FC Nürnberg Handball 12 3 0 9 248 : 272 6 : 18 14. (14.) TSV Wendelstein 12 0 0 12 222 : 301 0 : 24

HC Forchheim – HSG Mainfranken 18:19 (6:8).

Härter als erwartet musste die HSG Mainfranken beim Aufsteiger in Forchheim kämpfen, um die zwei Punkte zu entführen. Trainerin Steffi Placht hatte zwar im Vorfeld versucht, der Mannschaft einzubläuen, dass die Partie kein Spaziergang werden würde. Doch ob ihr Appell angekommen war, da war sich Placht hinterher nicht sicher.

Vor allem offensiv fand die HSG nicht ihren gewohnten Rhythmus und leistete sich zu viele Fehler, wie Placht monierte. Zwar hatte die offensive Speerspitze im Spiel der HSG, Melanie Meyer, reichlich Pech mit einigen Pfosten- oder Lattentreffern. Dennoch hielt Steffi Placht fest: „Vorne waren wir diesmal nicht so gut aufgestellt. Wir hatten nach 20 Minuten vier Tore auf der Habenseite. Das ist zu wenig für meine Mannschaft.“

Dass die HSG trotzdem einen Weg fand, das Spiel zu gewinnen, darf dennoch als Qualitätsmerkmal verstanden werden. Die Abwehr erwies sich als Prunkstück, ließ insgesamt wenig zu und wenn doch einmal etwas durchkam, stand den Gastgeberinnen häufig Stefanie Schuller im Weg. Die ersetzte Sonja Szabo im Kasten der HSG und machte ihre Sache prächtig. Die Zutaten, um einen wenig glanzvollen Tag dennoch erfolgreich zu beenden, waren aus Mainfranken-Sicht somit vorhanden. „Wir waren in den entscheidenden Momenten vielleicht etwas erfahrener und hatten das Glück auf unserer Seite“, so Steffi Plachts abschließendes Fazit.

Forchheim: Zettelmeier 4, Molls 3/2, Hannah Nemeth 3, Schmitt 3, Bastian 2, Essl 1/1, Theresa Nemeth 1, Rothenbücher 1; Mainfranken: Melanie Meyer 7, Geuder 6/2, Schwab 2, Trabold 2, Geißler 1, Golm 1.

TS Herzogenaurach II – TV Marktsteft 26:24 (15:11).

Nach zuletzt drei Siegen am Stück musste Marktsteft wieder eine Niederlage hinnehmen. Der TVM erwischte einen Fehlstart in die Partie und lag nach fünf Minuten bereits mit 1:6 hinten. Dem Rückstand hechelte der Gast fortan hinterher, konnte aber Mitte des ersten Durchgangs wieder den Anschluss herstellen (8:7, 15.). Doch zog das Heimteam hernach erneut davon und ging letztlich mit einer Vier-Tore-Führung in die Halbzeit. „Der Gegner hat unsere vielen Ballverluste und technischen Fehler zu etlichen Gegenstoßtoren genutzt“, stellte Marktstefts Co-Trainerin Valentina Dennerlein fest.

Auch den Auftakt in Hälfte zwei verschlief der Gast und musste direkt einen 0:4-Lauf der Herzogenauracherinnen schlucken. Mit dem so auf acht Tore angewachsenen Rückstand schien die Entscheidung gefallen. Doch Marktsteft gab sich nicht geschlagen und kam eine halbe Minute vor dem Ende durch den Treffer von Anna Müller-Scholden tatsächlich noch einmal bis auf einen Treffer heran. Letztlich machten die heimischen Mittelfranken aber den Sack zu. „Wir haben als Team nie den Kopf hängen lassen und uns noch mal herangekämpft. Leider hat es am Ende nicht ganz gereicht, das Spiel zu drehen“, resümierte Dennerlein nicht ohne Stolz angesichts der Energieleistung ihrer Mannschaft.

Herzogenaurach: Küffner 8, Janka Kräck 4, Ilona Willert 4, ten Brink 3, Wittmann 3/2, Veronika Willert 2, Denkl 1, Hentschke 1; Marktsteft: Ina Hertlein 11/3, Wendel 4, Müller-Scholden 3, Weiß 3, Jule Hertlein 1, Lenzer 1, Streng 1.