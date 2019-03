Knapper Auswärtssieg trotz Rmeithi-Rot

Mit einem 2:1 (0:1)-Sieg in Fuchsstadt startete Geesdorf nach der Winterpause erfolgreich, holte die im Hinspiel unglücklich verlorenen Punkte zurück und beendete die aus dem alten Jahr mitgeschleppte Serie von drei Niederlagen. Beim 2:1 trübte nur ein Platzverweis gegen Spielertrainer Hassan Rmeithi den guten Gesamteindruck „Er hat mich weggeschubst, vielleicht bin ich dann mit etwas zu viel Schwung auf ihn zugegangen“, erklärte der 33-Jährige, weshalb sein Gegenspieler beim Gerangel im Fuchsstädter Strafraum vor einem Freistoß der Gäste hingefallen sei.

Seine Geesdorfer hatten ihr Umschaltspiel in der ersten halben Stunde clever umgesetzt, doch der letzte Pass in die Spitze kam zu selten an. Karl Ekollo, der sich im Rücken des Innenverteidigers freigelaufen hatte, traf nach einer von Oliver Hahn sowie Fazdel Tahir eingeleiteten Aktion und einem finalen Schnittstellenpass Stefan Weigleins zur Führung der Gäste.

Auf der Gegenseite war Johannes Fesers Schuss aus spitzem Winkel die aussichtsreichste Aktion der Heimelf. Ansonsten, fand Rmeithi, hatte Fuchsstadt kaum Anteile, kam aber durch einen Schuss Harald Bayers von der Strafraumgrenze zum Ausgleich. Den Vorstoß auf der linken Seite über Andreas Graup hatte Geesdorf nicht mit der nötigen Konsequenz verteidigt und den Torschützen nach seiner Ballannahme nicht energisch genug am Schuss gehindert.

Mit einer taktischen Umstellung auf eine defensivere Grundordnung als Folge der Unterzahl hielten die Geesdorfer ihren Gegner in Schach und trugen aussichtsreiche Konter vor. Nachdem sich Uli Konrad in einen Schuss geworfen hatte, überlief Stefan Weiglein mit hohem Antrittstempo einen Abwehrspieler und legte Ekollo das zweite Geesdorfer Tor auf. „Wir haben gekämpft bis zum Schluss und deshalb verdient gewonnen“, meinte Rmeithi. Dass seine Elf ihre Vorstöße nicht immer konsequent genug zu Ende gespielt hatte, war letztlich kein entscheidender Makel: „Es hat trotzdem gereicht. Der Gegner hatte trotz Überzahl keine klare Chance mehr.“

Geesdorf: Holzmann – Hahn (59. Feidel), Konrad, Simon Weiglein, Kober – Wagner, Tahir (90.+2 De Biasi) – Stefan Weiglein, Ekollo, Dietrich (90.+1 Hümmer) – Rmeithi.

Schiedsrichter: Raßbach (Lehrberg). Rot: Rmeithi (Geesdorf, 43., Tätlichkeit). Zuschauer: 110. Tore: 0:1 Karl Ekollo (33.), 1:1 Harald Bayer (50.), 1:2 Karl Ekollo (74.).