Kleinlangheims Korbballerinnen bleiben zweimal erfolglos

Bundesliga Süd Halle

SV Schraudenbach – TSV Ettleben 9:6 VfL Kleinlangheim – TSV Bergrheinfeld 2:4 SV Schraudenbach – TSV Werneck 6:2 TSV Ettleben – VfL Kleinlangheim 11:5 TSV Bergrheinfeld – TSV Eßleben 17:1

1. (2.) SV Schraudenbach 8 6 1 1 56 : 34 13 2. (3.) TSV Bergrheinfeld 10 6 0 4 58 : 45 12 3. (1.) TSV Eßleben 8 5 1 2 39 : 37 11 4. (5.) TSV Ettleben 7 4 1 2 53 : 39 9 5. (4.) TuS Eisbergen 8 4 0 4 78 : 84 8 6. (6.) VfL Kleinlangheim 8 3 0 5 46 : 57 6 7. (7.) TSV Werneck 9 2 0 7 57 : 72 4 8. (8.) TuS Helpup 8 1 1 6 41 : 60 3

Der SV Schraudenbach hat als Gastgeber dieses Spieltags seine Favoritenrolle in der Liga bestätigt und sich nach Anfangsschwierigkeiten zweimal durchgesetzt. Der bisherige Spitzenreiter TSV Eßleben muss bis auf Weiteres auf Stammkorbhüterin Klara Aschenbrenner (private Gründe) verzichten und steht somit vor einer schweren restlichen Saison. Gegen Bergrheinfeld kam erschwerend hinzu, dass dem Team in Laura Königer eine Feldspielerin fehlte, die zumindest ansatzweise die Stammkorbfrau vertreten kann. Eßleben gab sich keineswegs kampflos geschlagen und versuchte es mit direkter Deckung. Aber die läuferisch überlegenen Bergrheinfelderinnen fanden immer wieder freie Anspielstationen und trafen 17 Mal.

Schon das erste Spiel hatte Bergrheinfeld mit 4:2 (1:1) gegen den VfL Kleinlangheim gewonnen. Es war ein zähes Hin und Her mit starken Abwehrreihen und vor allem einer starken VfL-Korbhüterin Mercedes Hoffmann. Ihre Mannschaft erhöhte in den letzten zehn Minuten das Tempo, zog mit 2:1 (35.) in Führung, ehe sie kurz danach einen Doppelschlag zum 2:3 einstecken musste. Erst verwertete Hanna Rumpel einen Sechsmeter. Eine halbe Minute später erzielte Sabrina Eckert per Konter die Führung. Die erhöhte Jasmin Hirschmann, für die es nach neun Jahren Auszeit ihre erste Bundesliga-Partie war, zum 4:2. „Ich freue mich, dass wir viele verschiedene Korbschützen hatten und unsere Jugendkorbhüterin Emely Neuhauser so gut pariert hat“, sagte Bergrheinfelds Trainerin Kirsten Grote.

Der TSV Ettleben errang im Rennen um Platz drei einen wichtigen 11:5 (6:4)-Sieg über Kleinlangheim. Für TSV-Betreuerin Teresa Menninger, die bereits gegen Schraudenbach voneinem „guten Spiel“ ihrer Mannschaft gesprochen hatte, gab es jetzt auch Punkte. Ein Blitzstart, 2:0 noch in der ersten Minute durch Hannah Erhardt, brachte aber nicht die nötige Ruhe. Der VfL glich aus, spielte aber zu inkonstant und offenbarte zu große Schwächen in der Rückwärtsbewegung.