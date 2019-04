Mainfranken beweist Mut beim Meister

Landesliga Nord Frauen

HC Sulzbach-Rosenberg – HSG Pleichach 18:15 MHV Schweinfurt – Post SV Nürnberg 12:30 ESV Regensburg II – TV Gundelfingen 28:19 VfL Günzburg – SV Obertraubling 37:17 HSG Volkach – SC Schwabach 21:24 TSV Winkelhaid – HSG Mainfranken 26:26 TS Herzogenaurach II – DJK Rimpar 25:24

1. (1.) TSV Winkelhaid 25 19 3 3 662 : 539 41 : 9 2. (2.) VfL Günzburg 25 17 3 5 700 : 521 37 : 13 3. (4.) HSG Mainfranken 25 14 3 8 635 : 599 31 : 19 4. (5.) SC Schwabach 24 14 2 8 563 : 551 30 : 18 5. (3.) DJK Rimpar 25 14 2 9 572 : 500 30 : 20 6. (6.) TS Herzogenaurach II 25 13 2 10 583 : 571 28 : 22 7. (7.) ESV Regensburg II 24 13 0 11 602 : 545 26 : 22 8. (8.) Post SV Nürnberg 25 12 1 12 605 : 617 25 : 25 9. (9.) HC Sulzbach-Rosenberg 25 12 0 13 525 : 576 24 : 26 10. (10.) HSG Pleichach 25 8 4 13 548 : 578 20 : 30 11. (11.) SV Obertraubling 25 9 1 15 526 : 574 19 : 31 12. (12.) HSG Volkach 25 7 4 14 528 : 609 18 : 32 13. (13.) TV Gundelfingen 25 6 1 18 547 : 604 13 : 37 14. (14.) MHV Schweinfurt 25 3 0 22 414 : 626 6 : 44

TSV Winkelhaid – HSG Mainfranken 26:26 (9:14). Eine starke Leistung beim feststehenden Meister bescheinigte Mainfrankens Trainerin Steffi Placht ihrer Mannschaft. Nach Schwierigkeiten in den ersten zehn Spielminuten kam die HSG im Verlauf der ersten Hälfte immer besser in Tritt, übernahm die Führung und baute sie bis kurz vor der Halbzeit aus. „In den letzten zehn Minuten vor der Pause hatten wir unsere beste Phase, standen gut in der Abwehr und hatten in Sonja Szabo einen sicheren Rückhalt im Tor“, so Placht.

Nach dem Wechsel blieb ihre Mannschaft zunächst konzentriert und bot dem Titelträger die Stirn. 15 Minuten vor dem Ende hatte der Fünf-Tore-Vorsprung weiter Bestand, ehe sich das Blatt zu wenden begann. „Es war alles für die Meisterfeier vorbereitet. Man hat gemerkt, dass sie auf keinen Fall verlieren wollten,“ sagte Placht über den frischen Elan beim Gegner. Der TSV nahm nun Julia und Melanie Meyer in kurze Deckung, was dazu führte, dass sich der Gast offensiv nicht mehr so entfalten konnte.

Die Heimsieben holte auf und ging fünf Minuten vor Schluss in Führung. Ein Treffer Melanie Meyers Sekunden vor dem Ende bescherte der HSG den Punkt.

Winkelhaid: Räbel 6/5, Wanzek 5, Götz 4, Spychala 4, Büttner 3, Meyer 2, Bachmeier 1, Friedrich 1; Mainfranken: Melanie Meyer 11/3, Golm 4, Geuder 3, Julia Meyer 3, Ebner 2/1, Schwab 2, Knauer 1.