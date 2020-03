Lars Hauk springt in Erfurt an Bronze vorbei

Lars Hauk ist bei den 19. deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Erfurt nur knapp an einer Medaille vorbeigesprungen. Der Schwarzacher wurde beim Hochsprung Vierter in seiner Altersklasse, den Männern 45, in der er nach eigenen Angaben als einziger Athlet des Bayerischen Leichtathletikverbandes gemeldet war.

Die Mindesthöhe war vom Veranstalter auf 1,50 Meter festgelegt worden, sie steigerte sich danach um fünf Zentimeter bis 1,60 Meter und sollte sich dann um jeweils drei Zentimeter erhöhen. Hauk stieg bei 1,55 Meter in den Wettkampf ein und übersprang diese Höhe gleich im ersten Versuch, wie es in einer Pressemitteilung hieß. Auch die 1,60 Meter meisterte er im ersten Anlauf, die 1,63 Meter immerhin im zweiten.

Es folgte mit 1,66 Meter eine Höhe, bei der neben Hauk nur drei weitere Athleten im Wettbewerb verblieben waren. Die Medaillen wurden somit zwischen diesen vier Sportlern vergeben. Für Hauk blieb die Höhe an diesem Tag unerreicht, und er beendete den Wettkampf als Vierter unter insgesamt sieben Teilnehmern. Bei der Weltmeisterschaft im vorigen Jahr im polnischen Torun hatte er mit 1,70 Meter seine Hallenbestleistung erzielt und damit früh die Norm für Erfurt erfüllt. 1100 Sportler aus 20 Landesverbänden waren am Wochenende in der modern ausgestatteten Halle am Olympiastützpunkt in Thüringen im Einsatz.

Hauk war mit seinem vierten Platz nicht unzufrieden. „Nach den starken Achillessehnen-Problemen, die ich in der Vorbereitung hatte, freue ich mich über das weitgehend verletzungsfreie Springen“, sagte er. „Jetzt hoffe ich auf eine weitere Steigerung und eine gute Platzierung bei den anstehenden Europameisterschaften.“ Mitte März wird er für Deutschland bei der Halleneuropameisterschaft in Braga (Portugal) an den Start gehen. Die Freigabe des Deutschen Leichtathletik-Verbandes hat er bereits erhalten.