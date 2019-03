Konzentration gegen Vorletzten

Die dichte Platzierung der Mannschaften zwischen Rang drei und elf hatte zur Folge, dass der FC Geesdorf mit der Niederlage in Rimpar auf den neunten Platz abrutschte. Was als einstellige Position noch immer komfortabel für den Aufsteiger klingt, ist die niedrigste Position, auf der die Geesdorfer in dieser Saison standen.

Das soll sich mit dem Heimspiel gegen Erlenbach wiederum verbessern. Die Gäste, im letzten Jahr noch der Bayernliga zugeordnet, befinden sich auch eine Liga tiefer im Abstiegskampf. Seit 1990 spielten die Erlenbacher nicht mehr in der Bezirksliga. Zur Winterpause wechselte der Verein den Trainer, weil Sebastian Göbig und Assistent Jens Mehrmann in der sportlich schwierigen Lage um die Auflösung ihrer Verträge gebeten hatten. Seit dem Jahreswechsel trainiert Nico De Rinaldis nun die Erlenbacher, nachdem der 45-Jährige einen Monat zuvor und eine Klasse tiefer bei Neuhütten-Wiesthal von dieser Aufgabe freigestellt worden war.

Nun soll Rinaldis in Erlenbach den zweiten Abstieg in Folge verhindern, zumal der Verein in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum feiert. Eine schwierige Aufgabe, denn jahresübergreifend wartet die Mannschaft aus dem Landkreis Miltenberg seit zwölf Spielen auf einen Sieg. Der neue Trainer erreichte gegen Feuchtwangen nur ein Unentschieden, nachdem seine Mission mit einer knappen Niederlage im Derby gegen Röllbach begonnen hatte.

Dazwischen erlebte Erlenbach einen kuriosen Spielabbruch zur Halbzeit in Aufkirchen wegen plötzlicher Unbespielbarkeit des Platzes. Das war nicht nur ärgerlich wegen der 250 Kilometer langen Anreise, die die Mannschaft nun am Ostermontag wiederholen muss, sondern wegen der Erlenbacher 2:0-Pausenführung. In der Rückrunde gewannen sie als einzige Mannschaft noch kein Spiel und erzielten die wenigsten Tore. Für Geesdorfs Trainer Hassan Rmeithi ist das alles kein Grund, das bevorstehende Spiel als leichte Aufgabe zu sehen: „Erlenbach gehört in der Tabelle nicht dorthin, wo sie momentan stehen“, findet er.

Nach der Niederlage in Rimpar müsse seine Mannschaft „die 90 Minuten konzentriert angehen“. Zwar seien die den Klassenerhalts-Zweifel bereits ausgeräumt, dennoch soll die Saison so erfolgreich wie möglich enden. Rmeithis Anspruch nach der Winterpause war Platz fünf, der bei einem Rückstand von sechs Punkten weiterhin erreichbar wäre. Nach der Absage des Heimspiels gegen Schwebenried, das am Mittwoch, 10. April, nachgeholt wird, freue sich die Mannschaft, „dass wir endlich wieder zu Hause spielen können“. (jst)