Kitzinger Kraftmeier besiegen dezimierte Gäste

Bayernliga

KSC Attila Dachau – ESV München Ost 300,6 : 395,8 KSV Kitzingen – 1. AC Regensburg 377,6 : 238,4 ESV Neuaubing – TSV Waldkirchen 347,4 : 366,0 HG Eichenau/Neu-Ulm – AC 82 Schweinfurt 402,8 : 381,0

1. (1.) TSV Waldkirchen 7 7 0 0 2804,4 : 2400,6 20 2. (2.) AC 82 Schweinfurt 8 5 0 3 3159,0 : 2727,0 14 3. (5.) KSV Kitzingen 7 4 0 3 2728,9 : 2420,7 13 4. (4.) KSV Bavaria Regensburg 7 3 0 4 2717,5 : 2666,5 11 5. (6.) HG Eichenau/Neu-Ulm 7 4 0 3 2589,3 : 2542,6 11 6. (3.) ESV Neuaubing 7 3 0 4 2341,7 : 2531,1 11 7. (7.) ESV München Ost 7 4 0 3 2468,4 : 2511,9 10 8. (8.) 1. AC Regensburg 7 2 0 5 2294,5 : 2638,8 6 9. (9.) KSC Attila Dachau 7 0 0 7 2082,8 : 2747,3 0

KSV Kitzingen – 1. AC Regensburg 377,6:238,4. „Die drei Punkte sind wichtig für uns im Kampf um die Plätze drei und vier“, erklärte Thomas Stöhr, Mannschaftsführer des KSV Kitzingen, vor dem vorletzten Wettkampf dieser Bayernliga-Saison. Die drei Punkte waren am Samstag in der Walter-Schneider-Sporthalle eine leichte Beute, da der 1. AC Regensburg nur vier Heber aufbieten konnte und deshalb chancenlos war gegen das Sextett der Gastgeber. Thomas Stöhr und seine Mannschaft sind in der Tabelle um zwei Plätze auf Rang drei geklettert.

Trotz der eindeutigen Lage gaben die Kitzinger alles für das Fachpublikum. Nicht nur Nicole Winterholler powerte in ihrem dritten Versuch. Sie wirkte geschlaucht und verlangte sofort nach einem Kaffee. Das verwunderte nicht, hatte sie doch zwei Stunden vorher schon einen Wettkampf in der Master-Runde bestritten. „Die Nicole ist von Cross-Fit gekommen und braucht nach dem Wettkampf bestimmt kein Sauerstoffzelt“, sagte Raphael Zink und attestierte seiner Kollegin damit enormes Stehvermögen.

Die Gastgeber brachten alle Versuche im Reißen problemlos in die Höhe und sammelten dabei 125 Relativpunkte, während die Oberpfälzer bei 76 Zählern blieben. Kitzingens Kraftmeier setzten ihre ordentliche Vorstellung im Stoßen fort, wo Winterholler weitere Zähler einheimste und auf 80 Relativpunkte kam, überboten nur vom stärksten Heber des Abends: ihrem Mannschaftskameraden Stefan Holzer. In der Kitzinger Siedlung aufgewachsen, war Holzer vier Jahre lang für Pforzheim in der zweiten Bundesliga an den Start gegangen, ehe er vor dieser Saison zum KSV zurückkehrte.

Seither bildet er eine herausragende Verstärkung für seinen Heimatverein. Er setzte mit 113 Kilogramm im Reißen, 150 Kilogramm im Stoßen und einer Zweikampfleistung von 263 Kilogramm die Bestmarken. Bei einem Körpergewicht von 87,7 Kilogramm erzielte er 87,6 Relativpunkte, die an diesem Abend ebenfalls unangetastet blieben. „Wir gratulieren Kitzingen zum tollen Sieg“, sagte Regensburgs Mannschaftsführer Michael Laube bei der Verabschiedung, während Kitzingens Raphael Zink den Sportsgeist der Oberpfälzer würdigte.

Zink lobte das Durchhaltevermögen Nicole Winterhollers, und Karl-Heinz Schwenkert bedachte sie mit Blumen. Ihr Scherflein zum Sieg trugen die noch jugendliche Katharina Fischer, Thomas Stöhr, Raphael Zink und Benjamin Uhl bei. Die Kitzinger hatten ihre beiden Ziele erfüllt: drei Punkte und 380 Relativpunkte. Nach dem ersten Saisondrittel der Bayernliga waren sie überraschend Tabellenzweiter gewesen. Danach ließen sie Punkte liegen und fielen zwischenzeitlich zurück, jetzt aber stehen sie vor dem Saisonfinale auf Rang drei. „Diesen Platz möchten wir verteidigen“, sagt Thomas Stöhr. Für dieses Ziel müsste sich der KSV am 29. Februar bei der HG Eichenau/Neu-Ulm behaupten.