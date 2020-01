Lehrstunde für die Marktstefter Handballerinnen

Landesliga Nord Frauen

HSG Mainfranken – 1. FC Nürnberg Handball 30:28 ESV Regensburg II – TV Marktsteft 41:13 TSV Wendelstein – HC Forchheim 31:24 DJK Rimpar – SV Obertraubling 28:18 HSG Pleichach – Post SV Nürnberg 21:22 SC 04 Schwabach – SG Kunstadt/Weidhausen 37:21 HC Sulzbach-Rosenberg – TS Herzogenaurach II 30:17

1. (1.) ESV Regensburg II 14 11 2 1 392 : 273 24 : 4 2. (2.) HSG Mainfranken 14 10 2 2 342 : 302 22 : 6 3. (3.) SC 04 Schwabach 14 10 0 4 384 : 311 20 : 8 4. (5.) Post SV Nürnberg 13 8 2 3 304 : 297 18 : 8 5. (4.) SV Obertraubling 15 8 1 6 281 : 292 17 : 13 6. (7.) HC Sulzbach-Rosenberg 14 7 1 6 333 : 300 15 : 13 7. (6.) TS Herzogenaurach II 14 7 1 6 312 : 326 15 : 13 8. (8.) TV Marktsteft 14 6 1 7 314 : 342 13 : 15 9. (9.) HSG Pleichach 14 6 0 8 274 : 317 12 : 16 10. (10.) Kunstadt/Weidhausen 15 5 2 8 341 : 359 12 : 18 11. (11.) DJK Rimpar 13 5 1 7 243 : 241 11 : 15 12. (12.) HC Forchheim 14 3 3 8 293 : 336 9 : 19 13. (13.) 1. FC Nürnberg Handball 14 3 0 11 303 : 333 6 : 22 14. (14.) TSV Wendelstein 14 1 0 13 268 : 355 2 : 26

ESV Regensburg II – TV Marktsteft 41:13 (21:6). Marktstefts Handballerinnen warten weiter auf ihren ersten Erfolg des Jahres. Beim Tabellenführer hätten sie am Samstagabend nicht weiter davon entfernt sein können. Der Aufsteiger war mit den forschen Oberpfälzerinnen heillos überfordert und verlor am Ende mit 28 (!) Toren Differenz – ein Debakel. Marktstefts Trainer Vilo Vitkovic musste wieder einmal erkennen, dass sich sein junges und personell erneut geschwächt angetretenes Team im eigenen Angriff zu viele technische Schwächen erlaubt hatte. Der Gegner nutzte diese weidlich und kam zu zahlreichen Gegenstoß-Treffern. Schon zur Pause sahen sich die Gäste aussichtslos im Hintertreffen. Mit 15 Toren lagen sie zurück.

Die Hoffnung, dass das gnadenlos überlegene Heimteam in der zweiten Halbzeit das Tempo drosseln würde, erfüllte sich für Marktsteft nicht. Der ESV zeigte sich unnachgiebig, drehte weiter mächtig am Schwungrad. Am Ende hatte Regensburg mehr als dreimal so viele Tore auf dem Konto als Marktsteft. Vitkovic wollte die Lehrstunde in der Oberpfalz einfach nur noch schnell abhaken. „Jetzt heißt es, sich auf das wichtige Heimspiel in der nächsten Woche gegen Sulzbach-Rosenberg vorzubereiten. Da wollen wir dann den ersten Sieg dieses Jahr einfahren.“

Regensburg: Baumgardten 7/2, Franziska Peter 7, Nitsche 6, Toth 6, Bertuccini 4, Sophia Peter 3, Galgenmüller 2, Nina Peter 2, Popovici 2, Hecht 1, Wyrwoll 1. Marktsteft: Sophie Wendel 3, Ina Hertlein 2, Reinertz 2, Streng 2, Weiß 2, Jule Hertlein 1, Lenzer 1.

„Ich weiß schon, worauf ich mein Hauptaugenmerk im Training legen muss.“ Steffi Placht, Trainerin HSG Mainfranken

HSG Mainfranken – 1. FC Nürnberg 30:28 (15:13). Mehr Mühe als erwartet hatten die Mainfranken mit dem Tabellen-Vorletzten aus Nürnberg – zumindest vom Ergebnis her. Tatsächlich lagen sie das ganze Spiel über in Führung. Im Angriff zeigten sie diesmal zwar deutlich verbessert, dafür hinterließen sie mit ihrer Abwehrarbeit ein paar Sorgenfalten auf der Stirn von Trainerin Steffi Placht. „Die Abwehr hat mir nicht gefallen. Ich weiß schon, worauf ich im Training mein Hauptaugenmerk legen muss.“

In vielen Situationen habe sich die Mannschaft nicht clever genug angestellt, was man auch daran erkenne, dass den Nürnbergerinnen zehn Siebenmeter zugesprochen worden seien. 28 Gegentreffer seien einfach zu viel, sagte die Trainerin. Weiterer Kritikpunkt: Trotz einer Sechs-Tore-Führung gut acht Minuten vor dem Ende schaffte es die HSG nicht, alles klar zu machen – stattdessen ließ sie den Gast noch mal näher kommen. „Wir entscheiden die Spiele einfach nicht frühzeitig. Da müssen wir konsequenter werden“, so Placht. Konzentration über die komplette Spieldauer fordert die Trainerin von ihrem Team. Verlass war vor allem auf die individuelle Klasse Melanie Meyers, so dass der Sieg nicht wirklich gefährdet war.

Mainfranken: Melanie Meyer 12/4, Schwab 6, Selina Geißler 5, Flohr 4, Ebner 2, Knauer 1. Nürnberg: Seufert 7/1, Katzsch 7/2, Lisa-Charlotte Knapp 7/2, Heckel 3, Rehm 2, Laura Knapp 1, Kostoglidou 1.