Kitzinger Turner beim Landesturnfest auf dem Treppchen

Zwölf Aktive der TG Kitzingen starteten beim 32. Bayerischen Turnfest in Schweinfurt, Sabine und Heidi Diener standen am Ende sogar auf dem Treppchen. 485 Wettkämpfe in 34 Sportarten standen in Schweinfurt auf dem Programm, die Kitzinger traten im DTB-Wahlwettkampf an, einem Mehrkampf, den sich die Sportler mit vier Disziplinen aus den Sportarten Gerätturnen, Leichtathletik, Schwimmen und Gymnastik selbst zusammenstellen können.

Das beste Ergebnis für die TGK-Farben holte in diesem Jahr Sabine Diener. Sie erkämpfte sich an Reck, Sprungtisch, Schleuderball und Sprint 38,51 Punkte in der Altersklasse W 35 und belegte damit einen hervorragenden zweiten Platz. Ihre Schwester Heidi Diener war mit der Kombination Reck, Bodenturnen, Schleuderball und Kugelstoßen nicht minder erfolgreich und erreichte mit 37,43 Punkten Rang drei in der Altersklasse W 30.

Weiter für die TG Kitzingen am Start: Pascal Denninger (M 20/Platz sechs), Maximilian Böhm (M 20/19.), Lukas Schmidt (M 20/40.), Philip Diener (M 12/20.), Janina Keyser (W 16/45.), Vera Zimmermann (W 16/89.), Ruth Zimmermann (W 16/93.), Steffi Fuchs (W 14/99.), Elisabeth Schulze (W 12/131.) und Marie Tilgner (W 12/200.).