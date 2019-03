Klassenerhalt trotz erneuter Niederlage

Kegeln

Landesliga Nord Männer Bayern

Gut Holz Schweinfurt – Post Franken Coburg 4:4 TTC Gestungshausen – SKK Helmbrechts 6:2 SKC Eggolsheim – SKV Versbach 4:4 KC Oberaltertheim – SKC Fölschnitz 5:3 FC Eintr. Bamberg – PSW 21 Kitzingen 7:1

1. (1.) SKV Versbach 18 94.5 30 : 6 2. (2.) FC Eintracht Bamberg 18 87 24 : 12 3. (3.) Gut Holz Schweinfurt 18 77 23 : 13 4. (4.) SKC Fölschnitz 18 77 20 : 16 5. (5.) CT Post Franken Coburg 18 74 18 : 18 6. (6.) KC Oberaltertheim 18 74 17 : 19 7. (7.) SKK Helmbrechts 18 59 13 : 23 8. (9.) SKC Eggolsheim 18 55 13 : 23 9. (8.) PSW 21 Kitzingen 18 61.5 12 : 24 10. (10.) TTC Gestungshausen 18 61 10 : 26

FC Eintracht Bamberg – PSW 21 Kitzingen 7:1 (3466:3184)

Wenn schon der Rückblick auf die abgelaufene Saison eher trist ausfällt, dürfen sich Kitzingens ranghöchste Kegler wenigstens auf die im September beginnende neue Spielzeit freuen. Dann stehen mit den Spielen gegen Bezirksoberliga-Meister und Aufsteiger Germania Marktbreit nämlich wieder einmal zwei Derbys an. In der Landesliga!

Der letzte Spieltag der aktuellen Runde verlief aber erwartungsgemäß unerfreulich. Schon vor Spielbeginn beim Tabellenzweiten stand Kitzingens Klassenerhalt bereits fest, weil Zweitbundesligist ESV Schweinfurt mit seinem Sieg die Abstiegsplätze verlassen hatte. So war klar, dass aus der Landesliga nur eine Mannschaft absteigen muss. Die stand mit Gestungshausen bereits fest.

Ungewöhnlich war für die PSW-Kegler, dass in Bamberg auf sechs – statt der üblichen vier – Bahnen gekegelt wird und dadurch gleichzeitig drei Akteure jeder Mannschaft im Einsatz sind. So starteten Dieter Pfister, Christian Bohn und Gerhard Schwarzer. Richtig in die Partie fand keiner der drei. Von zwölf möglichen Satzpunkten gewann Kitzingen lediglich einen. Der Zwischenstand nach der Hälfte des Spieles war entsprechend ernüchternd: Kein Mannschaftspunkt und fast 200 Holz Rückstand.

Im zweiten und letzten Abschnitt ging es Marcel Markert, Uwe Gast und Michael Schwarzer nicht viel besser. Auf der ersten Bahn zog Markert den Kürzeren, da er mit dem 29. Wurf seinen letzten Keil nicht traf und nicht mehr in die Vollen spielen durfte. Schwarzer verpasste den Start und war ebenfalls nicht in der Lage, aus der Schwäche seines Gegners mehr zu machen. Für den Lichtblick sorgte Uwe Gast, der die erste Lage souverän gewann und auch im weiteren Spiel seine Punkte machte. Die zweite Bahn spielte er unentschieden und holte sich anschließend wieder die dritte. Der erste Mannschaftspunkt war gesichert. Es sollte auch der einzige bleiben. Parallel hatten Markert und Schwarzer das Nachsehen, da die Bamberger Gegner jeweils mehr als 170 Holz auf einer Bahn abräumten. Beide Kitzinger entschieden zwar noch eine Bahn für sich, aber unter dem Strich waren die Ergebnisse aller Kitzinger Kegler zu schwach. (msc)