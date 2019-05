Lob und Kritik

Bayernliga Frauen

TuS Bad Aibling – TSV Frickenhausen 4:1 SV Thenried – SC WÜ Heuchelhof 0:5 FFC Hof – SpVgg Greuther Fürth 0:0 FC Ingolstadt II – SV Weinberg II 2:1 FC Stern München – SV Saaldorf 2:0 SV Frensdorf – TSV Schwaben Augsburg 2:1

1. (1.) SC WÜ Heuchelhof 22 15 5 2 73 : 34 50 2. (2.) SV Frensdorf 23 13 4 6 39 : 26 43 3. (3.) FC Ingolstadt II 22 13 3 6 47 : 27 42 4. (4.) SV Weinberg II 23 10 8 5 28 : 23 38 5. (5.) SV Saaldorf 22 11 3 8 43 : 32 36 6. (7.) FC Stern München 22 10 5 7 44 : 28 35 7. (6.) TSV Schwaben Augsburg 22 10 3 9 51 : 44 33 8. (8.) FFC Hof 22 9 4 9 50 : 38 31 9. (10.) TuS Bad Aibling 22 8 6 8 31 : 32 30 10. (9.) SpVgg Greuther Fürth 22 8 5 9 42 : 33 29 11. (11.) SV Thenried 22 7 3 12 33 : 46 24 12. (12.) TSV Frickenhausen 22 2 5 15 16 : 59 11 13. (13.) FC Pegnitz 22 0 2 20 5 : 80 2

TuS Bad Aibling – TSV Frickenhausen 4:1 (3:1). Sie sehnen das Rundenende herbei. Mit erneut kleiner Besetzung aufgrund diverser Ausfälle gab es für die Frickenhäuser Fußballerinnen auch in Bad Aibling nichts zu erben. Mit 1:4 (1:3) gingen die Grün-Weißen unter und müssen nur noch zwei Spiele überstehen, ehe das in dieser Saison triste Bayernliga-Abenteuer vorbei ist.

Eines muss man den Kickerinnen aus dem Weinort zu Gute halten. Sie mühen sich seit Wochen redlich und wehren sich nach Kräften gegen die unter dem Strich meist klar überlegene Konkurrenz. Trotz großer personeller Probleme hält die Elf von Sabine Müller den Sportsgeist stets in Ehren und sagte noch kein Spiel in der Bayernliga ab. Auch das in Bad Aibling nicht.

Immer wieder schafft es Sabine Müller, ihre Mädels zu motivieren. Selbst wenn sie – wie gegen die Oberbayerinnen – nach ansprechender Anfangs-Viertelstunde unglücklich in Rückstand geraten. Einen aufsetzenden Weitschuss konnte Julia Kohl nicht kontrollieren und Sophia Goldbrunner staubte ab. Danach hätte der Rückstand höher ausfallen können, doch die Frickenhäuserinnen kämpften sich mit Tabea Rauschenbergers Ausgleich in die Partie.

Aber wie schon in den Vorwochen gelang auch Bad Aibling noch vor der Pause der entscheidende Doppelschlag, von dem sich die Müller-Schützlinge nicht mehr erholten. „Wir sind dann mit der robusten Spielweise der Gastgeberinnen nicht mehr zurechtgekommen“, konstatierte die Spielertrainerin, die dabei allerdings auch mit dem schwachen Schiedsrichtergespann hart ins Gericht ging. Denn vor allem nach dem Seitenwechsel sei es eher „eine Treterei“ gegen die Ihren gewesen als ein Fußballspiel. Zu selten hätte der Unparteiische eingegriffen. Folge waren Kim Kißlers verletzungsbedingte Auswechslung und ein böses Foul an Julia Kohl in der Schlussphase. „Es ist einfach nicht unsere Runde. Wir können uns einfach nicht belohnen“, resümierte Müller ernüchtert, lobte ihr Team, das sich – trotz des feststehenden Abstiegs – weiter nicht unterkriegen lässt, für seinen unermüdlichen Einsatz. (ara)

Bad Aibling: Kutzner – Lippert, Appel, Kaspar, Fridgen, Ströbl, Goldbrunner, Harlander, Gfäller, Wunderlich, Winter.

Frickenhausen: Kohl – Kinle, Anja Schreck, Müller Roll, Kißler (Wasserbauer), Uhl, Angelina Schreck, Dick, Rauschenberger, Sing.

Schiedsrichter: Tretter (Kirchseeon).

Zuschauer: 100.

Gelbe Karten: – / Müller.

Tore: 1:0 Sophia Goldbrunner (15.), 1:1 Tabea Rauschenberger (30.), 2:1 Alexandra Ströbl (39.), 3:1 Sophia Goldbrunner (43.), 4:1 Lena Fridgen (70.).

