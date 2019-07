Keßler schießt den SSV Kitzingen zum Sieg

Bezirksliga West

TSV Keilberg – TSV Neuhütten/Wiesthal 0:1 TV Wasserlos – TSV Heimbuchenthal 1:2 TSV Rottendorf – Spfrd Sailauf 3:0 TuS Leider – TSV Uettingen 3:0 TSV Retzbach – SSV Kitzingen 1:3 TSV Lohr – SpVgg Hösbach-Bahnhof 3:0 FC Südring Aschaffenburg – DJK Hain 1:8 TuS Frammersbach – SV Erlenbach/Main 2:0

1. (-.) DJK Hain 1 1 0 0 8 : 1 3 2. (-.) TSV Lohr 1 1 0 0 3 : 0 3 2. (-.) TSV Rottendorf 1 1 0 0 3 : 0 3 2. (-.) TuS Leider 1 1 0 0 3 : 0 3 5. (-.) SSV Kitzingen 1 1 0 0 3 : 1 3 6. (-.) TuS Frammersbach 1 1 0 0 2 : 0 3 7. (-.) TSV Heimbuchenthal 1 1 0 0 2 : 1 3 8. (-.) TSV Neuhütten/Wiesthal 1 1 0 0 1 : 0 3 9. (-.) TV Wasserlos 1 0 0 1 1 : 2 0 10. (-.) TSV Keilberg 1 0 0 1 0 : 1 0 11. (-.) TSV Retzbach 1 0 0 1 1 : 3 0 12. (-.) SV Erlenbach/Main 1 0 0 1 0 : 2 0 13. (-.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 1 0 0 1 0 : 3 0 13. (-.) Spfrd Sailauf 1 0 0 1 0 : 3 0 13. (-.) TSV Uettingen 1 0 0 1 0 : 3 0 16. (-.) FC Südring Aschaffenburg 1 0 0 1 1 : 8 0

TSV Retzbach – SSV Kitzingen 1:3 (0:3). Furioser Start der Siedler in die Bezirksliga-Saison: Bereits nach einer guten Viertelstunde führten sie nach Toren ihres „Heimkehrers“ Aljoscha Kessler 3:0. Bis dahin war von Retzbach wenig zu sehen. Danach wurde das Spiel offener. Beide Teams gingen hohes Tempo. „Kämpferisch hat die Einstellung gestimmt. Spielerisch ist noch Luft nach oben“, sagte Kitzingens Trainer Thomas Beer. Nach der Pause warf Retzbach alles nach vorne. Der SSV hatte nun brenzlige Situationen zu überstehen. In dieser Phase wuchs Torwart Mathis Kempf zum Rückhalt. Nach dem Anschlusstreffer durch einen Foulelfmeter verstärkte Retzbach den Druck nochmals. Der SSV wankte, fiel aber nicht und holte drei Punkte, die so nicht zu erwarten waren. Tore: 0:1 Aljoscha Kessler (4.), 0:2 Aljoscha Kessler (6.), 0:3 Aljoscha Kessler (16.), 1:3 Nicolai Zull (65., Foulelfmeter). Zuschauer: 150.

Restprogramm

TuS Leider – TSV Uettingen 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Christoph Stefani (15.), 2:0 Sven Bolze (456.), 3:0 Aykut Ökeer (55.). TSV Lohr – SpVgg Hösbach-Bahnhof 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Fabian Lurz (53.), 2:0 Jens Kirchgeßner (61.), 3:0 Ugur Sen (65.). TSV Rottendorf – Spfrd. Sailauf 3:0 (0:0. Tore: Tore: 1:0, 2:0 Jannik Fischer (50., 58. Foulelfmeter), 3:0 Robin Busch (67.).

TSV Keilberg – TSV Neuhütten-Wiesthal 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Alexander Kunkel (73.).

TuS Frammersbach – SV Erlenbach 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Ferdinand Weiß (7.), 2:0 Patrick Amrhein (21.).

TV Wasserlos – TSV Heimbuchenthal 1:2 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Lukas Retsch (17. Foulelfmeter, 35.), 1:2 Nikolas Pfannmüller (51.).

FC Südring Aschaffenburg – DJK Hain 1:8 (1:0). Tore: 1:0 Bozidar Petrovic (1.), 1:1 Onur Yazbahar (67.), 1:2, 1:3, 1:4 Patrick Badowski (70., 72., 78.), 1:5 Agon Jashari (80.), 1:6 Yazbahar (81.), 1:7 Markus Horr (83.), 1:8 Carsten Albrecht (87.).



Bezirksliga Ost

DJK Hirschfeld – TSV/DJK Wiesentheid 1:1 FC Sand II – DJK Oberschwarzach 2:4 Spfr. Steinbach – SV Rödelmaier 1:3 FC Thulba – FC Westheim 3:1 TSV Bergrheinfeld – TSV Forst 3:1 TSV Gochsheim – DJK Dampfach 2:2 DJK Altbessingen – TSV Münnerstadt 1:1 SV-DJK Unterspiesheim – FC Bad Kissingen 1:3

1. (-.) DJK Oberschwarzach 1 1 0 0 4 : 2 3 2. (-.) FC Bad Kissingen 1 1 0 0 3 : 1 3 2. (-.) FC Thulba 1 1 0 0 3 : 1 3 2. (-.) SV Rödelmaier 1 1 0 0 3 : 1 3 2. (-.) TSV Bergrheinfeld 1 1 0 0 3 : 1 3 6. (-.) DJK Dampfach 1 0 1 0 2 : 2 1 6. (-.) TSV Gochsheim 1 0 1 0 2 : 2 1 8. (-.) DJK Altbessingen 1 0 1 0 1 : 1 1 8. (-.) DJK Hirschfeld 1 0 1 0 1 : 1 1 8. (-.) TSV Münnerstadt 1 0 1 0 1 : 1 1 8. (-.) TSV/DJK Wiesentheid 1 0 1 0 1 : 1 1 12. (-.) FC Sand II 1 0 0 1 2 : 4 0 13. (-.) FC Westheim 1 0 0 1 1 : 3 0 13. (-.) SV-DJK Unterspiesheim 1 0 0 1 1 : 3 0 13. (-.) Spfr. Steinbach 1 0 0 1 1 : 3 0 13. (-.) TSV Forst 1 0 0 1 1 : 3 0

DJK Hirschfeld – TSV/DJK Wiesentheid 1:1 (0:1). Nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft war Hassan Rmeithi. Dinge, die in der Vorbereitung noch geklappt hatten, waren auf einmal weg. Seine Mannschaft stand nicht kompakt, hatte bei Ballbesitz eine hohe Fehlerquote im Spielaufbau. Auch nach der Führung durch Kai Zierock änderte sich nichts an ihrem Spiel. Nach Starkregen war die Partie fast 25 Minuten unterbrochen. Danach lief das Spiel der Wiesentheider etwas flüssiger. Die zweite Hälfte begann der Gast ordentlich. Knackpunkt der Partie war die Gelb-Rote Karte für Fazdel Tahir. Nun wurde Hirschfeld mutiger. Nach einem Abspielfehler Wiesentheids im Spielaufbau traf Stefan Nöthling zum 1:1. Zum Schluss wurde es hektisch, und Hirschfeld machte Druck. „Da hatten wir noch Glück“, gab Trainer Hassan Rmeithi zu. Tore: 0:1 Kai Zierock (31.), 1:1 Stefan Nöthling (80.). Gelb-Rot: Fazdel Tahir (Wiesentheid, 69.). Zuschauer: 120.

Restprogramm