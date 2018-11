Kuriose Pointe in Wiesentheid

Bezirksliga Ost

FT Schweinfurt – SV-DJK Unterspiesheim 2:0 TSV Bergrheinfeld – FC Bad Kissingen 2:0 DJK Dampfach – DJK Altbessingen 3:4 FC Thulba – TSV Forst 1:2 FSV Krum – DJK Oberschwarzach 0:4 TSV Münnerstadt – TSV Gochsheim 1:4 TSV/DJK Wiesentheid – SV Riedenberg 2:2 SV Rödelmaier – Dettelbach und Ortsteile 2:2

1. (1.) FT Schweinfurt 18 13 4 1 66 : 20 43 2. (2.) DJK Oberschwarzach 18 11 3 4 45 : 25 36 3. (3.) TSV Forst 18 10 5 3 42 : 24 35 4. (5.) TSV Gochsheim 18 9 4 5 40 : 24 31 5. (4.) DJK Dampfach 18 8 5 5 36 : 28 29 6. (6.) FC Thulba 18 8 4 6 33 : 28 28 7. (7.) SV Rödelmaier 18 6 8 4 24 : 24 26 8. (8.) FC Bad Kissingen 18 7 3 8 30 : 31 24 9. (10.) TSV Bergrheinfeld 18 7 3 8 25 : 30 24 10. (9.) TSV Münnerstadt 18 6 3 9 29 : 36 21 11. (11.) TSV/DJK Wiesentheid 18 4 8 6 28 : 36 20 12. (13.) DJK Altbessingen 18 4 7 7 23 : 34 19 13. (12.) SV-DJK Unterspiesheim 18 5 4 9 31 : 45 19 14. (14.) FSV Krum 18 4 2 12 24 : 42 14 15. (15.) SV Riedenberg 18 3 5 10 18 : 40 14 16. (16.) Dettelbach und Ortsteile 18 2 6 10 19 : 46 12

TSV/DJK Wiesentheid – SV Riedenberg 2:2 (1:1). Eine kuriose Schlussphase erlebten die Zuschauer in Wiesentheid: Erst traf der Riedenberger Philipp Dorn ins eigene Tor, Sekunden später zum erneuten Ausgleich ins gegnerische. „Wenn wir in letzter Minute gegen den Vorletzten zu Hause führen, können wir mit dem Unentschieden nicht zufrieden sein“, erklärte Wiesentheids Trainer Thomas Latteier. Obwohl seine Elf die Partie bestimmt habe, fehlten ihr nennenswerte Torchancen. Nur bei Standardsituation sei sie gefährlich gewesen.

Aus einem Eckball fiel auch der Ausgleich nach einem Kopfball Markus Popps. Zuvor waren die Wiesentheider in Rückstand geraten, nachdem sich Torhüter und Verteidiger gegenseitig im Weg gestanden waren: Der Riedenberger brauchte den Ball nur noch ins leere Tor zu schieben. „Das war eigentlich auch ein Eigentor“, so Latteier. Am Ende lenkte Riedenbergs Dorn zunächst eine scharfe Hereingabe Anis Sahlis ins eigene Tor, korrigierte das Missgeschick dann aber im Gegenzug.

Tore: 0:1 Maximilian Spahn (11.), 1:1 Markus Popp (20.), 2:1 Philipp Dorn (89., Ei-gentor), 2:2 Philipp Dorn (90.). Zuschauer: 70.

SV Rödelmaier – Dettelbach und Ortsteile 2:2 (1:2). Als Dettelbach in der Schlussphase schon dreimal gewechselt hatte und der doppelte Torschütze Lukas Schimmer nach einer Verletzung nicht mehr weiterspielen konnte, drängte Rödelmaier auf ein weiteres Tor. Zuvor hatte schon Benedikt Schraud die Gelb-Rote Karte gesehen. „Für uns war es ein verdienter Punkt, kämpferisch klasse – da muss ich der Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen“, sagte Dettelbachs Sportleiter Hugo Holzapfel.

Er erwähnte auch, dass aufgrund guter Chancen ein höherer Vorsprung zur Pause möglich gewesen wäre. Schimmer hatte nach Doppelpass mit Max Thomeier unmittelbar auf den Rückstand durch Rödelmaiers erste Chance geantwortet und als letzte Aktion vor der Halbzeit einen Freistoß direkt verwandelt.

Tore: 1:0 Sebastian Schneyer (27.), 1:1 Lukas Schimmer (28.), 1:2 Lukas Schimmer (45.), 2:2 Lejdi Prifti (69.). Gelb-Rot: Benedikt Schraud (Dettelbach, 63.). Zuschauer: 120.

Restprogramm

FC Thulba – TSV Forst 1:2 (0:0). Tore: 0:1 Tobias Düring (61.), 0:2 Tim Westerhausen (79.), 1:2 Manuel Hänelt (90.+2).

FT Schweinfurt – DJK Unterspiesheim 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Dominik Popp (2., Foulelfmeter), 2:0 Ercan Öztürk (31.).

TSV Münnerstadt – TSV Gochsheim 1:4 (1:0). Tore: 1:0 Niklas Markart (38.), 1:1 Yannik Sprenger (46.), 1:2, 1:3 Nico Kummer (83., 85.), 1:4 Yannik Sprenger (88.).

TSV Bergrheinfeld – FC 06 Bad Kissingen 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Sebastian Werner (65.), 2:0 Florian Streng (89.).

DJK Dampfach – DJK Altbessingen 3:4 (0:0). Tore: 1:0 Lois Jilke (49.), 2:0 Adrian Hatcher (50.), 2:1 Johannes Herold (62.), 2:2 Niklas Full (63.), 2:3 Julian Weidner (70.), 3:3 Michael Bock (77., Foulelfmeter), 3:4 Sebastian Full (90.+1).

FSV Krum – SV-DJK Oberschwarzach 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Philipp Mend (14.), 0:2 Kevin Rippstein (16., Eigentor), 0:3 Philipp Mend (49.), 0:4 Eric Renno (74.).

Bezirksliga West

FG Marktbreit/Martinsheim – BSC Schweinheim 0:1 SG Hettstadt – TuS Frammersbach 0:0 FV Karlstadt – TSV Rottendorf abg. TuS Leider – TSV Retzbach 5:6 Spfrd Sailauf – TSV Keilberg 3:2 DJK Hain – TSV Heimbuchenthal 2:1 SpVgg Hösbach-Bahnhof – TSV Uettingen 1:1 SV Vatan Spor A'burg – TSV Neuhütten-Wiesthal 5:0

1. (1.) SV Vatan Spor Aschaffenburg 18 14 0 4 55 : 18 42 2. (3.) DJK Hain 18 12 3 3 34 : 18 39 3. (2.) TuS Leider 18 12 2 4 64 : 26 38 4. (4.) TSV Retzbach 18 12 2 4 51 : 27 38 5. (5.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 18 10 3 5 38 : 31 33 6. (6.) TSV Rottendorf 17 8 5 4 25 : 21 29 7. (7.) TSV Uettingen 18 8 3 7 37 : 30 27 8. (8.) TSV Heimbuchenthal 18 7 4 7 25 : 24 25 9. (10.) Spfrd Sailauf 18 7 3 8 37 : 33 24 10. (9.) TuS Frammersbach 18 6 5 7 25 : 31 23 11. (11.) TSV Neuhütten-Wiesthal 18 6 3 9 29 : 31 21 12. (12.) TSV Keilberg 18 5 4 9 22 : 37 19 13. (13.) FG Marktbreit/Martinsheim 18 5 3 10 17 : 27 18 14. (14.) BSC Schweinheim 18 5 3 10 31 : 42 18 15. (15.) SG Hettstadt 18 3 2 13 17 : 45 11 16. (16.) FV Karlstadt 17 0 1 16 9 : 75 1

Spfr. Sailauf – TSV Keilberg 3:2 (1:1). Tore: 1:0 Janosch Jasmann (9.), 1:1 Raphael Bott (23.), 1:2 Kevin Heim (60.), 2:2 Sebastian Aulenbach (68.), 3:2 Alexander Hornung (85.).

DJK Hain – TSV Heimbuchenthal 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Tobias Kaminski (44.), 1:1 Peter Heilig (70.), 2:1 Markus Horr (87.).

SG Hettstadt – TuS Frammersbach 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Lukas Cichon (4.), 1:1 Fabian Lurz (9.), 2:1 Lukas Cichon (77.).

SpVgg Hösbach-Bahnhof – TSV Uettingen 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Manuel Fuchsbauer (9.), 1:1 Dominik Broll (45.).

TuS Leider – TSV Retzbach 5:6 (2:2). Tore: 0:1 Maximilian Köstler (2.), 0:2 Dominic Heßdörfer (4.), 1:2, 2:2 Daniel Meßner (6., 30.), 2:3 Heßdörfer (52.), 3:3 Manuel Schneider (56.), 4:3 Daniel Meßner (61.), 4:4, 4:5 Dominic Heßdörfer (67., 69.), 4:6 Mario Hartmann (84.), 5:6 Alwin Stefani (90.).

SV Aschaffenburg – TSV Neuhütten/Wiesthal 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Ünal Noyan (5.), 2:0 Marcus Alexander (19.), 3:0 Ege Noyan (55.), 4:0 Ünal Noyan (64.), 5:0 Peter Sprung (66.).