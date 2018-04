Kreußer lässt Sonderhofen im Derby jubeln

Kreisliga 1 Würzburg

Würzburger Kickers III – Dettelbach und Ortsteile 2:7 SV Heidingsfeld – TSV Rottenbauer 7:1 TSV Reichenberg – FC Eibelstadt 0:5 TSV Sulzfeld – SSV Kitzingen 0:4 TSV Reichenberg – FC Eibelstadt 0:5 FC Hopferstadt – SV Sonderhofen 0:3 SB DJK Würzburg – ETSV Würzburg 0:2 SG Buchbrunn/Mainstockheim – TSV Güntersleben 1:2

1. (1.) SV Heidingsfeld 22 15 3 4 56 : 16 48 2. (2.) SSV Kitzingen 20 15 3 2 52 : 19 48 3. (3.) Dettelbach und Ortsteile 20 15 3 2 47 : 19 48 4. (4.) FC Eibelstadt 21 10 5 6 41 : 30 35 5. (5.) ETSV Würzburg 20 9 5 6 35 : 24 32 6. (6.) SB DJK Würzburg 22 9 2 11 34 : 35 29 7. (10.) TSV Güntersleben 20 9 2 9 30 : 38 29 8. (8.) SG Buchbrunn/Mainstockheim 20 8 4 8 29 : 32 28 9. (7.) SB Versbach 21 8 4 9 31 : 35 28 10. (11.) SV Sonderhofen 20 6 9 5 41 : 26 27 11. (12.) SpVgg Giebelstadt 21 8 2 11 45 : 53 26 12. (9.) TSV Reichenberg 19 8 2 9 32 : 41 26 13. (13.) FC Würzburger Kickers III 21 5 7 9 32 : 48 22 14. (14.) TSV Sulzfeld 21 6 2 13 32 : 45 20 15. (15.) FC Hopferstadt 21 2 5 14 21 : 45 11 16. (16.) TSV Rottenbauer 21 2 2 17 22 : 74 8

FC Hopferstadt – SV Sonderhofen 0:3 (0:1). Vor 250 Zuschauern wurde Alexander Kreußer zum Mann dieses Derbys. „Er hatte einen Sahnetag“, sagte Sonderhofens Trainer Uwe Göb über seinen Angreifer, dem alle drei Treffer gelangen. Die Gäste fanden gleich ins Geschehen und zogen verdient in Führung, als der durchgestartete Kreußer Hopferstadts Torhüter Martin Jörg umkurvte und zum 0:1 einschob (13.). Nach etwa 25 Minuten kam Hopferstadt immer mehr auf gegen die nachlassenden Sonderhöfer. Zählbares blieb jedoch aus. Im zweiten Abschnitt erstickte Kreußers zweiter Streich bereits nach wenigen Minuten eventuelle Hoffnungen der Heimelf. Wieder hatte der flinke Angreifer die Abwehr überlaufen und zum 2:0 vollendet (49.). Hopferstadt bäumte sich noch einmal auf, doch Stefan Pohl und Dominik Metzger vergaben zwei große Chancen zum Anschluss. „Wenn wir den kassieren, wäre es noch einmal unbequem geworden“, gab SVS-Trainer Göb zu. So entschied Alex Kreußer per Kopfball das Derby bereits nach 65 Minuten. Danach war die Luft raus, und beide zollten dem frühlingshaften Wetter Tribut.

Tore: 0:1 Alexander Kreußer (13.), 0:2 Alexander Kreußer (49.), 0:3 Alexander Kreußer (65.).

TSV Sulzfeld – SSV Kitzingen 0:4 (0:2). Das Nachbarschaftsduell ging klar an die Kitzinger. Das lag besonders daran, dass die Sulzfelder in der ersten Halbzeit eine enttäuschende Leistung lieferten. „Wir haben den Anfang total verschlafen, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann“, fand Sulzfelds Trainer Christian Hofrichter deutliche Worte. Der SSV nutzte das aus, Steffen Metz durfte fast unbehelligt zum 1:0 für Dennis Kuhmann vorlegen. Kurze Zeit später schob Alexander Schmidbauer sträflich frei zum 2:0 ein. Vor allem über die Außen blieb der SSV gefährlich. Im zweiten Durchgang fand Sulzfeld besser ins Spiel, zeigte sich bei Gelegenheiten von Korbinian Kiemer und Maurice Reuther jedoch zu ängstlich. Der SSV spielte sein Ding locker runter und setzte in der Schlussphase noch zwei Treffer drauf.

Tore: 0:1 Dennis Kuhmann (15.), 0:2 Alexander Schmidbauer (17.), 0:3 Maurice Reuther (81., Eigentor), 0:4 Alexander Schmidbauer (88.).

SpVgg Giebelstadt – SB Versbach 4:2 (2:1). Drückend überlegen sah Giebelstadts Trainer Dominic Dorsch seine Mannen, die zunächst durch einen Distanzschuss von Aydin Koldas in Rückstand gerieten. In der Folge rückten die Platzherren das rasch wieder zurecht. „Wir hätten bis zur Halbzeit deutlicher führen müssen“, sagte Dorsch etwa über die Situation, als Neuzugang Vlad Andrej allein vor Versbachs Torwart Volk vergab. Den glücklichen Ausgleich der SB steckte Giebelstadt locker weg – und bog die Sache später gerade. „Wir zeigten schönen Fußball mit guten Kombinationen“, meinte Dorsch, der vom Gegner nicht viel Gefahr ausgehen sah.

Tore: 0:1 Aydin Koldas (4.), 1:1 Benjamin Kemmer (19.), 2:1 Benjamin Kemmer (31.), 2:2 Aydin Koldas (46.), 3:2 Benjamin Kemmer (59.), 4:2 Benjamin Geiger (75.).

SG Buchbrunn/Mainstockheim – TSV Güntersleben 1:2 (1:1). „Ein Unentschieden wäre eigentlich noch zu wenig für uns“, fasste SG-Spielertrainer Martin Markowski eine Partie zusammen, in der sich seine Truppe selbst schlug. Zu beiden Gegentoren hatte sie nach Kräften Schützenhilfe geleistet. Nach verhaltenem Beginn der Heimelf rutschte Abwehrmann Martin Burger ein Ball unglücklich über den Fuß und ins Netz zum 0:1. Vor dem zweiten Streich der Gäste hatte SG-Torwart Christian Gedrat den Ball nicht richtig getroffen und ihn einem Angreifer maßgerecht vorgelegt. Die Gastgeber schienen zuvor mit Försters Ausgleich im Spiel zu sein. In der zweiten Hälfte gaben sie den Ton an, nur die Führung gelang nicht.

Tore: 0:1 Martin Burger (15., Eigentor), 1:1 Tobias Förster (35.), 1:2 nicht gemeldet.

Würzburger Kickers III – Dettelbach und Ortsteile 2:7 (2:2). In der ersten Hälfte knüpften die Kickers-Reservisten an ihren Vorrundensieg gegen das Spitzenteam an. Doch mit zwei verletzungsbedingten Wechseln kam Unruhe auf, zudem erwies sich die Würzburger Abwehr als zu fehlerhaft, was Dettelbach trotz der sieben Tore nicht gerade konsequent ausnutzte.

Tore: 0:1 Oliver Stark (11.), 1:1 Frank Reichert (24.), 2:1 Dominik Hemrich (29.), 2:2 Marcel Geitz (53.), 2:3 Lukas Schimmer (50.), 2:4 Christian Graber (59.), 2:5 Benedikt Schraud (62.), 2:6 Tim Reiner (84.), 2:7 Christian Graber (85.).

TSV Reichenberg – FC Eibelstadt 0:5 (0:3). So klar, wie das Ergebnis, verliefen auch 90 Minuten auf dem Platz. Nach einem Abwehrfehler kassierte Reichenberg das 0:1, danach besaß Lukas Brand die Riesenchance zum, 1:1, doch er scheiterte aus wenigen Metern am guten FC-Torwart Max Geißendörfer. In der Folge erwies sich Reichenbergs Defensive nie auf der Höhe bei den langen Bällen des Gegners.

Tore: 0:1 Philipp Eismann (20.), 0:2 Mike Berger (30.), 0:3 Marcel Woller (44.), 0:4 Philipp Eismann (46.), 0:5 Philipp Eismann (80.).

Restprogramm

SV Heidingsfeld – TSV Rottenbauer 7:1 (2:0). Tore: 1:0 Marco Hartmann (27.), 2:0 Marco Hartmann (31.), 3:0 Rene Hartmann (54.), 4:0 Alexander Krauß (65.), 5:0 Stefan Kühling (75.), 6:0 Michael Kerbler (78.), 6:1 Ismir Ramaj (84., Foulelfmeter), 7:1 Marco Hartmann (89.).

DJK Würzburg – ETSV Würzburg 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Florian Kiemle (11.), 0:2 Stefan Pfautsch (83.).