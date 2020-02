Kitzingerin Emma-Lina Conrad holt Bronze

Am vergangenen Wochenende fand in Pforzheim die Süddeutsche Meisterschaft der Jugendlichen statt. Für den JC Dettelbach startete die 15jährige Emma-Lina Conrad aus Kitzingen in der Klasse U 18. Qualifiziert hatte sie sich mit ihren Titelgewinnen bei den unterfränkischen und nordbayerischen Meisterschaften. Conrad holte sich nun bei der Süddeutschen die Bronzemedaille und darf nun in zwei Wochen bei den deutschen Titelkämpfen in Leipzig starten. (PM)