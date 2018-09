Lars Hauk schafft doch noch Saisonbestleistung

Die Leichtathleten des SV/DJK Schwarzenau holten bei den nordbayerischen Meisterschaften der Senioren im oberpfälzischen Wiesau insgesamt vier Titel.

Susanne Lach gewann bei ihrem Wettkampfdebüt in der Altersklasse W45 zwangsläufig die Titel über 100 Meter in 19,5 Sekunden und im Weitsprung mit 2,71 Meter, weil sie als Alleinstarterin antrat. Darüber hinaus wurde sie im Kugelstoßen (6,32 m) und Diskuswurf (12,39 m) jeweils hinter Elvira Hohberger (TV Helmbrechts) Zweite.

Ludwig Hölzlberger, der in der Altersklasse M65 startete, verteidigte seinen Titel im Hochsprung mit 1,34 m gegen Jürgen Ullrich (LG LKr. Aschaffenburg, 1,18 m). Zudem platzierte er sich mit 8,87 m im Kugelstoßen auf Rang zwei sowie im Diskuswurf mit 26,48 m auf Rang fünf.

Auch Lars Hauk (M45) ging als Titelverteidiger im Hochsprung an den Start und siegte im gemischten Altersklassen-Wettbewerb mit seiner persönlichen Saisonbestleistung von 1,73 Meter vor Viktor Strasser (M40, TV Burglengenfeld, 1,62 m) und Andreas Fenn (M50, LG Forchheim, 1,54 m). Damit konnte Hauk die Höhe von 170 cm noch einmal zum Saisonende überspringen, was ihm vor einer Woche bei der WM in Málaga noch knapp verwehrt geblieben war.