Leistungsschub für Lochner-Bob

Erst Johannes Lochner vor Francesco Friedrich, dann Friedrich vor Lochner – der Auftakt der Weltcup-Saison im Bobfahren war mir zwei überraschenden Doppelsiegen ganz nach deutschem Geschmack. Und das auf der schwierigen Bahn in Lake Plaicid. Nachdem er Friedrich die erste Niederlage im Zweierbob nach zehn siegreichen Rennen beigebracht hatte, musste Lochner dem Doppel-Olympiasieger 24 Stunden später wieder den Vortritt lassen.

Alle drei deutschen Bobs tauschten wie geplant die Anschieber. Mit dem jungen Alexander Schüller anstelle von Thorsten Margulis legte Friedrich am Sonntag zwei Startbestzeiten hin und verwies Lochner mit Anschieber Christian Rasp (Mainbernheim) mit 0,23 Sekunden auf Rang zwei. Dritter wurde Justin Kripps aus Kanada mit Anschieber Cameron Stones. Der dritte deutsche Pilot Christoph Hafer landete mit Christian Hammers auf Rang sieben.

Als einziges Duo blieben die Sachsen Friedrich/Schüller am Sonntag mit 4,97 Sekunden unter der Fünf-Sekunden-Marke und verpassten den Startrekord nur um eine Hundertstel. „Super, was die beiden da am Start gemacht haben“, meinte Lochner anerkennend, „wir sind dennoch super zufrieden.“ Mit Rasp, der anstelle von Florian Bauer anschob, gelang ihm zwei Mal die zweitbeste Startzeit. "Bei mir war es klar, dass ich besser in Form kommen werde, das wusste auch Johannes", sagte Rasp.

Der Unterfranke und die gesamte Lochner-Crew können nach dem Leistungsschub zum richtigen Zeitpunkt nun den beiden Viererbob-Rennen am kommenden Wochenende in Lake Placid und der zusätzlichen internen Weltcup-Qualifikation am Jahresende in Altenberg optimistisch entgegensehen. „Wir wussten ja, was wir drauf haben. Ich denke, dass genau diese Drucksituation entscheidend für uns war“, meinte Rasp. Cheftrainer René Spies lobte Lochner: „Hansi weiß jetzt wieder, dass es für ganz oben reicht.“