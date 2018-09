Leistungsgerechtes Ergebnis

Knapp vier Stunden lieferten sich die beiden Ochsenfurter Mannschaften ein spannendes Derby, ehe das Endergebnis feststand. Das lautete 8:8 mit einem leichten Satzvorteil für die erste Mannschaft, von dem sich Lukas Grötsch und seine Kollegen aber nichts kaufen können. Im Gegenteil. Sie führten nach Andreas Krischkes zweitem Einzelsieg bereits mit 8:4 und sahen wie der sichere Sieger aus. Die letzten drei Einzel gingen aber jeweils in fünf Sätzen, das entscheidende Schlussdoppel in vier an die zweite Mannschaft.

„Für uns fühlt es sich wie eine Niederlage an“, gestand Lukas Grötsch, der Kapitän von Ochsenfurt I. Chancen, den Sack zuzumachen, gab es. So führte Jonas Kosch, der Ersatzmann aus der dritten Mannschaft, gegen Routinier Rainer Fegelein bereits mit 2:0-Sätzen und verlor noch. Auch Tobias Maierhofer hätte sein zweites Einzel gegen Yannick Weger gewinnen können. In beiden Fällen setzten sich aber die Spieler der zweiten Mannschaft schließlich doch noch knapp durch. Das überraschendste Ergebnis lieferte der Jüngste des Vergleichs. Der 17-jährige Malik Atakan bezwang Peter Herbst, der 100 Ranglistenpunkte mehr auf seinem sportlichen und 41 Jahre mehr auf seinem Lebenskonto hat. „Das Unentschieden war auf jeden Fall gerecht. Trotz unserer Führung haben die nicht aufgesteckt und sich den Punkt verdient“, gibt Lukas Grötsch fairerweise zu.

Apropos fair: Das Spiel war es über weite Strecken, auch wenn man auf einige begleitende Kommentare aus Grötsch' Sicht hätte verzichten können. Erfreulich nach der Vorgeschichte (wir berichteten), dass die Spieler nach der Partie gemeinsam zum Essen gingen und sich auch an einen Tisch setzten.

Ergebnisse

Ochsenfurt II – Ochsenfurt I 8:8 (32:33-Sätze). Herbst/Weger – Atakan/Kosch 3:0, Mündlein/Händle – Grötsch/Krischke 2:3, S. Weigand/Fegelein – Maierhofer/Köhler 3:1, Herbst – Atakan 1:3, Mündlein – Grötsch 0:3, Händle – Maierhofer 0:3, Weger – Krischke 2:3, Weigand – Kosch 3:1, Fegelein – Köhler 0:3, Herbst – Grötsch 3:0, Mündlein – Atakan 1:3, Händle – Krischke 2:3, Weger – Maierhofer 3:2, Weigand – Köhler 3:2, Fegelein – Kosch 3:2, Herbst/Weger – Grötsch/Krischke 3:1.

LL Westnordwest Männer Bayern