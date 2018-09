Klein-/Großlangheim patzt erstmals

A-Klasse Schweinfurt 1

Mühlh./Schraudenb. II – Schnackenw./Breb./Vasb. 0:5 TSV Ettl./Werneck II – TSV Bergrheinfeld II 1:2

1. (4.) Schnackenw./Brebersd./Vasb. 4 3 1 0 12 : 4 10 2. (1.) DJK Büchold 4 3 1 0 11 : 4 10 3. (2.) Sömmersd./Obb./Geldersh. II 5 3 1 1 14 : 8 10 4. (3.) DJK Schweinfurt II 4 3 0 1 13 : 7 9 5. (5.) TSV Bergrheinfeld II 4 3 0 1 12 : 8 9 6. (6.) VfL Volkach II 5 1 3 1 6 : 7 6 7. (7.) SV Stammheim II 3 0 3 0 5 : 5 3 8. (9.) TV Oberndorf II 5 0 2 3 4 : 13 2 9. (8.) SV Mühlh./Schraudenb. II 4 0 2 2 1 : 11 2 10. (10.) TSV Ettl./Werneck II 5 0 1 4 5 : 10 1 11. (11.) TSV Grafenrheinfeld II 3 0 0 3 4 : 10 0 12. (12.) DJK Hergolsh./Theilheim II z.g. 0 0 0 0 0 : 0 0

A-Klasse Schweinfurt 4

Schönbach-Siegendorf – SG Klein-/Großlangheim 2:1 Gerolzhofen II/Michelau – Traustadt/Donnersdorf 1:2 FC Fahr II – TSV Prichsenstadt 1:2 SV Mönchstockheim – Abtsw./Feuerb./Geesd. 2:2 TSV Geiselwind – SV Rügshofen 2:2 FV Dingolshausen – Oberschw./Wiebelsberg II 0:2

1. (3.) SG Traustadt/Donnersdorf 5 4 1 0 13 : 7 13 2. (1.) SG Klein-/Großlangheim 5 4 0 1 16 : 6 12 3. (5.) Oberschw./Wiebelsberg II 6 4 0 2 12 : 6 12 4. (2.) SV Rügshofen 6 3 2 1 15 : 7 11 5. (4.) TSV Geiselwind 5 3 1 1 9 : 3 10 6. (7.) SG Schönbach-Siegendorf 5 2 2 1 9 : 8 8 7. (10.) TSV Prichsenstadt 5 2 0 3 7 : 10 6 8. (6.) FC Fahr II 5 1 2 2 8 : 8 5 9. (9.) Abtsw./Feuerb./Geesd. 6 1 2 3 10 : 16 5 10. (8.) FV Dingolshausen 5 1 1 3 8 : 14 4 11. (11.) SG Gerolzhofen II/Michelau 6 1 0 5 8 : 20 3 12. (12.) SV Mönchstockheim 5 0 1 4 6 : 16 1

Nun hat es auch die SG Klein-/Großlangheim erwischt. Am Freitag musste man sich mit 1:2 in Altenschönbach geschlagen geben. Dabei scheiterte der bisherige Spitzenreiter vor allem an der eigenen Abschlussschwäche und der Effizienz des Gegners. Schönbach-Siegendorfs Sportleiter Felix Geuter sprach von einem letztlich nicht unverdienten Erfolg seiner Elf, die ihre Gelegenheiten nutzte und meist clever verteidigte.

Nur bedingt profitierten die Verfolger aus Geiselwind und Rügshofen vom Klein-/Großlangheimer Ausrutscher. Sie trennten sich im direkten Duell unentschieden. Der TSV war bereits mit 2:0 in Front, als ein Aussetzer von Spielertrainer Rijnbeek den Anschluss ermöglichte. In der Folge verlief die Partie ausgeglichen. Rügshofen gelang das 2:2. Beide Mannschaften vergaben noch Chancen auf den Sieg. Auf Platz eins steht nun die SG Traustadt Donnersdorf, die knapp in Michelau siegte.

SG Schönbach-Siegendorf – SG Klein-/Großlangheim 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Andrej Chrobak (36.), 2:0 Moritz Buchholz (47.), 2:1 Ahmad Abdulmajid (53.).

FC Gerolzhofen II/DJK Michelau – SG Traustadt/Donnersdorf 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Markus Böhnlein (28.), 0:2 Markus Böhnlein (38., Foulelfmeter), 1:2 Daniel Herzog (78.).

FC Fahr II – TSV Prichsenstadt 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Andreas Loebl (10.), 1:1 Andreas Winkler (47., Foulelfmeter), 1:2 Andreas Schröter (78.).

SV Mönchstockheim – TSV Abtswind III/FC Feuerbach/FC Geesdorf II 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Johannes Kober (29.), 1:1 Lukas Rößner (40.), 2:1 Niclas Nüßlein (79.), 2:2 Tobias Hahn (89.). Gelb-Rot: Sascha Eichner (Mönchstockheim, 84., wiederholtes Foulspiel).

TSV Geiselwind – SV Rügshofen 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Andreas Klein (15.), 2:0 Matthias Klein (51.), 2:1 Kevin Weinbeer (58., Foulelfmeter), 2:2 Max Kollinger (68.).

FV Dingolshausen – SV-DJK Oberschwarzach/Wiebelsberg II 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Marcel Loos (13.), 0:2 Lorenz Dülk (53.).